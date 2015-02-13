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Facebook herhangi bir kullanıcının fotoğrafını silme imkanı sunan açığı kapattı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook herhangi bir kullanıcının fotoğrafını silme imkanı sunan açığı kapattı
Facebook'un herhangi bir açık bulması halinde kendisi ile paylaşan kişilere ödül verdiği zaten biliniyordu. Hindistanlı kullanıcı Laxman Muthiyah'ya ise yayınladığı açık sebebiyle 12.500 dolarlık bir ödül verildi, ancak şüphesiz ki yayınlanan bu açık 12.500 dolardan çok daha fazla değere sahip.

Facebook'un her albüme verdiği özel numaralara bağlantılar aracılığı ile ulaşabiliyor. Bu özel numaraları ve silinme isteğini sunucuya ulaştıran Laxman Muthiyah ise sunucudan olumlu isteğin gelmesi ile fotoğrafın silindiğini kanıtlamış oldu. Bu şekilde herhangi bir kullanıcının herkese açık olarak yayınladığı tüm fotoğrafları silmek mümkün hale geliyordu.Facebook ise kullanıcının açığı bildirmesi ardından 2 saat içerisinde kapattı ve kullanıcıya ödülünü verdi.

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doctor_bey 4 yıl
Ben 12.500 doları bir günde harcıyorum olmamış









(şaka)
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bestofMd 4 yıl
Daha fazla para vermeleri gerekirdi
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lido 4 yıl
başlık olmamış hocam özne yüklem falan
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Roark 4 yıl
bu büyük bi skandal bence en az 100.000 dolar ederdi. ucuza gitmiş hintli dayı.
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umut_baris 4 yıl Roark
Roark

bu büyük bi skandal bence en az 100.000 dolar ederdi. ucuza gitmiş hintli dayı.


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Gece772 4 yıl
Yamalı facebook
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