Facebook, işyerleri için güvenlik kontrolü özelliği üzerinde çalışıyor

Facebook işyerlerinde meydana gelebilecek kaza ve olaylarda çalışanlara daha kolay ulaşmak ve haber almak için yeni bir güvenlik kontrolü özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik arkadaşlarınızın ve ailenizin bir krizde güvende olduğunuzu bilmesini ve etkilenen bölgedeki diğer kişileri kontrol etmenin basit ve kolay bir yolu olarak açıklanıyor.

Saatler içinde güvenlik kontrolü sağlanabilir

Facebook'un Güvenlik Kontrolü adı altında sunduğu bu özellik uzun bir süredir kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılıyor ve dört yıldır zor durumdaki milyonlarca insanın birbirleriyle iletişime geçmesine olanak sağladı. Şirket şimdi bu özelliği işyerlerine getirerek kullanım alanını genişletmek istiyor.

https://workplaceblog.fb.com/product-news/safety-check/

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Facebook'un Küresel Güvenlik Operasyonları Müdürüyeni özelliğin mobil cihazlar göz önünde bulundurularak tasarlandığı içinsağlayacağını belirterek: "İşyerlerinde güvenlik kontrolü günler hatta haftalar sürebilir. Bu süreci dakikalar olmasa bile saatler içinde tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.