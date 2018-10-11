Microsoft, Linux'a yardımcı olmak için 60 bin patentini açık kaynak haline getiriyor

Yazılım devi Microsoft, bugün Linux'u patent davalarından korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir patent grubu olan Open Invention Network'e (OIN) katıldığını duyurdu. Bu kararla şirketin kütüphanesinde yer alan 60 binden fazla patent açık kaynak haline gelmiş oldu.

Microsoft: Değerli bir patent portföyü sunuyoruz

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Erich Andersen konuyla ilgili olarak: "Microsoft ve OIN arasında geçmişte sürtüşmeler yaşandığı bir sır değil. Gelişimimizi takip edenlerin bunu bir sonraki mantıklı adım olarak değerlendirendireceklerini umuyoruz." ifadelerini kullandı. 2005 yılında kurulan OIN, şirketlerin patent risklerini yönetmelerine yardımcı olma konusunda ön plana çıkıyor.

https://www.theverge.com/2018/10/10/17959978/microsoft-makes-its-60000-patents-open-source-to-help-linux

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OIN'e 60.000'in üzerinde değerli vesunduklarını açıklayan Microsoft'tan yapılan açıklama ise: "Açık kaynak yazılım geliştiricileri ve kullanıcılarının, Linux ekosistemini koruyarak geliştirecekleri açık kaynaklı yazılımlara destek sağlamakve yardımcı olmak için dört gözle bekliyoruz." şeklinde oldu.