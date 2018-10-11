Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Linux'a yardımcı olmak için 60 bin patentini açık kaynak haline getiriyor

Microsoft, Linux ve diğer açık kaynaklı yazılım programlarını patent riskinden korumaya adanmış bir topluluk olan Open Invention Network'e (OIN) katıldığını duyurdu...
7 ay
13,3b
1
28
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yazılım devi Microsoft, bugün Linux'u patent davalarından korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir patent grubu olan Open Invention Network'e (OIN) katıldığını duyurdu. Bu kararla şirketin kütüphanesinde yer alan 60 binden fazla patent açık kaynak haline gelmiş oldu.

Microsoft: Değerli bir patent portföyü sunuyoruz 

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Erich Andersen konuyla ilgili olarak: "Microsoft ve OIN arasında geçmişte sürtüşmeler yaşandığı bir sır değil. Gelişimimizi takip edenlerin bunu bir sonraki mantıklı adım olarak değerlendirendireceklerini umuyoruz." ifadelerini kullandı. 2005 yılında kurulan OIN, şirketlerin patent risklerini yönetmelerine yardımcı olma konusunda ön plana çıkıyor.
OIN'e 60.000'in üzerinde değerli ve derin bir patent portföyü sunduklarını açıklayan Microsoft'tan yapılan açıklama ise: "Açık kaynak yazılım geliştiricileri ve kullanıcılarının, Linux ekosistemini koruyarak geliştirecekleri açık kaynaklı yazılımlara destek sağlamakve yardımcı olmak için dört gözle bekliyoruz." şeklinde oldu.

https://www.theverge.com/2018/10/10/17959978/microsoft-makes-its-60000-patents-open-source-to-help-linux Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NimbleSoul 7 ay en beğenilen
Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü?
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B7TR 7 ay
Linux ın açık kaynak koda ihtiyacı yok sistem tek başına zaten iyi. Sadece destek veren yok uygulama geliştiren yok. Driver desteği sıkıntılı. Yoksa windows dan daha iyi...
Linux ın açık kaynak koda ihtiyacı yok sistem tek başına zaten iyi. Sadece destek veren yok uygulama geliştiren yok. Driver desteği sıkıntılı. Yoksa windows da...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Donanım 7 ay
Cahiller toplanmış yine.
Microsoft uzun süredir Linux a destek veriyor zaten.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
Tebrik ediyorum Microsoft'u. Linux zaten tutunamayan bir platform ve davalarla başı dert de olunca rahat çalışamıyor ve kaznacının çoğunu bu yola harcamış oluyordu. şimdi Microsoft dile kolay 60 BİN patent'i serbest bırakınca direk onca başında ki dava düşecek. Tebrikler...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bentürküm 7 ay DH Misafiri
Mikropsoft Merhametsoft oldu diyorsun yani :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tosuntosun 7 ay
konu başlığına bakarak merak ettiğim konu şu
mikropsoft hangi kod yapısının ne kadarını open source olarak BAĞIŞLADI ?
2007 exchange server beta tanıtımında kernel ın oluşumu ve derlenmesi diye bir konu gündeme gelmiş idi... o hikaye başlamadan bitti
şimdi eğer malum firma paint i tutup free hale getirdiğini iddia ediyor ise.....
burda hangi tip kod yapısı ve kod daki limitasyın varmı nasıl bunları cevablanmadan bilemicez...
halen mikrosoft metro (formu) arabirimi için 3 boyut diye kendince iddia edenlerde var...
windows yazılımının dünyadaki kullanım ve üstünlüğü konusunda eleştiri yapacak değilim.
ama web server - dns server hatta media server da bir iddiası varmı diye sormak lazım ?
buna db server daki trasation - session sayılarını da ekler isek....
burda birçok kullanıcının saçmaladığı kou şu
satılan db server sayısı değil konu... o db ye bağlı kullanıcının 1 defa da açabildiği oturum ve her kullanıcının bağlantıda erişebildiği kontrol edebildiği DB boyutundan bahsediyoruz.
misal... dünya da bilgisayarlarda mssql sayısı açık ara öndedir.
ama ....
her sql server daki data record count toplamı ile o dataların disk üzerindeki boyutunu kıyaslıcak olursanız ise Oracle ın açık ara önde olduğunu hatta ondan sonra db2 nun geldiğini bilmeyenler çoğunlukta maalesef
evet... ve maalesef
linux desktop kullanıcıları için yeterli yazılım alternatif sayısı mevcud değil. bu bir gerçek. mikropsoft bilmem ne kadar kodu açık kaynak yaptım derken tutup bize win 3.1 zamanında kullandığı kodları açık ve lisanssız hale getirmiş ise... bunun adına ne denir artık onu sizin beyinciğinize havale ediyorum
mikropsoft firması linux e ne kadar destek veriyor veya win7 kernel ını kimden nasıl aldı tartışmalarına girmiyorum
ama şu bir gerçek.. mikropsoft maalesef bir kod gelişimi konusunda sıkıntıda. win8 ile win 10 arasında reel bir kod değişimi olduğunu iddia edenlerin isbat etmesi gerekiyor. güvenlik eklentileri veya disk ram desteği değil. sakın bunlar ile kıyas yapmayın.
bir dönem biz 64 bit destekliyoruz diye yaygara yapıldı da... iyide *nix sistemler kaç yıldır zaten 64 bit destekli kod yapısı. sorun sadece piyasadaki işlemcilerin buna uygun olmayışı veya malum firma lansmanı için dirsek teması.
itanyum işlemciler var. birçoğunuz bilmez. bu işlemciler hp tarafından geliştirilip satışı intel e verilmiştir. ama bu işlemciler daha önce risk iişlemcilerin x86 mimarisine uyarlanmış halidir.
herkes OS ların sanallaştırılmasını konuşur... çok uzun süredir hardware sanallaştırılması var zaten. bunu yine hp ve risk işlemciler çok uzun süredir banka sistemleri gibi nonstop yapılarda kullanıyor.
bakın basit bir soru mikropsoft sevicilere soruyorum
sene 2019 yaklaşırken.... windows da cluster çalışma yapısı online-online a geçebilmiş midir ? veya geçme ihtimali ne zaman ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi84 7 ay tosuntosun
konu başlığına bakarak merak ettiğim konu şu
mikropsoft hangi kod yapısının ne kadarını open source olarak BAĞIŞLADI ?

patent diyor, kod değil. Mevzuya çok yabancısınız, biraz bilgi edinin böyle destan gibi fikir döşemeden önce.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 7 ay
linux'ta son 1 aydır yeni sözleşme falan çıkarttılar. kodlama sahipleri isterlerse kodlarını sistemden çkebilecek gibi. linus torvalds' da sjw gruplarının baskısı yüzünden linux topluluğundan uzaklaştı.
microsoft' ta akbaba gibi kokuyu almıştır. nokia' ya yardım ayağına koca şirketi iç ettiği gibi linux' u da iç etmeyi düşünüyordur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Justs 7 ay
Önce kendine yardım etsin. Windows'u çöpe çevirdiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 ay
Microsoft zaten önemli Android üreticilerinden pantent ücreti alıyor. Androidte Linux tabanlı olduğuna göre aldığının bir kısmını geri veriyor gibi bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 7 ay
Haha windows xp nin kernelini openBSD den almışlardı. Hey gidi hey. 7 de oradan.
Ama yine de gözlerim yaşardı.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 7 ay astegon
Bir kaynak gösterir misin? Bu nereden çıktı çok merak ettim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi84 7 ay astegon
TCP/IP stack direkt BSD den aldılar, fakat sonra sıfırdan kendileri yazdı. Kernel'de ise BSD den alma olamaz çünkü NT kernel tasarımı çok farklı unix kernele göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi84 7 ay
Microsoft kadar ihtiraslı başka bir varlık var mıdır dünyada bilmiyorum, adamlar ant içmiş adeta yazılım dünyasını ele geçirmek için.
20 gün önce MS-DOS 2.0 ' ın kaynak kodlarını koymuşlar Github'a (orayı da satın aldılar zaten)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 7 ay
3.4 kerneline EAS port etmeye uğraşıyorum.
Bana yardım edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 ay
"Open Windows" olmadığı sürece hikaye !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Donanım 7 ay
Cahiller toplanmış yine.
Microsoft uzun süredir Linux a destek veriyor zaten.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13343 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, patent ve
6 etiket daha linux oin open invention network İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Honor Magic 2’nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 7 ay Samsung 2019'dan itibaren akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırabilir 7 ay Acil iniş yapmak zorunda kalan uzay aracından sevindirici haber geldi 7 ay Facebook, işyerleri için güvenlik kontrolü özelliği üzerinde çalışıyor 7 ay LG'den yedi kameraya sahip kavisli bir akıllı telefon geliyor 7 ay Pentagon F-35 uçuşlarını geçici olarak durdurdu 7 ay Nokia 3.1 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki ilk uçuş fiyatları belli oldu 7 ay Mi Box S satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Bütçe dostu Huawei Honor 8c tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Apple’dan zengin gerçeklik alanında önemli bir satın alım 7 ay Vestel'den açıklama: Otomobil üretme planımız yok, VEO sadece konsept 7 ay Razer akıllı telefonlar için yeni oyun kumandasını tanıttı 7 ay Lenovo, 18 Ekim'de çift selfie kameralı S5 Pro'yu tanıtacak 7 ay Alibaba'nın patronu Jack Ma, ''nakitsiz bir toplum'' hayali kuruyor 7 ay Apple, Avrupalı tedarikçisiyle 600 milyon dolarlık anlaşma imzaladı 7 ay Altay Yazılım, savunma sanayiinde 16 ülkeye ihracat yapar hale geldi 7 ay Vestel’den otomobil sürprizi: VEO! İşte aracın ilk tasarım görüntüleri 7 ay Samsung üç arka kameralı ilk telefonunu resmen tanıttı: Galaxy A7 (2018) 7 ay Hacker grubu Muddy Water, Türkiye'ye de saldırdı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, Linux'a yardımcı olmak için 60 bin patentini açık kaynak haline getiriyor Sonraki Razer, çevre birimlerinin garanti süresini 2 yıla çıkardı 7 ay Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018) 7 ay Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi Super VOOC ne kadar hızlı? 7 ay Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın 7 ay Sorunsuz Windows 10 Ekim güncellemesi beta sürecine başladı 7 ay Instagram fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu 7 ay Nvidia RTX mobil kartlar göründü 7 ay ABD'li senatörler casusluk iddiasının ciddiye alınmasını istiyor 7 ay Razer Chroma destekli Razer Phone 2 duyuruldu 7 ay TSMC ikinci nesil 7nm üretime başladı, 5nm test süreci gelecek yıl 7 ay Araştırma: Katlanabilir akıllı telefonlar, esneklikten fazlasını sunmalı 7 ay 10. yılını kutlayan Spotify'dan son 10 yılın “en”leri 7 ay Nissan'dan 355 km menzil sunacak elektrikli SUV geliyor 7 ay Instagram’ın Android uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği geldi 7 ay Görüntüyü doğrudan göze yansıtan akıllı gözlük tasarımı 7 ay AMOLED arka ekranlı Nubia X çerçevesiz tasarıma yeni bir yorum getirecek 7 ay Danimarka'da yiyecekler çevresel etkilerine göre etiketlenecek 7 ay KOTOR 2 geliştiricisi Microsoft tarafından satın alınıyor 7 ay Samsung’un ilk 4 arka kameralı cihazı Galaxy A9 (2018) Geekbench’te görüntülendi 7 ay Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim