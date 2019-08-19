Facebook kafelerde hem kahve için hem gizlilik ayarlarını yapın

Son dönemde Facebook’un büyük cezalar ödemesine ve problem yaşamasına sebep olan kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda ilginç bir adım geldi. Sosyal ağ devi geçici kafelerde gizliliği anlatacak.

Facebook Cafe nedir?

Firmanın ilk etapta İngiltere’de 5 mini kafe tarzında mekân açacağı ifade ediliyor. Bu kafelerde Facebok kullanıcıları ücretsiz kahvesini yudumlayacak ve uygulamadaki gizlilik ayarlarını da kontrol edecek. Facebook bu konsepte Gizlilik CheckUp’ı adını vermiş.

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Kullanıcılar kafede zaman geçirirken herhangi bir Facebook sayfasında üst kısımda karşılarına çıkan soru işaretine tıklayarak gizlilik ayarlarını kontrol de dahil bazı seçeneklerle karşılaşıyor. Sonrasında gizlilik ayarlarına giderek gönderi, profil sayfası gibi tüm bileşenlerin gizliliğini ayarlamak için tavsiyeler alıyor.

Kafe konseptinin amacı kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapabilecekleri bu araçlardan haberdar olmasını sağlamak. Zira bugün milyarlarca kullanıcı sosyal ağın standart gizlilik ayarlarını kullanıyor ve ayarlara dokunmuyor bile.

Kafeler 28 Ağustos tarihinden 5 Eylül tarihine kadar işletilecek. Yani kalıcı olarak sürecek bir konsept değil. Sonraki dönemlerde farklı ülkelerde de Facebook Cafe şubelerinin açılması bekleniyor.