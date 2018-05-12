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Facebook, kendi kripto parasını çıkartabilir

Bir süre önce kripto para reklamlarını bloke eden sosyal medya devi Facebook, ortaya çıkan bir duyuma göre, kendi dijital para birimini geliştiriyor. Şirket, piyasanın kazançlarını araştırıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Şirketin gelecek planlarınca kullanıcılar, sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden mal ve hizmet alışverişi yaparken şirketin kendi dijital para birimini kullanabilecekler. Böylece hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı rahatça kayıt altına alınabilecek. Dolayısıyla hırsızlara ve dolandırıcılara karşı tedbirler alınmış olunacak ve daha güvenli alışveriş için de bir adım atılacak.
Facebook, daha önce Facebook Messenger yöneticisi David Marcus önderliğinde bir Blockchain araştırma takımı kurmuştu. Marcus bir dönem Paypal başkanlığı yapmış ve şu an Facebook Messenger’daki görevinin yanı sıra Coinbase yönetim kurulunda da bulunuyor.
Bir şirketin, kendi kripto para birimi çıkartıp bu pazara girmesine yabancı değiliz. Popüler bir örnek olarak; Ripple, XRP ile piyasaya girmişti. dijital para piyasasında iyi ilerlemesine rağmen hakkında birkaç milyarlık davalar açılmış ve başı sıkıntıya girmişti.
Şirketin kripto para piyasasına girme söylentileri doğru olsa bile şu anlık yalnızca ilk aşamalarda. Dolayısıyla Facebook'un, kendi kripto para birimini çıkartıp bu pazara girmesi yakın bir tarihte olmayacaktır.

https://cointelegraph.com/news/facebook-exploring-making-its-own-cryptocurrency-media-report Yorum Yaz
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mami001 1 yıl en beğenilen
block-chain sayesinde sonları geleceğini anlayan şirketler bu işe el atmadan olur mu hiç? Tabi ki boş durmazlar
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The Balance 1 yıl
Bir yandan Gates kripto paralarda gelecek yok diyor,bir yandan da Facebook kripto paraya girmeye çalışıyor.
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intel7mix 1 yıl The Balance
Microsoft yok diyorsa kesin vardır
Neyi doğru düsrüt başardılar ki
Windows 8 beri sistemde mavi ekran hataları arttı
En son yayınlanan 1803 çok çıkıyormuş diye haber bile çıktı
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mami001 1 yıl en beğenilen
block-chain sayesinde sonları geleceğini anlayan şirketler bu işe el atmadan olur mu hiç? Tabi ki boş durmazlar
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