Facebook, kendi kripto parasını çıkartabilir

Şirketin gelecek planlarınca kullanıcılar, sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden mal ve hizmet alışverişi yaparken şirketin kendi dijital para birimini kullanabilecekler. Böylece hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı rahatça kayıt altına alınabilecek. Dolayısıyla hırsızlara ve dolandırıcılara karşı tedbirler alınmış olunacak ve daha güvenli alışveriş için de bir adım atılacak.

Facebook, daha önce Facebook Messenger yöneticisi David Marcus önderliğinde bir Blockchain araştırma takımı kurmuştu. Marcus bir dönem Paypal başkanlığı yapmış ve şu an Facebook Messenger’daki görevinin yanı sıra Coinbase yönetim kurulunda da bulunuyor.

Bir şirketin, kendi kripto para birimi çıkartıp bu pazara girmesine yabancı değiliz. Popüler bir örnek olarak; Ripple, XRP ile piyasaya girmişti. dijital para piyasasında iyi ilerlemesine rağmen hakkında birkaç milyarlık davalar açılmış ve başı sıkıntıya girmişti.

Şirketin kripto para piyasasına girme söylentileri doğru olsa bile şu anlık yalnızca ilk aşamalarda. Dolayısıyla Facebook'un, kendi kripto para birimini çıkartıp bu pazara girmesi yakın bir tarihte olmayacaktır.

https://cointelegraph.com/news/facebook-exploring-making-its-own-cryptocurrency-media-report