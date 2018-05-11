Huawei, cep telefonlarına Bitcoin cüzdanı ekliyor

Huawei, BTC.com ürünü cüzdanları, AppGallery adlı uygulama mağazasında piyasaya sürüyor. BTC.com’un VP başkan yardımcısı Alejandro de la Torre, bu uygulamanın, yeni satın alınan Huawei telefonlarında önceden yüklü olacağını söyledi. Aplikasyon, Huawei cihazlarında sunulan ilk kripto para uygulaması olacak.

Çin hükumeti, Google Play Mağazası'nın tümünü ve App Store’un bir kısmını engellediği için, Çin’de BTC.com gibi uygulamalara erişim kısıtlı. Çin’deki borsa kapanmalarına ve dijital para ticareti konusundaki yasaklamalara rağmen insanlar hala kripto para sahibi olabiliyor.

De la Torre, Huawei’nin BTC.com cüzdanlarını kullanmasının, Çin marketine giriş yapabilmek için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. De la Torre: “Uygulama aracılığıyla yapılacak olan “nakitsiz” işlemler, geleneksel bankacılığın eksikliğini duyduğu çok büyük bir olay.” dedi



Geçtiğimiz sene Huawei, %20.4’lük bir pay ile piyasa hakimiyeti sağladığı Çin’e 90.9 milyon öge göndermişti. Şirketin küresel piyasadaki payı ise 2018’in ilk çeyreğinde %11.8 civarındaydı. Huawei’nin mobil servisleri bölümünde başkan yardımcısı olan Jaime Gonzalo; lider oldukları Çin piyasasında başlattıkları bu mobil ödeme hareketinin yakında tüm dünyaya yayılmasını ve bu sayede kripto para kabulü konusunda gelişme beklediklerini söyledi. Ayrıca mart ayında, Huawei’nin Blockchain’deki uygulamaları destekleyen bir akıllı telefon tasarladığı söylentileri yayılmıştı.

Huawei, geçen ay, akıllı sözleşmelerin gelişimine odaklı; yüksek performansa, işlevselliğe ve güvenliğe ihtiyaç duyan kurumlar ve geliştiriciler için yapılmış ve bir Blockchain teknolojisi olan Blockchain-as-a-Service (Baas) platformunu duyurmuştu.



https://cointelegraph.com/news/huawei-releases-bitcoin-wallet-in-app-store-pre-installed-on-all-new-smartphones