Facebook, masaüstü kullanıcıları için ''yüklemek için sürükle" özelliğini aktif hale getirdi

Son zamanlarda mobil kullanıcıların hayatına birçok yenilik getiren Facebook, masaüstü versiyonu içinde yeni güncellemeler yayınlayarak yeni özellikleri kullanıcıların beğenisine sundu.





Sosyal ağın masaüstü versiyonuna gelen son yeniliklerden biri de "yüklemek için sürükle" olarak adlandırılan özellik oldu. Facebook'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, söz konusu özelliğin geçtiğimiz hafta dünya çapında yayılmaya başladığı ve şu an için tüm kullanıcıların hizmetine sunulduğu belirtildi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık masaüstü versiyonundan herhangi bir albüm oluşturmak zorunda kalmadan durum güncellemeleri üzerinden sosyal ağa fotoğraf yükleyebilecekler.





Fotoğraf yüklemeyi daha hızlı ve basit bir hale getiren bu yeni özelliğin Facebook kullanım deneyimini daha iyi bir hale getireceği düşünülürken, artık daha hızlı yükleme yapacak olan kullanıcıların ağda daha fazla zaman geçirmesi ve buna paralel olarak reklam gelirlerinin de artması bekleniyor. Masaüstü kullanıcılarının işini kolaylaştıran bu özelliğin reklam gelirleri konusunda nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/12/24/facebook-expands-photo-functionality-in-its-desktop-app-quietly-rolls-out-drag-to-upload-feature/