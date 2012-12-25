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Facebook, masaüstü kullanıcıları için ''yüklemek için sürükle" özelliğini aktif hale getirdi

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Son zamanlarda mobil kullanıcıların hayatına birçok yenilik getiren Facebook, masaüstü versiyonu içinde yeni güncellemeler yayınlayarak yeni özellikleri kullanıcıların beğenisine sundu.

Sosyal ağın masaüstü versiyonuna gelen son yeniliklerden biri de "yüklemek için sürükle" olarak adlandırılan özellik oldu. Facebook'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, söz konusu özelliğin geçtiğimiz hafta dünya çapında yayılmaya başladığı ve şu an için tüm kullanıcıların hizmetine sunulduğu belirtildi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık masaüstü versiyonundan herhangi bir albüm oluşturmak zorunda kalmadan durum güncellemeleri üzerinden sosyal ağa fotoğraf yükleyebilecekler. 

Fotoğraf yüklemeyi daha hızlı ve basit bir hale getiren bu yeni özelliğin Facebook kullanım deneyimini daha iyi bir hale getireceği düşünülürken, artık daha hızlı yükleme yapacak olan kullanıcıların ağda daha fazla zaman geçirmesi ve buna paralel olarak reklam gelirlerinin de artması bekleniyor. Masaüstü kullanıcılarının işini kolaylaştıran bu özelliğin reklam gelirleri konusunda nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://techcrunch.com/2012/12/24/facebook-expands-photo-functionality-in-its-desktop-app-quietly-rolls-out-drag-to-upload-feature/ Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Basit birşey gibi görünse de pratik bir özellik.
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Recharged 6 yıl
Uzun süre sonra saçma olmayan aksine çokta kullanışlı ve gerekli bir yenilik getirdi Facebook.Sistem gayet basit ve iyi çalışıyor.
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muticoo 6 yıl
Facebook sitesine her gün bişi katıyor. valla bravo.. ;)
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Psydia 6 yıl
Yillardir gmail'de kullaniliyordu bu ozellik mark'in aklina yeni mi gelmis
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ezimuse 6 yıl
Ad block kullanirken benden reklam parasi kazanamazlar .d
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zıplayanpırasa 6 yıl
güzel birşey. iki saat arayıp yüklemekten iyidir. ayrıca birden cok fotografı tek seferde yükleme olanağı da vermişler iyi olmuş
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sherlock66 6 yıl
yeinimi haberiniz oldu
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Zenci Forvet 6 yıl sherlock66
sherlock66

yeinimi haberiniz oldu


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