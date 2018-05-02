Facebook mesajlaşma uygulamasını yeniden tasarlıyor

Aylık 1.5 milyara yakın kullanıcısı olan Facebook Messenger mesajlaşma uygulaması baştan aşağı yenileniyor. Firma kullanıcılara daha sade ve daha hızlı bir mesajlaşma tecrübesi sunmak niyetinde.

Yine yeniden Facebook Messenger

Aslında pazarda rekabet adına oyun gibi pek çok özellik kazandırılan Facebook Messenger kompleks bir yapıya bürünmüş ve yavaş yavaş eleştirilerin odağına yerleşmeye başlamıştı. Kullanıcılar Facebook Messenger Lite uygulamasına daha fazla ilgi gösteriyordu. Şimdi ise tekrar sade haline döndürme kararı alındı.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Bu yılki F8 konferansında duyurulan yenilik hareketinin yıl başından bu yana üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor. Yeni arayüzde alt gezinti menüsü sadeleştiriliyor ve üç merkezi sekmeye bölünüyor. Kamera ve video için ikonlar yine sağ üst kısımda kalıyor.

Sade arayüzün yanında bir karanlık mod da uygulamaya eklenecek. Böylece OLED ekranlı akıllı telefonlarda kullanım daha rahat hale gelecek. Güncellemenin çok yakında geleceği ifade ediliyor.