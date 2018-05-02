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Facebook mesajlaşma uygulamasını yeniden tasarlıyor

Facebook Messenger’ın giderek karmaşıklaşan menü yapısı sinirinizi bozuyorsa biraz sabredin. Yakın zamanda tamamen sade bir arayüz kullanıcıların beğenisine sunulacak.
1 yıl
1,7b
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5
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Aylık 1.5 milyara yakın kullanıcısı olan Facebook Messenger mesajlaşma uygulaması baştan aşağı yenileniyor. Firma kullanıcılara daha sade ve daha hızlı bir mesajlaşma tecrübesi sunmak niyetinde.

Yine yeniden Facebook Messenger

Aslında pazarda rekabet adına oyun gibi pek çok özellik kazandırılan Facebook Messenger kompleks bir yapıya bürünmüş ve yavaş yavaş eleştirilerin odağına yerleşmeye başlamıştı. Kullanıcılar Facebook Messenger Lite uygulamasına daha fazla ilgi gösteriyordu. Şimdi ise tekrar sade haline döndürme kararı alındı.

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Bu yılki F8 konferansında duyurulan yenilik hareketinin yıl başından bu yana üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor. Yeni arayüzde alt gezinti menüsü sadeleştiriliyor ve üç merkezi sekmeye bölünüyor. Kamera ve video için ikonlar yine sağ üst kısımda kalıyor.

Sade arayüzün yanında bir karanlık mod da uygulamaya eklenecek. Böylece OLED ekranlı akıllı telefonlarda kullanım daha rahat hale gelecek. Güncellemenin çok yakında geleceği ifade ediliyor.

 

https://www.theverge.com/2018/5/1/17307962/facebook-messenger-app-redesign-announced-f8 Yorum Yaz
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Messenger zorunlu olduğu saniye bırakmıştım facebook'u. Bu kadar aptal bir uygulama olamaz
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GunslingeR085 1 yıl
Kullanma. Kullandırtma. Adamlar çalıyor ve hala çalışmak istiyor
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The Balance 1 yıl
En son 2015'te Facebooku kullandığımdan beri tamamen bozmuş. İyi ki bırakmışım derim hala.
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bkaakco 1 yıl
Ben de bir süre önce Lite kullanmaya başladım, daha güzel geldi.
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Messenger zorunlu olduğu saniye bırakmıştım facebook'u. Bu kadar aptal bir uygulama olamaz
Yanıtla +7
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GunslingeR085 1 yıl
Kullanma. Kullandırtma. Adamlar çalıyor ve hala çalışmak istiyor
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ALKaraca 1 yıl
Hala kullanan varmı bu veri hırsızlarının uygulamalarını?
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The Balance 1 yıl
En son 2015'te Facebooku kullandığımdan beri tamamen bozmuş. İyi ki bırakmışım derim hala.
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