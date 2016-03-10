Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook popüler video filtre uygulaması MSQRD'i satın aldı

Mark Zuckerberg'in popüler yazılımları satın alma hastalığı devam ediyor. Genç milyarder bu kez kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan video filtre uygulaması MSQRD geliştiricisini bünyesine kattı
3 yıl
2,3b
1
16
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook ile birlikte oldukça önemli bir servet sahibi olan Mark Zuckerberg sonrasında popüler trendleri takip ederek adından sıkça söz ettirdi. Oculus , Instagram, Whatsapp gibi onlarca popüler ürün iş adamının dikkatini çekti ve sonrasında Facebook şirketine dahil edildi. Sıradaki şanslı isim ise MSQRD'in yapımcısı Masquerade oldu.

Kullanıcılara video filtreleri sunan uygulama son dönemin en popülerlerinden birisi. Daha önce snapchat'te gördüğümüz şekilde kullanıcıların suratına gerçek zamanlı maskeler ekleyen uygulama hızlı bir şekilde popüler olmayı başardı. Masquerade kurucusu kısa bir süre önce yayınladığı blog yazısında "Facebook ile birleşerek çok daha fazla insana ulaşacağız" dedi.
Satın almanın mali detayları henüz açıklanmadı ancak Masquerade'in hem Android hem de iOS'da şu anki yapıya benzer bir şekilde çalışacağı belirtiliyor. Facebook şirketi bünyesine katmış olsa da genel işleyişe fazla müdahalede bulunmayacak gibi görünüyor. Tabii ki filtreleri kısa bir süre sonra Facebook'da görme veya MSQRD'in kolay bir şekilde Facebook ile bağlantılı paylaşımlar yapabilmesi olası senaryolar.


http://www.engadget.com/2016/03/09/facebook-buys-face-swapping-app-masquerade/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 3 yıl en beğenilen
MegaWolt38
Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.

Zaten olduğu ve gayet güzel bir şekilde çalıştığı gerçeği dışında mı ?
MegaWolt38Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.Zaten olduğu v...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bunu daha çok ıngstagram da kullanılır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Zükenberg radarına yakaladığını affetmiyor. Bastırıyor parayı alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
MegaWolt38
Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.

Yanlış bir genelleme olmuş. Sony kullanıcıları yıllardır daha gelişmişi olan AR Efekt kullanıyor. Tıpkı youtube ve facebooka canlı yayın özelliği gelmeden önce canlı yayın yapabildikleri gibi...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl Xtrud
Xtrud
MegaWolt38
Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.

Yanlış bir genelleme olmuş. Sony kullanıcıları yıllardır daha gelişmişi olan AR Efekt kullanıyor. Tıpkı youtube ve facebooka canlı yayın özelliği gelmeden önce canlı yayın yapabildikleri gibi...

Boş ver hocam "sadece bizde var, en iyisi bizde var" diye sevinsin gariban. Sonuçta o kadar para bayıyor iphon'a. Bi şekilde kendini teselli etmesi lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl en beğenilen
MegaWolt38
Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.

Zaten olduğu ve gayet güzel bir şekilde çalıştığı gerçeği dışında mı ?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Android versiyonu da gayet güzel çalışıyor ama çoğu maske mevcut değil Android tarafında. Ironman ve Leonardo Dicaprio yok mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 3 yıl
çok komik tipler çıkıyor ortaya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.
Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Çok kaliteli bir uygulama, efsane niteliğinde.
Android kullananlar bilmez. Onlara da bir gün çıkarsa anlarlar.

Bu uygulama zaten androidde var çok bilmiş bey tırı vırı yapmadan önce bakaydınız
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Bana microsoft hatirlatti kapatmak istedigi sirketi alan firma :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GelecektenGelenDinozor 3 yıl
boyutu neden 73237658 mb ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuilde 3 yıl
Adam peynir ekmek alir gibi şirket aliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2311 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, msqrd ve
3 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı 3 yıl iPhone SE'nin görünümüne dair en net görsel internete düştü 3 yıl Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor 3 yıl Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı 3 yıl LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı 3 yıl Galaxy S7 ailesi hakkında merak edilen sorular ve cevapları 3 yıl Asus VivoMini VC65 modüler mini PC serisi satışa çıkıyor 3 yıl Facebook Lite 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 3 yıl General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi 3 yıl Instagram nihayet Windows 10 mobilde 3 yıl Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön siparişleri beklenenden daha iyi 3 yıl Çin'in araç takip sistemi endişeye yol açıyor 3 yıl Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge kutu açılım videosu 3 yıl Oculus sayesinde arkadaşlarınızla sanal ortamda buluşabileceksiniz 3 yıl Tesla Model S'de kullanılan hammaddeleri gösteren infografik yayınlandı 3 yıl Samsung mütevazı akıllı telefonu Galaxy J1 Mini'yi duyurdu 3 yıl PlayStation VR oyunlarının fiyat aralığı belli oldu 3 yıl IDC tablet pazarına ilişkin gelecek tahminlerini yayınladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook popüler video filtre uygulaması MSQRD'i satın aldı Sonraki Samsung Galaxy S7 Edge ilk acil güncellemesini aldı 3 yıl OnePlus, House of Cards'da ürünlerini sergilemek için kesenin ağzını açtı 3 yıl NASA'nın yeni Mars gözlem aracı InSight 2018'e ertelendi 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S için ekran kalemi yolda 3 yıl Google'dan sürpriz: Android N resmileşti 3 yıl Uzay seyahatleri başlıyor 3 yıl Mozilla, Android için yeni özelliklerle donattığı Firefox 45'i yayınladı 3 yıl iPhone 7'ye ait olduğu iddia edilen bir kılıf internete sızdırıldı 3 yıl Supercell’in 2015 yılı gelirleri dudak uçuklatıyor 3 yıl Microsoft Authenticator uygulamasının yeni sürümü testlere başladı 3 yıl iPhone satışlarındaki düşüş beklenenden daha fazla olabilir 3 yıl SK Hynix, 4GB HBM2 üretimine sonbaharda başlıyor 3 yıl Huawei Pay ödeme sistemi faaliyete geçiyor 3 yıl Google'dan bir sonraki tatil planınıza yardımcı olacak yeni özellik 3 yıl Galaxy Note ailesine güç katacak S Pen uygulamaları inceleme videosu 3 yıl Galaxy S7 cihazlarında da Galaxy S6 gibi iki farklı kamera sensörü yer alıyor 3 yıl LG G5 Türkiye fiyatı belli oldu 3 yıl BMW'den hayranlık uyandıran gelecek konsepti [Video] 3 yıl LG V10 Android 6.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 3 yıl Galaxy S7 tamir kolaylığı konusunda sınıfta kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim