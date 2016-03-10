Facebook popüler video filtre uygulaması MSQRD'i satın aldı

Facebook ile birlikte oldukça önemli bir servet sahibi olan Mark Zuckerberg sonrasında popüler trendleri takip ederek adından sıkça söz ettirdi. Oculus , Instagram, Whatsapp gibi onlarca popüler ürün iş adamının dikkatini çekti ve sonrasında Facebook şirketine dahil edildi. Sıradaki şanslı isim ise MSQRD'in yapımcısı Masquerade oldu.

Kullanıcılara video filtreleri sunan uygulama son dönemin en popülerlerinden birisi. Daha önce snapchat'te gördüğümüz şekilde kullanıcıların suratına gerçek zamanlı maskeler ekleyen uygulama hızlı bir şekilde popüler olmayı başardı. Masquerade kurucusu kısa bir süre önce yayınladığı blog yazısında "Facebook ile birleşerek çok daha fazla insana ulaşacağız" dedi.

Satın almanın mali detayları henüz açıklanmadı ancak Masquerade'in hem Android hem de iOS'da şu anki yapıya benzer bir şekilde çalışacağı belirtiliyor. Facebook şirketi bünyesine katmış olsa da genel işleyişe fazla müdahalede bulunmayacak gibi görünüyor. Tabii ki filtreleri kısa bir süre sonra Facebook'da görme veya MSQRD'in kolay bir şekilde Facebook ile bağlantılı paylaşımlar yapabilmesi olası senaryolar.





http://www.engadget.com/2016/03/09/facebook-buys-face-swapping-app-masquerade/