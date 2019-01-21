Facebook, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı sebebiyle rekor bir ceza alacak

Uzun zamandır gündemi meşgul eden Facebook skandalları büyük bir ceza haberiyle yeniden konuşuluyor. The Washington Post’a göre ABD’deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kişisel verilerin izinsiz kullanımı nedeniyle Facebook’a rekor ceza vermeye hazırlanıyor.

Facebook’a verilecek ilk büyük ceza

Rapora göre ABD’li regülatörler bir araya gelerek verilecek ceza hakkında tartıştılar. Cambridge Analytica skandalı sonrasında Facebook’a, ABD’de verilecek ilk büyük ceza bu olacak. Hatırlamak gerekirse FTC, 2012 yılında Google’a 22.5 milyon dolar ceza vermişti. Sosyal medya devi Facebook’un ise çok daha büyük bir para cezası alması bekleniyor.

Yayınlanan bu bilgiler hakkında FTC tarafından bir açıklama gelmedi. Mart ayından bu yana konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. Görünen o ki önemli bulgulara ulaşıldığı için büyük bir ceza konusu ortaya çıktı. Son olarak Facebook’un FTC çalışanlarıyla soruşturma hakkında konuştuğu öğrenildi. Sosyal medya devi FTC ile anlaşarak cezayı kabul edebilir. Ancak şu an kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca Bkz.

"Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti"

Facebook, diğer firmalarla veri paylaşmadan önce kullanıcıları bilgilendirmeli ve izin almalıydı. Hatta verilerin yanlış kullanılması durumunda FTC’nin de bilgilendirilmesi gerekiyordu. Rekor miktarda olacağı belirtilen bu cezanın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

https://9to5mac.com/2019/01/20/facebook-ftc-fine/