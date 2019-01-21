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Facebook, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı sebebiyle rekor bir ceza alacak

Federal Ticaret Komisyonu, kullanıcı verilerinin korunmaması sebebiyle Facebook’a rekor bir ceza verilmesini planlıyor. Cambridge Analytica skandalı sonrasında ABD'de verilecek ilk büyük ceza olacak.
4 ay (Son Güncelleme: 4 ay)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Facebook, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı sebebiyle rekor bir ceza alacak
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Uzun zamandır gündemi meşgul eden Facebook skandalları büyük bir ceza haberiyle yeniden konuşuluyor. The Washington Post’a göre ABD’deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kişisel verilerin izinsiz kullanımı nedeniyle Facebook’a rekor ceza vermeye hazırlanıyor.

Facebook’a verilecek ilk büyük ceza

Rapora göre ABD’li regülatörler bir araya gelerek verilecek ceza hakkında tartıştılar. Cambridge Analytica skandalı sonrasında Facebook’a, ABD’de verilecek ilk büyük ceza bu olacak. Hatırlamak gerekirse FTC, 2012 yılında Google’a 22.5 milyon dolar ceza vermişti. Sosyal medya devi Facebook’un ise çok daha büyük bir para cezası alması bekleniyor.

Yayınlanan bu bilgiler hakkında FTC tarafından bir açıklama gelmedi. Mart ayından bu yana konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. Görünen o ki önemli bulgulara ulaşıldığı için büyük bir ceza konusu ortaya çıktı. Son olarak Facebook’un FTC çalışanlarıyla soruşturma hakkında konuştuğu öğrenildi. Sosyal medya devi FTC ile anlaşarak cezayı kabul edebilir. Ancak şu an kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti"

Facebook, diğer firmalarla veri paylaşmadan önce kullanıcıları bilgilendirmeli ve izin almalıydı. Hatta verilerin yanlış kullanılması durumunda FTC’nin de bilgilendirilmesi gerekiyordu. Rekor miktarda olacağı belirtilen bu cezanın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.


https://9to5mac.com/2019/01/20/facebook-ftc-fine/ Yorum Yaz
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V4LKyR 4 ay
22,5 milyon dolar para değil ki... Milyardır o.
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Brky 4 ay
Hikaye. NSA, Echelon ile dünyada ki bütün telefon konuşmalarını, mailleri vs. her şeyi izliyor zaten. Bu sisteme Facebook, Apple, Google, Microsoft hali hazırda üye ve Echelon'a kapıları sonuna kadar açık. Bütün veriler toplanıyor. Uzun muhabbet. Ceza falan hikaye, hedef saptırma.
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The Hollow 4 ay
Google'dan sonra en iyi metadata'yı toplayan şirket. Ben zaten kullanmıyordum diye sevinenler zaten ayrı bir komedi. Bilinçsiz insanlar her yerde.. Avrupa bu konuda yine iyi sayılır. Amerikalıların azımsanmayacak bir kısmı haritada kendi ülkesini göstermekten aciz. Yine de nüfus bakımından dolayı bir kesim insan Amerika'yı kurtarıyor. Yoksa bu haberlerde ki gibi, kimin elinin nerede olduğu hiç bilinmezdi.
Facebook kullanmayanlar acaba bunları falan da mı kullanmıyor...
https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/52281/
https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/53122/
https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/56077/
https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/56108/
Ceza falan hikaye.. Yapabilenler bütün Facebook domainlerinin Network giriş/çıkışlarını engellesin en iyi çözüm bu. Google'ı bu saatten sonra hayattan çıkartmak hem keyif kaçırıcı hem de zor olur.
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mavizaman 4 ay
demek ki amerikada da düzgün işleyen birşeyler kalmış.
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ilkerinanç 4 ay
Evet bende bundan şikayetçiyim.Mesela bir reklamda form geliyor önüne ,tıklıyorsun e-mailinden telefon numarana kadar otomatik dolduruyor Facebook.Demekki benden izinsiz de veriyor.Nereden bileyim?
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cengiz7 4 ay
Amerikada ki hiçbir kurum Facebook'u temelli yıpratacak bir para cezası vermez. Bütün devlet kurumları NSA CIA dahil facebook un verilerinden faydalanıyor insanları izlemek için.
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intel7mix 4 ay
Ceza üstüne ceza kazanctan çok para kaybettiriyor. Yakında fişini çekebilirler.
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