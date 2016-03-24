Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak

Haber Editörü
Facebook'ta başta ünlü kişiler olmak üzere çok sayıda sahte hesapla karşılaşıyoruz. Bu hesaplar gerçek kişilere zarar verebildikleri gibi, bizim hiç haberimiz olmadan da hesabımız farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Şimdi sosyal medya devi bu duruma karşı savaş açtı.
Her ne kadar facebook bu hesapları manuel olarak kapatsa da Impersonation Checkpoint dediği sistemle sahte hesapları otomatik olarak belirleyecek ve gerçek hesap sahibini bu hesabın kendisine ait olup olmadığıyla ilgili uyaracak. Eğer gerçek hesap sahibi onay vermezse sahte hesap otomatik olarak kapatılacak.
2015 sonu itibariyle 1.6 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan facebook'ta sahte hesapları manuel olarak belirlemek oldukça zor olduğundan Impersonation Checkpoint sistemi çok işe yarayacak gibi görünüyor. Tabi sistemin sorunsuz çalışıp çalışmayacağı da merak konusu.
http://www.techradar.com/news/internet/this-is-facebook-s-new-way-to-stop-imposter-accounts-1317685 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cep telefonu onayı isteyebilir en basiti kimse 10 tane telefon tutmaz herhalde facebook için :D
adamlar ana adına baba adına o koyduğun fotoya bile bakmıyo.
bi tane muzurluğuna açtığm bi hesap vardı. doğum tarihini cenabet sayı diye 1931 yapmıştım. onu kapadılar girdim google a bi tane hacı amcanın resmini nufus cuzdanına montajladım. ana adını yosmanur baba adınıda kamanur yapmıştım bi tane de ehliyet cüzdanı yaptım photoshopta . 3üncüyü istedi onu da mühendisler odası kimlik kartı diye montaj ladım ertesi gün hesabınız tekrar açılmıştır..ulen bariz belli sahte oldukları hiçde ayrıntılı uğraşmamıştım..
yani gel görki adamlar sadece doğum tarihine bakıyor . gerçi oraya koydukları adamlar türkçe bilen mısırlı hintli imiş öyle duymuştum bi ara.. ne kadar doğrudur bilemem.