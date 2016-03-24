Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak

Facebook'ta başta ünlü kişiler olmak üzere çok sayıda sahte hesapla karşılaşıyoruz. Bu hesaplar gerçek kişilere zarar verebildikleri gibi, bizim hiç haberimiz olmadan da hesabımız farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Şimdi sosyal medya devi bu duruma karşı savaş açtı.

Her ne kadar facebook bu hesapları manuel olarak kapatsa da Impersonation Checkpoint dediği sistemle sahte hesapları otomatik olarak belirleyecek ve gerçek hesap sahibini bu hesabın kendisine ait olup olmadığıyla ilgili uyaracak. Eğer gerçek hesap sahibi onay vermezse sahte hesap otomatik olarak kapatılacak.

2015 sonu itibariyle 1.6 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan facebook'ta sahte hesapları manuel olarak belirlemek oldukça zor olduğundan Impersonation Checkpoint sistemi çok işe yarayacak gibi görünüyor. Tabi sistemin sorunsuz çalışıp çalışmayacağı da merak konusu.

http://www.techradar.com/news/internet/this-is-facebook-s-new-way-to-stop-imposter-accounts-1317685