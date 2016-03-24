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Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak

Facebook'ta sahte hesap açanlara bolca rastlıyoruz. Bu hesaplar gerçek hesap sahipleri zan altında da bırakabiliyor. Şimdi facebook bu durumla mücadele için yeni bir sistem inşa ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak
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Facebook'ta başta ünlü kişiler olmak üzere çok sayıda sahte hesapla karşılaşıyoruz. Bu hesaplar gerçek kişilere zarar verebildikleri gibi, bizim hiç haberimiz olmadan da hesabımız farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Şimdi sosyal medya devi bu duruma karşı savaş açtı.
Her ne kadar facebook bu hesapları manuel olarak kapatsa da Impersonation Checkpoint dediği sistemle sahte hesapları otomatik olarak belirleyecek ve gerçek hesap sahibini bu hesabın kendisine ait olup olmadığıyla ilgili uyaracak. Eğer gerçek hesap sahibi onay vermezse sahte hesap otomatik olarak kapatılacak.
2015 sonu itibariyle 1.6 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan facebook'ta sahte hesapları manuel olarak belirlemek oldukça zor olduğundan Impersonation Checkpoint sistemi çok işe yarayacak gibi görünüyor. Tabi sistemin sorunsuz çalışıp çalışmayacağı da merak konusu.

http://www.techradar.com/news/internet/this-is-facebook-s-new-way-to-stop-imposter-accounts-1317685 Yorum Yaz
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tobepeople 3 yıl
cellat87
peki o hesabın sahte olup olmadıgını nasıl anlayacak bu sistem. mesela örnek vermek gerekirse türkiyede sallıyorum 1 milyon ali arslan isminde insan var diyelim bunların 500 bintanesi hesap açsa kimi kime soracak bu senmisin diye :)

cep telefonu onayı isteyebilir en basiti kimse 10 tane telefon tutmaz herhalde facebook için :D
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arekamint 3 yıl
zaten sahte hesapları başvuru yaptıgınızda kapatıyorlar (genelde).. ayrıca uzun sure kullanılmayan... sadece paylaşım yapan.. kendı ozgun bi şey paylaşmayan hesapları kapatabılırler.. bunlar genelde bot hesap oluyor
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korcekmez 3 yıl arekamint
kapatıyor mu ? ben kaç tane açtım... benim bir hesabım vardı facede.. 2 defa kapatıldı 2 defa açtırdım... zor şeyler değil. photoshop bilgisi ve doğum tarihini tutacak bilgi yeterli oluyo.
adamlar ana adına baba adına o koyduğun fotoya bile bakmıyo.

bi tane muzurluğuna açtığm bi hesap vardı. doğum tarihini cenabet sayı diye 1931 yapmıştım. onu kapadılar girdim google a bi tane hacı amcanın resmini nufus cuzdanına montajladım. ana adını yosmanur baba adınıda kamanur yapmıştım

bi tane de ehliyet cüzdanı yaptım photoshopta . 3üncüyü istedi onu da mühendisler odası kimlik kartı diye montaj ladım
ertesi gün hesabınız tekrar açılmıştır..ulen bariz belli sahte oldukları hiçde ayrıntılı uğraşmamıştım..

yani gel görki adamlar sadece doğum tarihine bakıyor . gerçi oraya koydukları adamlar türkçe bilen mısırlı hintli imiş öyle duymuştum bi ara.. ne kadar doğrudur bilemem.
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kadirirdem 3 yıl
olması gereken de bu ama nasıl belirleyecek onları...
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JoeyBane 3 yıl
benim hesaba da sahte dese de kapatsa. kurtulsak su zehirden
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cellat87 3 yıl
peki o hesabın sahte olup olmadıgını nasıl anlayacak bu sistem. mesela örnek vermek gerekirse türkiyede sallıyorum 1 milyon ali arslan isminde insan var diyelim bunların 500 bintanesi hesap açsa kimi kime soracak bu senmisin diye :)
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SliTheRiNN 3 yıl cellat87
Muhtemelen resimleride karşılaştırıyordur. 500 bin Ali Arslan aynı sıfata sahip olacak hali yok herhalde
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