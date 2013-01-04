Facebook sesli mesaj sistemini Messenger uygulamasına ekledi, ücretsiz sesli görüşme denemelerine başladı





İnternet imkanlarının gelişmesiyle kullanıcılar artık internet üzerinden sesli görüşme yapma yolunu daha çok tercih etmeye başlıyor. Bu alanda faaliyet gösteren pek çok uygulama da şimdiden yüz milyon kullanıcı sayısını aşmış durumda.





Facebook'un kullanıcıların birbiri ile metin tabanlı sohbet etmesine imkan tanıyan Messenger uygulaması da bu doğrultuda yenilenmeye başladı. Firmanın uygulamaya ilk müdahalesi sesli mesaj gönderme konusunda oldu.





Güncellenen Messenger uygulaması ile artık kullanıcılar birbirlerine sesli mesaj kaydı yapıp gönderebiliyor. İlgili bölümden mesajı kaydederek göndermeniz yeterli. Şu anda bu özellik kullanılabilir durumda.





Diğer bir önemli yenilik ise internet üzerinden sesli görüşme imkanı. Şimdilik Kanada'da iOS kullanıcıları için denemelerine devam eden bu yenilik ile Messenger uygulaması doğrudan Skype, Viber gibi platformlara da rakip oluyor. Ancak en büyük avantajı bir milyar rakamını geçen kullanıcı sayısı.





Bunun dezavantaj olabileceğini düşünenler de bulunuyor. Çünkü bir milyar kullanıcının sesli görüşme özelliğini kullanmak istemesi, altyapı anlamında firmayı oldukça zorlayacaktır.









http://www.phonearena.com/news/Facebook-adds-voice-messages-to-Messenger-app-and-tests-free-voice-calls-in-Canada_id38267