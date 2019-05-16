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Facebook, şiddet olayları yüzünden canlı yayın akışına sınırlamalar getiriyor

Sosyal medya devi Facebook, son zamanlarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle canlı yayın akışına bazı kısıtlamalar getirerek, bu olayların canlı yayında yayınlanmasını engelleyecek.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bildiğiniz üzere sosyal medya devinin Facebook Live adı verilen özelliği ile canlı yayınlar yapabiliyor ve bunu takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Ancak bu özellik Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayının Facebook üzerinden yayınlanması gibi feci durumlara da alet olabiliyor. İşte tam da bu noktada şirket, canlı yayın akışı için yeni önlemler aldığını açıkladı.

Facebook sıkı önlemler alıyor

Bugünden itibaren "Tehlikeli Organizasyonlar ve Bireyler" politikası dahilinde Facebook'ta daha önceden belirli kuralları ihlal eden kişiler canlı yayın yapamayacak. Sosyal medya devinin politikalarını ciddi şekilde ihlal eden tüm kullanıcıların, ilk suçundan başlayarak 30 gün canlı yayın özelliğini kullanamayacağı belirtildi.
Örneğin kullanıcı bir terörist grubun ifadelerini veya sloganlarını paylaşırsa, anında Facebook Live kullanımı engellenecek. Şirket bu kısıtlamaları, insanların bu özelliği olumlu bir şekilde kullanmalarını ve kötüye kullanım riskinin minimum düzeyde olmasını sağlamak için getirdiğini belirtiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu kısıtlamalar genişletilecek ve aynı suçu işleyen kişilerin Facebook'ta reklam oluşturmalarına da izin verilmeyecek.

https://newsroom.fb.com/news/2019/05/protecting-live-from-abuse/ Yorum Yaz
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