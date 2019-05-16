Facebook, şiddet olayları yüzünden canlı yayın akışına sınırlamalar getiriyor

Bildiğiniz üzere sosyal medya devinin Facebook Live adı verilen özelliği ile canlı yayınlar yapabiliyor ve bunu takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Ancak bu özellik Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayının Facebook üzerinden yayınlanması gibi feci durumlara da alet olabiliyor. İşte tam da bu noktada şirket, canlı yayın akışı için yeni önlemler aldığını açıkladı.

Facebook sıkı önlemler alıyor

Bugünden itibaren "Tehlikeli Organizasyonlar ve Bireyler" politikası dahilinde Facebook'ta daha önceden belirli kuralları ihlal eden kişiler canlı yayın yapamayacak. Sosyal medya devinin politikalarını ciddi şekilde ihlal eden tüm kullanıcıların, ilk suçundan başlayarak 30 gün canlı yayın özelliğini kullanamayacağı belirtildi.

https://newsroom.fb.com/news/2019/05/protecting-live-from-abuse/

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Örneğin kullanıcı birifadelerini veya sloganlarını paylaşırsa, anındakullanımı engellenecek. Şirket bu kısıtlamaları, insanların bu özelliği olumlu bir şekilde kullanmalarını ve kötüyeminimum düzeyde olmasını sağlamak için getirdiğini belirtiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bugenişletilecek ve aynı suçu işleyen kişilerin Facebook'tada izin verilmeyecek.