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Facebook sosyal ağ ve müziği birleştirmekte kararlı

7 yıl
1,9b
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1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, video ve müzik pazarında usta bir oyuncu olmak için tüm kozlarını ortaya koyuyor. Bu yıl ki f8 geliştirici konferansında duyurulması beklenen yeni sosyal müzik entegrasyonu için Spotify gibi geniş bir medya akış servisleriyle ortaklık imzalandı.
Yeni sistemle birlikte Facebook'a bir müzik sekmesi ve durum çubuğu ekleniyor. Eğer Facebook ile ortak bir servisten müzik dinliyorsanız ve bu servise Facebook Connect ile giriş yapmışsanız sohbet ikonunun yanında bir oynat/durdur butonu beliriyor. Bu buton o an dinlediğiniz müziği kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıca Facebook üzerinde keşfettiğiniz bir parçayı da kontrol edebiliyorsunuz. 
Hesabınızda ise dinlediğiniz parça geçmişini ve sık dinlediklerinizi saklayabiliyorsunuz. Müzik Duvarında ise arkadaşlarınızın size veya birbirlerine tavsiyeleri, o an dinledikleri, en iyi albüm, en iyi parça seçimleri bildirim olarak görüntüleniyor.

Son olarak ekranın sağ üst köşesinde diğer durum güncellemeleri ile birlikte görünecek bir "şimdi olanlar" kutusu sizin ve arkadaşlarınızın oynatma bilgilerini birleştiriyor. Bu yeni kutucuk en önemlisi çünkü Müzik Duvarı yerine tüm sayfaların üzerinde görünecek.
Facebook'un yeni müzik fonksiyonunu perakende hizmeti üzerine kurup kurmayacağı ve hangi firmaların katılacağı henüz bilinmiyor. 

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dragonball 7 yıl
biraz erken dusunduler:) bildigim baskabir sosyal ag coktan bu servisi veriyordu. ve oldukca iyi. facebooktan kat ve kat iyi bir sosyal ag:)
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