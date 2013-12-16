Facebook sunucularında Intel'den ARM'a geçiş yapmayı planlıyor





Google'ın sunucularında Intel yerine ARM mimarisini temel alan özel tasarımlı yongalara geçiş yapma niyetlerini açıklamasının ardından, Facebook'un da benzer bir plan üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.





Forbes tarafından verilen bilgilere göre Facebook iş yükünü ARM tabanlı sunuculara kaydırmak için hazırlık yapıyor. Sosyal ağın PHP tabanlı sistemini yönetmekle görevli Hip Hop Virtual Machine ekibi, Facebook'un kod yapısını 64-bit x86 komut setine dönüştüren çeviri motoruna ARM işlemci desteği sağlamaya başladı.





Bu geçişin iki sebebi olabileceği belirtiliyor. Birincisi ARM mimarisinin çekirdek seviyesinde veya çekirdeği belirli görevleri yapacak şekilde tasarlama imkanı tanıyan komut seti seviyesinde lisans sunmasının, Facebook'un optimizasyon konularında elini güçlendiriyor oluşu.





İkincisi ise ARM çekirdeklerinin daha fazla enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle büyük veri merkezlerinin enerji maliyetlerini azaltma imkanı. Bilindiği gibi devasa veri merkezlerinin çalışır halde tutulması büyük enerji kaynakları gerektiriyor ve bu da firmalara pahalıya patlıyor.





Ancak Facebook'un ARM sistemlerin geçişi hızlı bir şekilde olmayacak. Firma ARM ekosisteminin sunucularda olgunlaşması için en az 3 yıla gerek olduğunu düşünüyor.





ARM'ın sunucu pazarına dair planlarını uygulamaya başladığı dönemden bu yana, sektörde önemli işler başarabileceği analizlere konu olmuştu. Dev veri merkezi işleten firmaların da tercihlerini ARM'dan yana kullanmaya başladığına şahit oluyoruz.

http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/12/15/now-facebook-is-looking-at-dumping-intel-for-arm/