Facebook sunucularında Intel'den ARM'a geçiş yapmayı planlıyor

Haber Editörü
Google'ın sunucularında Intel yerine ARM mimarisini temel alan özel tasarımlı yongalara geçiş yapma niyetlerini açıklamasının ardından, Facebook'un da benzer bir plan üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Forbes tarafından verilen bilgilere göre Facebook iş yükünü ARM tabanlı sunuculara kaydırmak için hazırlık yapıyor. Sosyal ağın PHP tabanlı sistemini yönetmekle görevli Hip Hop Virtual Machine ekibi, Facebook'un kod yapısını 64-bit x86 komut setine dönüştüren çeviri motoruna ARM işlemci desteği sağlamaya başladı.
Bu geçişin iki sebebi olabileceği belirtiliyor. Birincisi ARM mimarisinin çekirdek seviyesinde veya çekirdeği belirli görevleri yapacak şekilde tasarlama imkanı tanıyan komut seti seviyesinde lisans sunmasının, Facebook'un optimizasyon konularında elini güçlendiriyor oluşu.
İkincisi ise ARM çekirdeklerinin daha fazla enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle büyük veri merkezlerinin enerji maliyetlerini azaltma imkanı. Bilindiği gibi devasa veri merkezlerinin çalışır halde tutulması büyük enerji kaynakları gerektiriyor ve bu da firmalara pahalıya patlıyor.
Ancak Facebook'un ARM sistemlerin geçişi hızlı bir şekilde olmayacak. Firma ARM ekosisteminin sunucularda olgunlaşması için en az 3 yıla gerek olduğunu düşünüyor.
ARM'ın sunucu pazarına dair planlarını uygulamaya başladığı dönemden bu yana, sektörde önemli işler başarabileceği analizlere konu olmuştu. Dev veri merkezi işleten firmaların da tercihlerini ARM'dan yana kullanmaya başladığına şahit oluyoruz.
http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/12/15/now-facebook-is-looking-at-dumping-intel-for-arm/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Özelleştirilebilir istediğinizi yapabilirsiniz dediğiniz şeylerde öyle kafanıza göre onu ekliyim bunu ekliyim şunu farklı yapayım diye bişey yok. Üzerinde istediğiniz değişikliği yapın, lisansladığınız komut seti yapısının dışına çıkılamaz, buna ilaveler yapılamaz, zorunlu olan komut seti bileşenleri çıkartılamaz. Sizin geliştiridiğiniz çipdeki komutlar, başkalarının geliştirdiği çipde de çalışmak zorunda.
Intel tutup AVX ekledi mesela dimi. bende kafama göre bi SIMD yapısı ekliyim diyemiyorsun. O zaman yapmaya çalışacağın şey varolan komut seti yapısı var olan ARM'ın tasarımı dışına fazla çıkamaz, çok çok fazla uzaklaşamaz. Maliyeti düşürmek için bus yapısında daraltma yaparsın cache mktarını düşüşrsün. Yada tam tersini yaparsın. komutların işlenme yapısı genelde düz olduğu için bunları daha iyi çalıştırma imkanın hemen hiç yok(x86 gibi herşeyi microcoded üstüne değil). bellek erişmini daha iyileştirmeye çalışırsın ama bunu arttırmak için farklı bi komut ekliyeyim diyemezsin. Böyle tonla kısıtlaması var ARM gillerin.
ARM ile tamamen özgür olduğunuzu, süper esnekliğe sahip olduğunu hala düşünen varsa biraz daha dünyaya yaklaşsın. Verimlilik diyip yada intelin zorlanınca yakaladığı dediğiniz şeylerde, acaba kaç tane daha yüksek frekanslı üretim teknolojisine göre optimize edilmiş ve üretilmiş arm çipi gördünüz de elma armut karşılaştırmasına devam ediyorsunuz? A9 ARM çipleri içinde en optimum konumda olanı. Sonrasında güç tüketimi çok yukarılara tırmanıyor. A12 / A53 elle tutulur olana kadarda tıngırtıda gitmeye devam edecek. Belli işlemleri hızlandırmak istiyorsan daha çok güç tüketeceksin bundan kaçışın yok.
Facebook ile ilgili olan kısmı için, adamlar oturup daha yüksek bellek erişim yeteneğine sahip ve büyük + küçük çekirdek gruplarından oluşan ACMP tarzı hibrid yapılar kuracaklar mesela. normal A9'dan kurduğun virtual sistemler anca mikro server tarzı işlerde işe yarıyor. Sana ne lazım çok belleğer erişmesi, bunu hızlı yapması, yerine göre karşılaştırma / arama işlemlerini hızlı yapması lazım. Ona yönelik özelleştirme / özgün tasarım peşine düşecekler. Belli bi server grubu SIMD birimlerine hiç ihtiyaç duymuyrsa, esas ağırlığını bellek erişimi oluştururyorsa ona göre çip dizayn edilecek.
Bu özelleştirme vs. dediğiniz şeyler beleşten olmuyor. O yaptığınız tasarımın fiziksel hale aktarılası, RTL sentezi maske üretimi vs. dünyanın parasını isteyen şeyler. ARM'da o yüzden onların belli üretim tesisinde belli üretim teknolojisine özel hazırlanmış hard-macro yapısı var. Sen bu hard-macro'yu da satın alırsan direk fırınlanacak kalıp almış gbi oluyorsun. Yoksa oturup kendi özel tasarım için kalıp da çıkartman lazım belli fırına özel. Hepsi masraf bunların. Büyük çipler için bunlar 100 milyon $ lık rakamlarla ifade edilen götürüleri var. Adamlar getirisini götürüsünü işlerinde kullandıları zaman yapılacak masrafı giderleri hesaplayıp ona göre kullanmaya çalışırlar. Enerji tüketimi herşey demek değil, elma ile armutu karşılaştırıp bak bu daha vermli demek de olmaz. Dual Xeon sistemi TDP si üstünden şu kadar W tüketiyor diyip, karşısına A9 koyup güç tüketimini single thread uygulamada ölçüp ahanda daha verimli diyen dünya kadar saçma insan grubu da var (akademik olanlar da var bunlarda). Facebook google gibi yerler işini bilir heralde 200milyon yatırım yapıp şimdi kullandıkları Xeon'dan çok daha ileride bi perf + güç tüketimi elde edemeyecekleri maceraya girmezler.
Hele bunlardan hareketle x86 ile heryerde karşılaştırmaya, canımız sıkıldı biraz değişiklik olsn diye ARM geliyo dağları devirio edasıyla uçmamaya bakın.