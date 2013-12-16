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Facebook sunucularında Intel'den ARM'a geçiş yapmayı planlıyor

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook sunucularında Intel'den ARM'a geçiş yapmayı planlıyor

Google'ın sunucularında Intel yerine ARM mimarisini temel alan özel tasarımlı yongalara geçiş yapma niyetlerini açıklamasının ardından, Facebook'un da benzer bir plan üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Forbes tarafından verilen bilgilere göre Facebook iş yükünü ARM tabanlı sunuculara kaydırmak için hazırlık yapıyor. Sosyal ağın PHP tabanlı sistemini yönetmekle görevli Hip Hop Virtual Machine ekibi, Facebook'un kod yapısını 64-bit x86 komut setine dönüştüren çeviri motoruna ARM işlemci desteği sağlamaya başladı.

Bu geçişin iki sebebi olabileceği belirtiliyor. Birincisi ARM mimarisinin çekirdek seviyesinde veya çekirdeği belirli görevleri yapacak şekilde tasarlama imkanı tanıyan komut seti seviyesinde lisans sunmasının, Facebook'un optimizasyon konularında elini güçlendiriyor oluşu. 

İkincisi ise ARM çekirdeklerinin daha fazla enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle büyük veri merkezlerinin enerji maliyetlerini azaltma imkanı. Bilindiği gibi devasa veri merkezlerinin çalışır halde tutulması büyük enerji kaynakları gerektiriyor ve bu da firmalara pahalıya patlıyor.

Ancak Facebook'un ARM sistemlerin geçişi hızlı bir şekilde olmayacak. Firma ARM ekosisteminin sunucularda olgunlaşması için en az 3 yıla gerek olduğunu düşünüyor. 

ARM'ın sunucu pazarına dair planlarını uygulamaya başladığı dönemden bu yana, sektörde önemli işler başarabileceği analizlere konu olmuştu. Dev veri merkezi işleten firmaların da tercihlerini ARM'dan yana kullanmaya başladığına şahit oluyoruz. 

http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/12/15/now-facebook-is-looking-at-dumping-intel-for-arm/ Yorum Yaz
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Christian Lorenz 5 yıl en beğenilen
Intel için ne kadar kayıp söz konusu bilinmez ama ARM şu dakikadan sonra yükselişinde iyi bir ivme kaydetti.
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memoseler 5 yıl
Konsollar AMD'yi Facebook ARM'ı Google ise kendi işlemcilerini seçti. Bizim gibi diğer insanlar ve şirketlerde İntel'in dayatmalarından sıkıldı sanırım. (Umarım öyledir)
Konsollar AMD'yi Facebook ARM'ı Google ise kendi işlemcilerini seçti. Bizim gibi diğer insanlar ve şirketlerde İntel'in dayatmalarından sıkıldı sanırım. (Umarım...
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Rubisco 5 yıl
Arm'nin bişeyi özelleştirmenize izin verdiği yok hala aynı teraneden devam edip durmayın artık. CPU için gereken bi sürü farklı teknoloji var. ARM'nin olayı hepsi için ayrı ayrı lisans satması. ARM lisansı alıp CPU geliştirecem dediğinizde öyle 1 tane lisans almış olmuyorsunuz o şekilde bi olay da yok zaten. Lazım olan bi sürü lisans grubu var, gidip onları alıyorsunuz. Komutsetini alıyorsunuz, bunun iç iletişim yapısını alıyorsunuz, arabirim yapısını alıyorsunuz, birimler arası iletişim protokü vs. var onu alıyorsunuz, kendiniz bunun fiziki üretime aktarılmasını yapamayacaksanız hard-macro'sunu vs. sini alıyorsunuz bi sürü şeysi var.
Özelleştirilebilir istediğinizi yapabilirsiniz dediğiniz şeylerde öyle kafanıza göre onu ekliyim bunu ekliyim şunu farklı yapayım diye bişey yok. Üzerinde istediğiniz değişikliği yapın, lisansladığınız komut seti yapısının dışına çıkılamaz, buna ilaveler yapılamaz, zorunlu olan komut seti bileşenleri çıkartılamaz. Sizin geliştiridiğiniz çipdeki komutlar, başkalarının geliştirdiği çipde de çalışmak zorunda.
Intel tutup AVX ekledi mesela dimi. bende kafama göre bi SIMD yapısı ekliyim diyemiyorsun. O zaman yapmaya çalışacağın şey varolan komut seti yapısı var olan ARM'ın tasarımı dışına fazla çıkamaz, çok çok fazla uzaklaşamaz. Maliyeti düşürmek için bus yapısında daraltma yaparsın cache mktarını düşüşrsün. Yada tam tersini yaparsın. komutların işlenme yapısı genelde düz olduğu için bunları daha iyi çalıştırma imkanın hemen hiç yok(x86 gibi herşeyi microcoded üstüne değil). bellek erişmini daha iyileştirmeye çalışırsın ama bunu arttırmak için farklı bi komut ekliyeyim diyemezsin. Böyle tonla kısıtlaması var ARM gillerin.
ARM ile tamamen özgür olduğunuzu, süper esnekliğe sahip olduğunu hala düşünen varsa biraz daha dünyaya yaklaşsın. Verimlilik diyip yada intelin zorlanınca yakaladığı dediğiniz şeylerde, acaba kaç tane daha yüksek frekanslı üretim teknolojisine göre optimize edilmiş ve üretilmiş arm çipi gördünüz de elma armut karşılaştırmasına devam ediyorsunuz? A9 ARM çipleri içinde en optimum konumda olanı. Sonrasında güç tüketimi çok yukarılara tırmanıyor. A12 / A53 elle tutulur olana kadarda tıngırtıda gitmeye devam edecek. Belli işlemleri hızlandırmak istiyorsan daha çok güç tüketeceksin bundan kaçışın yok.
Facebook ile ilgili olan kısmı için, adamlar oturup daha yüksek bellek erişim yeteneğine sahip ve büyük + küçük çekirdek gruplarından oluşan ACMP tarzı hibrid yapılar kuracaklar mesela. normal A9'dan kurduğun virtual sistemler anca mikro server tarzı işlerde işe yarıyor. Sana ne lazım çok belleğer erişmesi, bunu hızlı yapması, yerine göre karşılaştırma / arama işlemlerini hızlı yapması lazım. Ona yönelik özelleştirme / özgün tasarım peşine düşecekler. Belli bi server grubu SIMD birimlerine hiç ihtiyaç duymuyrsa, esas ağırlığını bellek erişimi oluştururyorsa ona göre çip dizayn edilecek.
Bu özelleştirme vs. dediğiniz şeyler beleşten olmuyor. O yaptığınız tasarımın fiziksel hale aktarılası, RTL sentezi maske üretimi vs. dünyanın parasını isteyen şeyler. ARM'da o yüzden onların belli üretim tesisinde belli üretim teknolojisine özel hazırlanmış hard-macro yapısı var. Sen bu hard-macro'yu da satın alırsan direk fırınlanacak kalıp almış gbi oluyorsun. Yoksa oturup kendi özel tasarım için kalıp da çıkartman lazım belli fırına özel. Hepsi masraf bunların. Büyük çipler için bunlar 100 milyon $ lık rakamlarla ifade edilen götürüleri var. Adamlar getirisini götürüsünü işlerinde kullandıları zaman yapılacak masrafı giderleri hesaplayıp ona göre kullanmaya çalışırlar. Enerji tüketimi herşey demek değil, elma ile armutu karşılaştırıp bak bu daha vermli demek de olmaz. Dual Xeon sistemi TDP si üstünden şu kadar W tüketiyor diyip, karşısına A9 koyup güç tüketimini single thread uygulamada ölçüp ahanda daha verimli diyen dünya kadar saçma insan grubu da var (akademik olanlar da var bunlarda). Facebook google gibi yerler işini bilir heralde 200milyon yatırım yapıp şimdi kullandıkları Xeon'dan çok daha ileride bi perf + güç tüketimi elde edemeyecekleri maceraya girmezler.
Hele bunlardan hareketle x86 ile heryerde karşılaştırmaya, canımız sıkıldı biraz değişiklik olsn diye ARM geliyo dağları devirio edasıyla uçmamaya bakın.
Arm'nin bişeyi özelleştirmenize izin verdiği yok hala aynı teraneden devam edip durmayın artık. CPU için gereken bi sürü farklı teknoloji var. ARM'nin olayı hep...
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serafon 5 yıl
Intel hala arm ın çok çok önünde. Arm boş potansiyeli kullanıyor Intel'in önceden burun kıvırdığı. Burada fiyat ana etken. Belki 1 intel yerine 20-30 arm işlemci alınabiliyor. Intel 5-10 kat daha performanslı bile olsa çoğu durumda bu daha çok işlemci ve daha düşük güç ile kapatılabilecek arm tarafında. Yine de ölçek büyüdükçe başka bazı etkenler devreye girebilir. Intel fiyat düşürse zaten arm baş edemez ama düşürmüyor ne hikmetse. Bununla birlikte arm de tıkanmaya doğru gidiyor. O da daha fazla işlem gücü ve enerji verimliği ikileminin sınırına vardı. Intel'in, arm saygı duymayı öğrenecek sözünün sırrı burada bence. Arm üst lige geçecebilecek mi onu zaman gösterecek...
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sis651 5 yıl
Şu da var, geçmişte Intel de bir davada DEC'ten StrongARM adlı yüksek frekanslı işlemci tasarımlarını elde etmişti. Bunlardan da kendi ARM işlemci serilerini çıkarmışlardı ve gayet de performanslı idiler. Intel XScale serisi bu işlemcilerde tam Monahan ve PXA320'leri vs. geliştirdiklerinde, Intel 600milyon dolar mı idi ne kadara idi ARM departmanını Marvell'a satmıştı. Markette çalıştığım vakit, artık eskimiş bir seri olmasına rağmen hala 2010-2011 model el terminallerinde daha bu Marvell XScale PXA320 işlemciler kullanılıyordu. Hatta ellerindeki lisans da basit çekirdek kullanma lisansı değil, kendileri kendi çekirdeklerini tasarlayabiliyorlardı. Mesela x86 işlemcilerindeki MMX uzantılarını vs. WMMX olarak aktarmışlardı bu işlemcilere. Hani ARM'ın seneler sonra geliştirdiği NEON teknolojisinden önce Intel WMMX ve WMMX2'yi çıkarmıştı. WMMX2, bu işlemcilerde DSP olmasa da WMMX2 komut setleri ile ses analizi vs. sinyal işleme işlerini yapabiilyorlardı. Kullandığım eski telefonumdaki Intel PXA270 işlemci, Intel IPP ve WMMX destekli bir video oynatıcı ile birkaç yıl sonraki telefonlarda bulunan işlemcilerin takılmadan oynatamadığı videoları oynatıyordu, Intel işlemcili telefonum var diye hava atıyordum. :D Hani iyi işler yapıyordu ARM tarafında da Intel.
Ama ne oldu, Qualcomm vs. işlemcilerine GPU, ISP, DSP vs. entegre edip herhalde daha ucuza satmaya başlayıp rakipleri de artınca belki, parayı basan Marvell'a sattılar seriyi. Marvell da hala devam ettiriyor ama Xbox Kinect vs. ürünler harici pek adını duymaz oldum bu firmanın da. Halbuki iyi bir lisansları vardı ellerinde.
Özetle Intel'in elinde zaten ARM lisanslı iyi bir işlemci serisi vardı, başarılı işlemcilerdi de. Ama sunucu ve x86 işine odaklanmak için deyip sattılar seriyi, pişman olmasalar iyi. :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
3 yıla facebook kalırmı bakalım
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sis651 5 yıl
Intel, mikro denetleyici devrini başlatan firma. Daha kayar yazılar vs. basit görevlerde 80'lerde ürettiği işlemcilerin kullanıldığını düşünürsek bu olaydan çok acil bir darbe yiyecek dememeli.
Facebook ise daha birkaç sene önce AMD'nin işlemcilerini düşük performanslı diye eleştiriyor, AMD de kullandığın Java yazılımlarını düzelt demiyor muydu?
Adamlar altüstü kendi ihtiyaçlarına özel işlemciler istiyorlar. ARM işlemcinin çekirdeğini ve ihtiyacı olan kısımlarının lisansını alıp GPU ve ihtiyaçları olmayan arabirimleri lisanslamayacak; ellerindeki lisansa göre bir işlemci oluşturtacaklar. Yazılımları da buna optimize olursa kral bir yapı olabilir. Düşük güç tüketimli, ve işini yeterince yapan. Perofrmans bedeli olacaktır düşük güç tüketiminin ama hesabını yapmışlardır adamlar.
ARM için lisanslar her şey demek. Mesela Windows Mobile işletim sistemli Samsung ve HTC cihazların işlemcilerinde donanımsal video çözücü vardı, yani kusursuz video oynatabilmeliler teoride. Ama HTC ve Samsung lisans almadığından videolar işlemcinin çekirdeğinde yazılımsal olarak çözülüyordu ki bu da güç tüketimi ve yüksek işlemci kullanımı olarak yansıyordu. ARM ile ilgili durum da böyle, lisansını ödediğin kısımlara sahip oluyorsun, ki Facebook'un GPU gibi kısımlara lisans ödemesi gerekmiyor mesela.
X86 daha bitmedi, daha devam edecek ama ben kendime güzel bir masaüstü toplarsam bir gün, muhtemelen bu topladığım son x86'lı masaüstü olacak. :D
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netstat 5 yıl
intel kendini çok farklı konularda aşmış bir firma ama mobil ve bu tip konularda gerileme yaşadı anlamış değilim
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CertificatedStaff 5 yıl
İnteli bırakan bırakana
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Joker38 5 yıl
intel dayak yiyor :D
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Rubisco 5 yıl
Arm'nin bişeyi özelleştirmenize izin verdiği yok hala aynı teraneden devam edip durmayın artık. CPU için gereken bi sürü farklı teknoloji var. ARM'nin olayı hepsi için ayrı ayrı lisans satması. ARM lisansı alıp CPU geliştirecem dediğinizde öyle 1 tane lisans almış olmuyorsunuz o şekilde bi olay da yok zaten. Lazım olan bi sürü lisans grubu var, gidip onları alıyorsunuz. Komutsetini alıyorsunuz, bunun iç iletişim yapısını alıyorsunuz, arabirim yapısını alıyorsunuz, birimler arası iletişim protokü vs. var onu alıyorsunuz, kendiniz bunun fiziki üretime aktarılmasını yapamayacaksanız hard-macro'sunu vs. sini alıyorsunuz bi sürü şeysi var.
Özelleştirilebilir istediğinizi yapabilirsiniz dediğiniz şeylerde öyle kafanıza göre onu ekliyim bunu ekliyim şunu farklı yapayım diye bişey yok. Üzerinde istediğiniz değişikliği yapın, lisansladığınız komut seti yapısının dışına çıkılamaz, buna ilaveler yapılamaz, zorunlu olan komut seti bileşenleri çıkartılamaz. Sizin geliştiridiğiniz çipdeki komutlar, başkalarının geliştirdiği çipde de çalışmak zorunda.
Intel tutup AVX ekledi mesela dimi. bende kafama göre bi SIMD yapısı ekliyim diyemiyorsun. O zaman yapmaya çalışacağın şey varolan komut seti yapısı var olan ARM'ın tasarımı dışına fazla çıkamaz, çok çok fazla uzaklaşamaz. Maliyeti düşürmek için bus yapısında daraltma yaparsın cache mktarını düşüşrsün. Yada tam tersini yaparsın. komutların işlenme yapısı genelde düz olduğu için bunları daha iyi çalıştırma imkanın hemen hiç yok(x86 gibi herşeyi microcoded üstüne değil). bellek erişmini daha iyileştirmeye çalışırsın ama bunu arttırmak için farklı bi komut ekliyeyim diyemezsin. Böyle tonla kısıtlaması var ARM gillerin.
ARM ile tamamen özgür olduğunuzu, süper esnekliğe sahip olduğunu hala düşünen varsa biraz daha dünyaya yaklaşsın. Verimlilik diyip yada intelin zorlanınca yakaladığı dediğiniz şeylerde, acaba kaç tane daha yüksek frekanslı üretim teknolojisine göre optimize edilmiş ve üretilmiş arm çipi gördünüz de elma armut karşılaştırmasına devam ediyorsunuz? A9 ARM çipleri içinde en optimum konumda olanı. Sonrasında güç tüketimi çok yukarılara tırmanıyor. A12 / A53 elle tutulur olana kadarda tıngırtıda gitmeye devam edecek. Belli işlemleri hızlandırmak istiyorsan daha çok güç tüketeceksin bundan kaçışın yok.
Facebook ile ilgili olan kısmı için, adamlar oturup daha yüksek bellek erişim yeteneğine sahip ve büyük + küçük çekirdek gruplarından oluşan ACMP tarzı hibrid yapılar kuracaklar mesela. normal A9'dan kurduğun virtual sistemler anca mikro server tarzı işlerde işe yarıyor. Sana ne lazım çok belleğer erişmesi, bunu hızlı yapması, yerine göre karşılaştırma / arama işlemlerini hızlı yapması lazım. Ona yönelik özelleştirme / özgün tasarım peşine düşecekler. Belli bi server grubu SIMD birimlerine hiç ihtiyaç duymuyrsa, esas ağırlığını bellek erişimi oluştururyorsa ona göre çip dizayn edilecek.
Bu özelleştirme vs. dediğiniz şeyler beleşten olmuyor. O yaptığınız tasarımın fiziksel hale aktarılası, RTL sentezi maske üretimi vs. dünyanın parasını isteyen şeyler. ARM'da o yüzden onların belli üretim tesisinde belli üretim teknolojisine özel hazırlanmış hard-macro yapısı var. Sen bu hard-macro'yu da satın alırsan direk fırınlanacak kalıp almış gbi oluyorsun. Yoksa oturup kendi özel tasarım için kalıp da çıkartman lazım belli fırına özel. Hepsi masraf bunların. Büyük çipler için bunlar 100 milyon $ lık rakamlarla ifade edilen götürüleri var. Adamlar getirisini götürüsünü işlerinde kullandıları zaman yapılacak masrafı giderleri hesaplayıp ona göre kullanmaya çalışırlar. Enerji tüketimi herşey demek değil, elma ile armutu karşılaştırıp bak bu daha vermli demek de olmaz. Dual Xeon sistemi TDP si üstünden şu kadar W tüketiyor diyip, karşısına A9 koyup güç tüketimini single thread uygulamada ölçüp ahanda daha verimli diyen dünya kadar saçma insan grubu da var (akademik olanlar da var bunlarda). Facebook google gibi yerler işini bilir heralde 200milyon yatırım yapıp şimdi kullandıkları Xeon'dan çok daha ileride bi perf + güç tüketimi elde edemeyecekleri maceraya girmezler.
Hele bunlardan hareketle x86 ile heryerde karşılaştırmaya, canımız sıkıldı biraz değişiklik olsn diye ARM geliyo dağları devirio edasıyla uçmamaya bakın.
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easymen 5 yıl Rubisco
hepsini okudum özetle arm elma ise intel armut demişsiniz armde özelleştirme denen şey yok olsada çok pahallı demişsiniz de şimdi facebook işlerinde intel yerine arm kullanabiliyorsa belki de ileride ev kullanıcısı içinde bu böyle olur elma da olsa armutta olsa ikiside meyve sonuçta
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demirparcasi 5 yıl
X86 bitiyor ve bence verimlilikten daha çok ARM'nin özelleştirmeye izin vermesi önemli. Intel zorlayınca ARM'ye yakın verimliliğe ulaşabiliyor ama ARM ile istediğiniz işlemciyi yaratabiliyorsunuz. Çok sayıda firma geliştirdiği için rekabette çok yüksek. Hızla gelişiyor. Tekelciliğin oluşması da çok zor. Bugün ARM'ye yatırım yapan yarın daha da çok kazanır.
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darkaura 5 yıl demirparcasi
demirparcasi

X86 bitiyor ve bence verimlilikten daha çok ARM'nin özelleştirmeye izin vermesi önemli. Intel zorlayınca ARM'ye yakın verimliliğe ulaşabiliyor ama ARM ile istediğiniz işlemciyi yaratabiliyorsunuz. Çok sayıda firma geliştirdiği için rekabette çok yüksek. Hızla gelişiyor. Tekelciliğin oluşması da çok zor. Bugün ARM'ye yatırım yapan yarın daha da çok kazanır.

aynen katiliyorum. farkli olan mimari yapidan ziyade is modeli.
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mert1907 5 yıl
E fahiş fiyatlarla işlemci satarsan böyle olur.
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janparey 5 yıl
intel dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak galiba
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Bradley Cooper 5 yıl
AMD gerilerde, Intele yol göründü. bakalım sırada kimler var
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Thomassee 5 yıl
PCler de artık CELL mimarisine geçmeli.
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