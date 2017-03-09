Facebook sunucularının donanımları yenileniyor

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1.86 milyar kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, sunucularındaki bazı donanımları yenileyeceğini duyurdu. Facebook’un teknoloji stratejisi direktörü Vijay Rao tarafından duyurulan bu haber, Facebook’taki video ve görsel sayısında artış olduğunun göstergesi.

Her gün 100 milyon saatten fazla video yayını yapan ve her ay 400 milyon kişiyi görüntülü konuşturan Messenger'ın veri yükünü taşıyan sosyal paylaşım sitesi, bu büyük veri trafiğine ayak uydurabilmek için Bryce Canyon isimli bir depolama sunucusu geliştirdi. 72 hard drive ile çalışan sunucu, şu anda kullanımda olan depolama sunucusundan 4 kat daha fazla hafızaya sahip. Bu donanım değişimiyle Facebook'un kayda değer bir şekilde hızlanacağı öngörülüyor.

Yapay Zeka Teknolojilerine Yatırım

Yapay zeka teknolojisinden vazgeçmeyen Facebook, bu teknolojiye katkı sağlayacak bir donanım da üretti. Big Basin olarak isimlendirilen bu yeni donanım, şu an kullanımda olan donanıma kıyasla Facebook’un yüzde 30’a kadar daha büyük makine öğrenimi modellerini eğitebilmesini mümkün kılacak. 16 GB hafızası ile büyük boyutlu aritmetik işlemlerine imkan sunan donanımın hala test aşamasında olduğu biliniyor. Facebook, yeni donanımlarının tasarımının Open Compute Project’e bağışlanacağını ve açık kaynaklı olacağını da açıkladı.

http://www.digitaltrends.com/computing/facebook-server-hardware/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds