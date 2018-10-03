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Facebook taciz ve zorbalıkları önleyen yeni araçlarını tanıttı

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarını güvende hissetmeleri için çevrimiçi taciz ve zorbalıkları önlemek için geliştirdiği yeni özelliklerini duyurdu. İşte Facebook'un yeni araçları.
7 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her ne kadar son dönemde çalkantılı olaylar yaşamış olsa da Facebook'un hâlâ dünyanın en çok üyesi olan sosyal mecrası olduğu bir gerçek. Şirket blog sayfasından yaptığı açıklamayla birlikte, kullanıcıların çevrimiçi taciz ve zorbalıklarla başa çıkabilmelerini sağlayan yeni araçlarını duyurdu.

Facebook tacize geçit vermemek de kararlı

Artık kullanıcılar taciz amaçlı atılan yorumları temizlemek için gönderilerin seçenekler menüsünden birden fazla yorumu silebilecek veya gizleyebilecekler. Bu özellik Android ve masaüstünde kullanıma sunuldu ve önümüzdeki ayda iOS platformunda da aktif olacak. Şirketin kullanıcıları rahatsız eden kelimelerin yorumlarda gösterilmesini engelleyecek bir özellik üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.
Bunun yanında Facebook kullanıcıları artık endişe ve rahatsızlık duydukları kullanıcıları, gönderi menüsünden bildirebiliyorlar. Şikayet edilen kullanıcılar Facebook'un Topluluk Operasyonları tarafından gözden geçiriliyor ve gerek görülürse hesapları kapatılıyor. Ancak bu tür şikayetlere itiraz etmek de mümkün olacak. Kullanıcılar eğer haksız yere şikayet edildiklerini düşünüyorlarsa tekrar incelemeye alınacak ve haklarında ikinci bir karar verilecek.

https://newsroom.fb.com/news/2018/10/protecting-people-from-bullying/ Yorum Yaz
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Wanpo 7 ay
Hala Facebook kullanan var mi
.Abaza dayilarin mekani olmus.
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pspoor 7 ay
Facebookun yaptigi isten kimseye hayir gelmez, yine kafalarina gore banlarlar milleti olur biter iste...
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