Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok

Cambridge Analytica skandalı yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısını etkiledi. Bu kullanıcıların kişisel bilgileri yanlış ellere geçti, bu da sosyal medya devine karşı açılan çok sayıda davaya neden oldu. Ancak şirket özür dileyerek hatasını kabul etmek yerine, garip savunma stratejileri yürütüyor.

Avukatın savunması çelişkili bulundu

Şirkete açılan davaları savunan Facebook avukatı Orin Snyder, geçtiğimiz günkü mahkemede Facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanan kişilerin “gizlilik beklentisi olmadığını” belirtti. Facebook'u “dijital kent meydanı” olarak nitelendiren şirket avukatı, Facebook'taki kullanıcıların gönüllü olarak kendi özel bilgilerini verdiklerini söyledi.

https://www.dailydot.com/debug/facebook-lawyer-no-expectation-of-privacy/

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Kullanıcıların makul birsahip olmaları için, gizlilik gerektiren şeyi korumaları gerektiğini anlatan, konuyu farklı bir boyutuyla ele alarak tabiri caizse hedef saptırdı. Ancak ABD bölge mahkemesi, avukatın bu söylemlerini, Facebook'un daha önce yaptığısavunmaları ile çelişkili buldu ve hakim, “Şu anda söylediğiniz şey, Facebook'un gizlilik hakkında yaydığı mesajına aykırı gibi geliyor.” ifadelerini kullandı., daha önceki açıklamalarında hatalarınıve şirketin “gizlilik odaklı bir sosyal platform” olması için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamıştı.