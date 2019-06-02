Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok

Teknoloji Editörü
Cambridge Analytica skandalı yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısını etkiledi. Bu kullanıcıların kişisel bilgileri yanlış ellere geçti, bu da sosyal medya devine karşı açılan çok sayıda davaya neden oldu. Ancak şirket özür dileyerek hatasını kabul etmek yerine, garip savunma stratejileri yürütüyor.
Avukatın savunması çelişkili bulundu
Şirkete açılan davaları savunan Facebook avukatı Orin Snyder, geçtiğimiz günkü mahkemede Facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanan kişilerin “gizlilik beklentisi olmadığını” belirtti. Facebook'u “dijital kent meydanı” olarak nitelendiren şirket avukatı, Facebook'taki kullanıcıların gönüllü olarak kendi özel bilgilerini verdiklerini söyledi.Kullanıcıların makul bir gizlilik beklentisine sahip olmaları için, gizlilik gerektiren şeyi korumaları gerektiğini anlatan Snyder, konuyu farklı bir boyutuyla ele alarak tabiri caizse hedef saptırdı. Ancak ABD bölge mahkemesi, avukatın bu söylemlerini, Facebook'un daha önce yaptığı mahremiyet konusundaki savunmaları ile çelişkili buldu ve hakim Vince Chhabria, “Şu anda söylediğiniz şey, Facebook'un gizlilik hakkında yaydığı mesajına aykırı gibi geliyor.” ifadelerini kullandı. Zuckerberg, daha önceki açıklamalarında hatalarını kabul etmiş ve şirketin “gizlilik odaklı bir sosyal platform” olması için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamıştı.
https://www.dailydot.com/debug/facebook-lawyer-no-expectation-of-privacy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha yasal olarak bile çoğu şeyin sınırı, içeriği belli değil. Kendin bir şeyi bilerek, isteyerek verirsin ama farkında olmadan başka şeylerin de gider.
Kendi elinizde neyiniz varsa verirseniz onlarda neyiniz varsa kullanır...
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