Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok

Geçtiğimiz yıldan bu yana ortaya saçılan skandallarla gündemden düşmeyen Facebook'un özrü kabahatinden beter. Şirket kullanıcıların gizlilik beklentisi olduğunu düşünmüyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,4b
1
17
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cambridge Analytica skandalı yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısını etkiledi. Bu kullanıcıların kişisel bilgileri yanlış ellere geçti, bu da sosyal medya devine karşı açılan çok sayıda davaya neden oldu. Ancak şirket özür dileyerek hatasını kabul etmek yerine, garip savunma stratejileri yürütüyor.

Avukatın savunması çelişkili bulundu

Şirkete açılan davaları savunan Facebook avukatı Orin Snyder, geçtiğimiz günkü mahkemede Facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanan kişilerin “gizlilik beklentisi olmadığını” belirtti. Facebook'u “dijital kent meydanı” olarak nitelendiren şirket avukatı, Facebook'taki kullanıcıların gönüllü olarak kendi özel bilgilerini verdiklerini söyledi.
Kullanıcıların makul bir gizlilik beklentisine sahip olmaları için, gizlilik gerektiren şeyi korumaları gerektiğini anlatan Snyder, konuyu farklı bir boyutuyla ele alarak tabiri caizse hedef saptırdı. Ancak ABD bölge mahkemesi, avukatın bu söylemlerini, Facebook'un daha önce yaptığı mahremiyet konusundaki savunmaları ile çelişkili buldu ve hakim Vince Chhabria, “Şu anda söylediğiniz şey, Facebook'un gizlilik hakkında yaydığı mesajına aykırı gibi geliyor.” ifadelerini kullandı. Zuckerberg, daha önceki açıklamalarında hatalarını kabul etmiş ve şirketin “gizlilik odaklı bir sosyal platform” olması için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamıştı.

https://www.dailydot.com/debug/facebook-lawyer-no-expectation-of-privacy/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 1 hf. en beğenilen
Adam hakli bence, gizlilik beklentisi olan boy boy fotograflarini ne bilim paragraf paragraf dunya gorusunu orada sergilemez zaten, ayrica begenmeyen kullanmasin bu kadar basit..
Adam hakli bence, gizlilik beklentisi olan boy boy fotograflarini ne bilim paragraf paragraf dunya gorusunu orada sergilemez zaten, ayrica begenmeyen kullanmasi...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 1 hf.
adamlar illa gerçek adını istiyorlar, benim gizlilik hakkım yok mu? illa kimliğini yüzünü çek gönder nsa istiyor diyor zucc efendi..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 1 hf.
Gizlilik beklentisi olanın internetle uzaktan yakından alakası olmaması lazım.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lterlemez 1 hf.
Çok saçmalamış avukat, örneğin sen resimlerinden çekinmezsin ama, adam gider çekindiğin bir özelliğin ile resmi bir eşleştirir, dım dızlak ortada kalıverirsiniz. Avukatın bu kadar saçma bir şekilde savunma yapmasını kabul etmemiş olması iyi bir şey, mahkemenin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 1 hf.
Bu olay sadece internet değil, kendinizi bu şekilde kısıtlamayın (internette bir Facebook ile başlar, sonra arkası başka şeylerle çorap söküğü gibi gelir). Ayrıca, olay sadece Facebook da değil. Yakın zamanda IoT geldiği zaman, işler daha da fazla sarpa saracak.
Daha yasal olarak bile çoğu şeyin sınırı, içeriği belli değil. Kendin bir şeyi bilerek, isteyerek verirsin ama farkında olmadan başka şeylerin de gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 1 hf.
Bazı yorumlar şaka gibi arkadaş ya tamam isteyen sever sevmez kimse karışamaz buna ama bu yasaklama zihneyeti nedir, İşinize gelen yasaklansın işinize gelmyen devam etsin ne güzel, Kapattırın o zaman interneti komple, Aynı şekilde elektiriği'de saat saat alalım komple bitsin dertler ne garip düşüncelere sahipsiniz öyle, Yok yani kullandığınız cihazlar facebook veya diğer uygulamalardan daha fazla bilgi toplayıp depoluyor bundan haberi yok gördüğü her bu tarz haberde aynı yorumlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 1 hf.
komple yasaklansın instagram Facebook cıvkı çıktı sosyal medya denen şeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 hf.
Doğru söylemiş. Ortada bir gariplik yok. Dürüstlüğü beni şaşırttı doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Haberde “özrü kabahatinden büyük” denilmiş tamam hukuki olarak böyle olabilir ama arkadaşların da yazdığı gibi haklılık payı var söylediklerinde. Elaleme hava atacağım diye kendi eksik dünyasında dışarıya artısı varmış gibi görünmek için yediği yemekten ailesine dair gelmiş geçmiş tüm fotoğrafları paylaşan, düşüncesini sürekli dile getiren insan da gizlilik bekleyen insan değildir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drupal 1 hf.
Whatsapp dahil hiçbir sosyal medya hesabım yok kafamda inanılmaz rahat. Dijital iletişim gerekiyorsa e-posta ile iletişim kuruyorum. O akraba şunu yapmış bu arkadaş şunu paylaşmış iş yerindekiler parise gidip fotoğraf göndermiş hiç umurumda olmuyor...

Kendi elinizde neyiniz varsa verirseniz onlarda neyiniz varsa kullanır...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 1 hf.
Sana zaruri sekilde hesap actiriyorsa, genelde sahne nick, acip kurtulun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 1 hf.
Afedersiniz artık millet mıçtığı moku bile sosyal hesabına koyuyor ne mahremiyet kaldı ne bir şey, Facebook bu davada tamamiyle suçlu fakat söylediklerinin de haklılık payı var.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 1 hf.
Gizlilik beklentisi olanın internetle uzaktan yakından alakası olmaması lazım.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +62 .TT. +41 V4LKyR +34 onkuba +25 Robinson_Crusoe +19 crazywinner3 +19 Giresunlufuk +19 GAMBIT +17 FEARTR +17 Mr. Jingles +16
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2369 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, savunma ve
5 etiket daha avukat cambridge analytica sosyal medya Internet Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor 1 hf. La Casa de Papel’in 3. sezon fragmanı yayınlandı 1 hf. İlk LG 8K OLED TV bu hafta satışa çıkıyor 1 hf. Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği 1 hf. Samsung 13 ve 15 inçlik Notebook 7 serisini tanıttı 1 hf. Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi 1 hf. Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor 1 hf. Samsung’dan Marvel temalı telefon kılıfları 1 hf. Huawei üretimi azaltıyor, hedefler gözden geçirilecek 1 hf. iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor 1 hf. Masaüstü bilgisayarınız bunu görmesin | 5GHz'de çalışan notebook 1 hf. Nokia, yapay zeka ile telefonların kişiselleşmesini hedefliyor 1 hf. Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi 1 hf. Cuphead oyunu Tesla araçlara geliyor 1 hf. Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl 1 hf. Godzilla: King of the Monsters, gişede beklentilerin altında kaldı 1 hf. Google hizmetlerinde kesinti yaşanıyor 1 hf. James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı 1 hf. Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak 1 hf. ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok Sonraki Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey 1 hf. Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı 1 hf. Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin 1 hf. Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu 1 hf. Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor 1 hf. Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir 1 hf. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması 1 hf. Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor 1 hf. Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı 1 hf. Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak 1 hf. LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır 1 hf. Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu 1 hf. Lone Wolf oyun kitapları mobile geliyor 1 hf. Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi 1 hf. Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası 1 hf. iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi 1 hf. Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı 1 hf. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı 1 hf. Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İzlanda'ya giden milli takımımız pasaport
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler,
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Battlefield V 2019 Yol Haritası Duyuruldu:
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim