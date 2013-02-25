Facebook, ücretsiz veya indirimli sosyal ağ erişimi için 14 ülkede 18 mobil operatörle işbirliğine gitti

Facebook, kullanıcılarının mobil cihazları üzerinden ücretsiz veya indirimli olarak sosyal paylaşım yapabilmeleri için 14 ülkede 18 farklı mobil operatörle önümüzdeki aylarda başlayacak olan işbirliğinin duyurusunu gerçekleştirdi.





Sosyal ağın indirimli veya ücretsiz olarak hizmet vereceği ülkeler ve operatörler: Portekiz'de TMN, İrlanda'da Three, Hindistan'da Airtel ve Reliance, Bulgaristan'da Vivacom, Azerbaycan'da Backcell, Endonezya'da AXIS ve XL Axiata, Flipinler'de SMART, Malezya'da DİGİ, Tayland'da DTAC, Bahreyn'de Viva, Suudi Arabistan'da STC, Brezilya'da Oi, Mısır'da Etisalat ve İtalya'da da Tre şeklinde sıralanmış durumda.





Önümüzdeki aylarda başlayacak olan indirimli ve ücretsiz fiyatların Facebook Messenger uygulaması ve Java tabanlı cihazlarda çalışan Facebook for Every Phone için geçerli olacağını da belirtelim. Facebook'un kullanıcılarını sosyal ağa daha kolay bir şekilde ulaştırmak için attığı bu adımın kapsamının genişleyip genişlemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://newsroom.fb.com/News/575/Discounting-Data-Access-to-Messaging-on-Mobile