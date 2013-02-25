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Facebook, ücretsiz veya indirimli sosyal ağ erişimi için 14 ülkede 18 mobil operatörle işbirliğine gitti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, ücretsiz veya indirimli sosyal ağ erişimi için 14 ülkede 18 mobil operatörle işbirliğine gitti
Facebook, kullanıcılarının mobil cihazları üzerinden ücretsiz veya indirimli olarak sosyal paylaşım yapabilmeleri için 14 ülkede 18 farklı mobil operatörle önümüzdeki aylarda başlayacak olan işbirliğinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Sosyal ağın indirimli veya ücretsiz olarak hizmet vereceği ülkeler ve operatörler: Portekiz'de TMN, İrlanda'da Three, Hindistan'da Airtel ve Reliance, Bulgaristan'da Vivacom, Azerbaycan'da Backcell, Endonezya'da AXIS ve XL Axiata, Flipinler'de SMART, Malezya'da DİGİ, Tayland'da DTAC, Bahreyn'de Viva, Suudi Arabistan'da STC, Brezilya'da Oi, Mısır'da Etisalat ve İtalya'da da Tre şeklinde sıralanmış durumda.

Önümüzdeki aylarda başlayacak olan indirimli ve ücretsiz fiyatların Facebook Messenger uygulaması ve Java tabanlı cihazlarda çalışan Facebook for Every Phone için geçerli olacağını da belirtelim. Facebook'un kullanıcılarını sosyal ağa daha kolay bir şekilde ulaştırmak için attığı bu adımın kapsamının genişleyip genişlemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://newsroom.fb.com/News/575/Discounting-Data-Access-to-Messaging-on-Mobile Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Facebook ne zaman paralı olur (ayda 9.90 tl yada 29.90 tl vs gibi) işte o zaman açarım bir facebook hesabı
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balomer 6 yıl Olur Öyle Şeyler
Call Me Maybe

Facebook ne zaman paralı olur (ayda 9.90 tl yada 29.90 tl vs gibi) işte o zaman açarım bir facebook hesabı

(AÇMAYACAK)
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caglet 6 yıl
Farwynd
Facebookun sağlam ayar çekmesi gerekiyor Türk operatörlerine bence. Adam tarifede diyor ki Facebook bedava. Ama illa web sitesinden gireceksin.Böyle saçma iş mi olur? Boşuna mı o kadar para verip telefon alıyoruz, native uygulama kullanamayacaksak ne anlamı var?

Androidlerde program ile , mobil web fb , ayni.. nokia vs. Telefonlardada programi ben pek sevmiyorum, kimse sevmiyor,ama sz sevdnz snrm
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Godolphin 6 yıl
Hala FACEBOOK kullanan varmış ilginç..
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seven44 6 yıl
iki sene önce kapattım şimdi rahatım
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K.can.tas 6 yıl Godolphin
Godolphin

Hala FACEBOOK kullanan varmış ilginç..

Yoruma bak.Hey Allah'ım.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Farwynd 6 yıl
Facebook'un sağlam ayar çekmesi gerekiyor Türk operatörlerine bence. Adam tarifede diyor ki Facebook bedava. Ama illa web sitesinden gireceksin.
Böyle saçma iş mi olur? Boşuna mı o kadar para verip telefon alıyoruz, native uygulama kullanamayacaksak ne anlamı var?
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balomer 6 yıl
Türkiye de yok
en azından internet paketi alanlara ücretsiz verseler bari.
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