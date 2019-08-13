Facebook'un Android uygulamasına karanlık mod geliyor

2 milyarı aşkın kullanıcısı dünyanın en popüler platformlarından biri olan Facebook, bu yılın Mart ayında özel mesaj uygulaması Facebook Messenger için karanlık mod özelliğini yayınlamıştı.

Ana uygulamada da bu özelliğin olmayışı oldukça büyük bir eksiklikti ve neyse ki Facebook bu konuda da paçaları sıvamış durumda. iOS kanadı için tahminde bulunmak zor ancak şu an için Android kanadında çalışmaların başlamış olduğundan tamamiyle eminiz.

Facebook ve Instagram'ın geliştirilme aşamasındaki özelliklerini kısa bir vakit önceden ortaya çıkaran Jane Wong, Facebook'un Android uygulamasına gelecek olan karanlık mod için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Android uygulamasında karanlık modun nasıl gözükeceğine dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.

https://www.gsmarena.com/facebook_android_app_dark_mode_development-news-38644.php

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Yeni özellik şu an geliştirilme aşamasında ve ardından bir süreliğine kısıtlı sayıda kullanıcı ile test edileceğini de göz önüne alırsak tüm kullanıcılara ulaşması oldukça uzun zaman alabilir.