Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un Android uygulamasına karanlık mod geliyor

Facebook ve Instagram'ın geliştirilme aşamasındaki özelliklerini önceden ortaya çıkaran Jane Wong, Facebook'un Android uygulaması için karanlık modun geldiğini duyurdu.
1 sa.
202
8
2
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2 milyarı aşkın kullanıcısı dünyanın en popüler platformlarından biri olan Facebook, bu yılın Mart ayında özel mesaj uygulaması Facebook Messenger için karanlık mod özelliğini yayınlamıştı.
Ana uygulamada da bu özelliğin olmayışı oldukça büyük bir eksiklikti ve neyse ki Facebook bu konuda da paçaları sıvamış durumda. iOS kanadı için tahminde bulunmak zor ancak şu an için Android kanadında çalışmaların başlamış olduğundan tamamiyle eminiz.
Facebook ve Instagram'ın geliştirilme aşamasındaki özelliklerini kısa bir vakit önceden ortaya çıkaran Jane Wong, Facebook'un Android uygulamasına gelecek olan karanlık mod için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Android uygulamasında karanlık modun nasıl gözükeceğine dair bir ekran görüntüsü de paylaştı.
Facebook'un Android uygulamasına karanlık mod geliyor
 
Yeni özellik şu an geliştirilme aşamasında ve ardından bir süreliğine kısıtlı sayıda kullanıcı ile test edileceğini de göz önüne alırsak tüm kullanıcılara ulaşması oldukça uzun zaman alabilir.

https://www.gsmarena.com/facebook_android_app_dark_mode_development-news-38644.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TITAN 1 sa.
yıl olmuş 2019 hala gece modu yok kepazelik örneği
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deceiverface 1 sa.
Çok çirkin gözüküyor. Arka plan Messenger'daki gibi siyah olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook'un Android uygulamasına karanlık mod geliyor Sonraki Tumblr satıldı 3 sa. Ön yüklü uygulamalar risk saçıyor 4 sa. HTC, yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğruladı 5 sa. Minecraft’ın gelişmiş grafik paketi güncellemesi iptal edildi 6 sa. Samsung’un orta sınıf ürün bombardımanı işe yaramışa benziyor 14 sa. Uzaydan sera gazlarını tespit eden uydular geliyor 15 sa. DxOMark’ın yeni lideri Samsung Galaxy Note 10+ 5G oldu! 15 sa. Akıllı araçlardaki eCall teknolojisi Turkcell’e emanet 17 sa. Intel 2021 yılında sunacağı oyuncu odaklı NUC üzerinde çalışmaya başladı: RTX 2060'lı model yolda 17 sa. Twitter'a tweetlere verilen yanıtları takip edebilmenize olanak tanıyan yeni bir özellik geliyor 18 sa. SK Hynix tek kümede 460 GB/s hıza ulaşan HBM2E belleğini duyurdu 19 sa. Apple otonom araç ekibini büyütüyor 20 sa. Note 10 okuma ve yazma hızlarında UFS 3.0 kullanan diğer telefonları geride bıraktı 20 sa. Aynı makinede çek, bastır! "Canon Zoemini S incelemesi" 21 sa. Edge tarayıcısının iOS versiyonuna "sesli oku" özelliği geldi 21 sa. Havayolu şirketleri, 737 Max’lar yerine eski Boeing 737’lerin peşinde 21 sa. Samsung Galaxy A10s resmen tanıtıldı: Çift kamera ve 4.000 mAh pil 22 sa. Realme 5 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı sızdırıldı 23 sa. Vivo iQOO Pro 5G'nin Snapdragon 855 Plus ile geleceği doğrulandı 23 sa. Dyson'ın elektrikli otomobili işte böyle görünecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10+ , Note 10 Ana Konu ve Kullanıcıları Ku...
DH Forum
Söylenti: Modern Warfare Battle Royale Modu 2020'nin Başlarınd...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Network Online ID (Çevrimiçi Kimlik) Nasıl Değişti...
Bölüm Sonu Canavarı
Hukuk mu İİBF mi ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim