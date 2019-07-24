Facebook'un kripto parası Libra henüz piyasaya çıkmadan, dolandırıcılığı başladı

Facebook'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve piyasaya sürmek için yasal düzenlemelerin tamamlanmasını beklediği kripto para birimi Libra, sahte bir dalga yaratmış durumda. Birçok dolandırıcı, başta Facebook olmak üzere çeşitli platformlarda bu para birimini daha piyasaya çıkmamasına rağmen satmaya çalışıyor.

Cazip tekliflerle aldatıyorlar

The Washington Post'un haberine göre birçok sahte Facebook ve Instagram hesabı, şirketin logo ve diğer materyallerini kullanarak profesyonel görünümlü sayfalar oluşturdular. Kullanıcılara web sitelerine giderek Libra almaları konusunda teşvikte bulunan bu sayfalar, avantaj sunacakları konusunda da reklamlar yayınlıyorlar. Üstelik bunu Facebook'un sahip olduğu platformlarda yapmaları ise işin trajikomik kısmı.

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/22/facebooks-libra-currency-spawns-wave-fakes-including-facebook-itself/?noredirect=on&utm_term=.878d7e9e2dfb

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'un bu haberi yayınlamasının ardından birçok sahte Facebook ve Instagram hesabınınbelirtiliyor. Şirket ise kullanıcıları, henüz kripto para birimi olan Libra'yıkonusunda uyararak bu türkarşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Libra'nın ne zaman resmi olarakise henüz belli değil.