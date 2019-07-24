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Facebook'un kripto parası Libra henüz piyasaya çıkmadan, dolandırıcılığı başladı

Kendi kripto para birimi olan Libra'yı tanıtan Facebook, kullanıma sunmak için yasal düzenlemeleri bekliyor ancak gelen haberler Libra dolandırıcılarının piyasaya çıktığı yönünde.
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kripto para
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ve piyasaya sürmek için yasal düzenlemelerin tamamlanmasını beklediği kripto para birimi Libra, sahte bir dalga yaratmış durumda. Birçok dolandırıcı, başta Facebook olmak üzere çeşitli platformlarda bu para birimini daha piyasaya çıkmamasına rağmen satmaya çalışıyor.

Cazip tekliflerle aldatıyorlar

The Washington Post'un haberine göre birçok sahte Facebook ve Instagram hesabı, şirketin logo ve diğer materyallerini kullanarak profesyonel görünümlü sayfalar oluşturdular. Kullanıcılara web sitelerine giderek Libra almaları konusunda teşvikte bulunan bu sayfalar, avantaj sunacakları konusunda da reklamlar yayınlıyorlar. Üstelik bunu Facebook'un sahip olduğu platformlarda yapmaları ise işin trajikomik kısmı.
The Washington Post'un bu haberi yayınlamasının ardından birçok sahte Facebook ve Instagram hesabının kaldırıldığı belirtiliyor. Şirket ise kullanıcıları, henüz kripto para birimi olan Libra'yı piyasaya sürmedikleri konusunda uyararak bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Libra'nın ne zaman resmi olarak kullanılmaya başlayacağı ise henüz belli değil.

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/22/facebooks-libra-currency-spawns-wave-fakes-including-facebook-itself/?noredirect=on&utm_term=.878d7e9e2dfb Yorum Yaz
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Red_devil33 2 sa.
İphone 5 ve daha altı cihazlardan bahsediyor
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V4LKyR 3 sa.
Facebook denize sağlam bir olta sallamaya hazırlanıyor, ilgiyle izliyorum.
Sonuçta silkilecek bir sürü insan olabilir.
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sniper23 11 dk. V4LKyR
Donald Trump epey sinirlendi gerçi bu Libra işine.
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