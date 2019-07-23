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Huawei Mate X daha düşük bir batarya kapasitesi ile gelebilir

Çinli teknoloji devi Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X ile ilgili yeni gelişmeler mevcut. Gelen haberlere göre cihazda ufak çapta değişiklikler yapıldı. İşte detaylar.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate X'in tanıtımının üzerinden birkaç ay geçti. Şirket Samsung'un yaptığı hataya düşmemek için cihazı Eylül ayına ertelemeye karar vermişti. Bunda ABD'nin yaptırım kararı da etkili ancak asıl neden kullanıcılara sorunsuz bir cihaz sunmak.

Batarya kapasitesi düşürüldü

Huawei Mate X 2480 × 2200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik katlanabilir OLED ekrana sahip. Cihazın katlanır durumdaki ekranı ise 6.6 inç 19.5: 9 en boy oranı sunuyor. Gelen haberlere göre Mate X'in son versiyonu daha önce duyurulduğu üzere 287 gramdan 8 gram daha hafif olacak. Cihazdaki değişiklikler bununla sınırlı değil.
Huawei’nin Kirin 980’i ve uyumlu 5G modemi koruduğu bildirilirken, cihazın batarya kapasitesini 100 mAh azaltarak 4.400 mAh kapasiteye düşürdüğü belirtiliyor. 55W SuperCharge teknolojisini desteklemesi beklenen cihazın 8GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunması bekleniyor. Huawei Mate X'in farklı donanım özelliklerinde varyantlarının da piyasaya sürüleceğini belirtelim. Cihazın piyasaya çıkışı ile ilgili kesin bir tarih ise henüz verilmiş değil.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-X-final-specs-battery-storage-leak_id117634 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 13 dk.
Şöyle olacak böyle kırılacak yorumlarından sıkıldık... Her şeyin bir ilki vardır.
Mesela Xiaomi mix gibi çerçevesiz tasarım olmasaydı, iPhone x eski telefonları gibi kocaman çerçeve ile gelirdi belki de.
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smart1978 38 dk.
Plastik ekranli. Cart diye yirtilacak :/ Ekrani katlanmis halde disariya bakacak sekilde olmasi da ekraninda kilcal ciikler basta olmak uzere kalitesiz ucuz bir cihaz hissi verecektir. Premium tasarimi da yok gerci :/
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oguzhan diric 19 dk. smart1978
Muhtemelen galaxy fold dan daha dayaniksiz olacaktir. On ekran arka ekran nereye koysan ekran temas halinde olacak.
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koyunsayar 1 sa.
O ekran kapatılıp açıldığında deniz gibi dalgalı olur. Eğer lastik gibi kendinden gerilme özelliği yoksa.
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oguzhan diric 17 dk. koyunsayar
Erdi beyin incelemesinde cihazın ekranı aşırı dalgalı duruyordu. Üretim adeti çok az olur diye tahmin ediyorum zaten fiyatı da çok saçma.
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