Huawei Mate X daha düşük bir batarya kapasitesi ile gelebilir

Huawei'nin ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate X'in tanıtımının üzerinden birkaç ay geçti. Şirket Samsung'un yaptığı hataya düşmemek için cihazı Eylül ayına ertelemeye karar vermişti. Bunda ABD'nin yaptırım kararı da etkili ancak asıl neden kullanıcılara sorunsuz bir cihaz sunmak.

Batarya kapasitesi düşürüldü

Huawei Mate X 2480 × 2200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik katlanabilir OLED ekrana sahip. Cihazın katlanır durumdaki ekranı ise 6.6 inç 19.5: 9 en boy oranı sunuyor. Gelen haberlere göre Mate X'in son versiyonu daha önce duyurulduğu üzere 287 gramdan 8 gram daha hafif olacak. Cihazdaki değişiklikler bununla sınırlı değil.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-X-final-specs-battery-storage-leak_id117634

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Huawei’nin Kirin 980’i ve uyumlu 5G modemi koruduğu bildirilirken, cihazın batarya kapasitesiniazaltarakkapasiteye düşürdüğü belirtiliyor.teknolojisini desteklemesi beklenen cihazınvedepolama alanı sunması bekleniyor. Huawei Mate X'in farklı donanım özelliklerinde varyantlarının da piyasaya sürüleceğini belirtelim. Cihazınile ilgili kesin bir tarih ise henüz verilmiş değil.