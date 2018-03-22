Facebook, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerine erişimini kısıtlayacak

Son günlerde veri ihlalleri ile başı dertte olan Facebook, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. 2015 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından Donald Trump lehine usulsüz bir şekilde kullanılmasıyla suçlanan Facebook, kullanıcılarının hesaplarına erişen uygulamalara sınır getireceğini duyurdu.

Uygulama geliştiricileri artık tüm kullanıcı verilerine ulaşamayacak

Facebook'ta uygulama geliştiricileri bundan böyle daha az kullanıcı verisine erişebilecek ve kullanıcılar ilgili uygulamayı sildikleri veya kullanmayı bıraktıkları zaman ise bu bilgilere erişmek için Facebook'tan onay almaları gerekecek. Varsayılan olarak, artık uygulama geliştiricileri bir kullanıcı Facebook'ta oturum açtığında yalnızca kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve e-posta adresini alabilecekler. Eskiden olduğu gibi kullanıcıların Facebook gönderilerileri ve diğer bilgilere erişim için ise Facebook'tan izin almaları gerekecek. Dev sosyal platform bu izini de bir sözleşme haline getirecek.

Tüm bunlara ek olarak Facebook, kullanıcının üç ay boyunca ilgili uygulamayı kullanmaması durumunda ise geliştiricinin kullanıcı bilgilerine erişimini kesecek. Bu gelişme kullanıcılar için oldukça faydalı görünüyor. Çünkü milyonlarca kullanıcının bir daha kullanmamak üzere izin verdiği birçok uygulama mevcut. Bu da potansiyel bir başka veri toplama tehlikesini doğuruyor.

Facebook ayrıca verilerin kötüye kullanılmasını engellemek için bir ödül programı da başlatacağını duyurdu. Şirketin önümüzdeki haftalarda kullanıcı verilerini koruma çabaları ile ilgili geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2018/3/21/17148726/facebook-developer-data-crackdown-cambridge-analytica