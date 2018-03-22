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Facebook, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerine erişimini kısıtlayacak

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından harekete geçen Facebook, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerine erişimlerini kısıtlama kararı aldı.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son günlerde veri ihlalleri ile başı dertte olan Facebook, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. 2015 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından Donald Trump lehine usulsüz bir şekilde kullanılmasıyla suçlanan Facebook, kullanıcılarının hesaplarına erişen uygulamalara sınır getireceğini duyurdu.

Uygulama geliştiricileri artık tüm kullanıcı verilerine ulaşamayacak 

Facebook'ta uygulama geliştiricileri bundan böyle daha az kullanıcı verisine erişebilecek ve kullanıcılar ilgili uygulamayı sildikleri veya kullanmayı bıraktıkları zaman ise bu bilgilere erişmek için Facebook'tan onay almaları gerekecek. Varsayılan olarak, artık uygulama geliştiricileri bir kullanıcı Facebook'ta oturum açtığında yalnızca kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve e-posta adresini alabilecekler. Eskiden olduğu gibi kullanıcıların Facebook gönderilerileri ve diğer bilgilere erişim için ise Facebook'tan izin almaları gerekecek. Dev sosyal platform bu izini de bir sözleşme haline getirecek.
Tüm bunlara ek olarak Facebook, kullanıcının üç ay boyunca ilgili uygulamayı kullanmaması durumunda ise geliştiricinin kullanıcı bilgilerine erişimini kesecek. Bu gelişme kullanıcılar için oldukça faydalı görünüyor. Çünkü milyonlarca kullanıcının bir daha kullanmamak üzere izin verdiği birçok uygulama mevcut. Bu da potansiyel bir başka veri toplama tehlikesini doğuruyor.
Facebook ayrıca verilerin kötüye kullanılmasını engellemek için bir ödül programı da başlatacağını duyurdu. Şirketin önümüzdeki haftalarda kullanıcı verilerini koruma çabaları ile ilgili geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2018/3/21/17148726/facebook-developer-data-crackdown-cambridge-analytica Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baden 1 yıl
Şu tweet enteresan. Facebook kullanmadığım için deneyemedim. Eleman telefon arama kayıtlarınınn ve sms lerinin de facebook tarafından kayıt edildiğini idda ediyor
Check out @dylanmckaynz’s Tweet: twitter.com/...
...
to see your data
go to your facebook settings
click 'Download a copy of your data' they'll email it to you
once it's downloaded, you can open it to extract all the files out. then open the 'index.htm' file and go to the 'contact info' tab
Inside 'html/account_info.htm'. There's an 'index.htm' that serves as a homepage to all of the photos+ads+messages+videos+pokes pages in that folder too IIRC
...
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Macella 1 yıl
Adamlar bunu da lehine çevirdi. Sadece kendileri erişir artık.
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