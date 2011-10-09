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Facebook uygulama içi tercüme hizmetini başlattı

7 yıl
4,5b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağların bir numarası Facebook yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Başlangıçta İngilizce diline hitap eden Facebook, popüler olmasıyla birlikte pek çok dile çevrildi. Bunun bir kısmı gönüllülük esasına göre yapılırken yenilikler devam ettikçe tercüme işlemi de devam ediyor. Bununla yetinmeyen Facebook şimdi de sayfa içi tercüme hizmetini devreye soktu. 

Tercüme hizmeti hayran sayfasında yapılan gönderiler ve yorumlar için uygulanabiliyor. Google tercüme araçlarının aksine servis anlık olarak tek tıklamayla çeviri yapabiliyor. Facebook ve Microsoft'un yakın ilişkileri neticesinde Bing tarafından sağlanan servis çok uluslu hayran sayfalarında kargaşaya son vermeyi amaçlıyor.

Kendi dilinizde bir hayran sayfasında yabancı yorumla karşılaşırsanız hemen yanında Çevir butonuna tıklayarak harici pencerede açılan tercümesine erişebilirsiniz. 

Tercüme uygulaması ayrıca kullanıcıların katkısına da açık. Tercümenin olduğu harici pencere içerisinde katkıda bulunacağını bir özellik de bulunuyor. Kullanıcılardan en çok oyu alan katkı Bing'den gelen tercümenin yerine geçiyor. Bu özellik sayfa yöneticileri tarafından “Çevirileri Yönet” linkini kullanarak kontrol edilebiliyor.

Facebook haber programı yöneticisi Vadim Lavrusik uygulamanın sadece hayran sayfalarında geçerli olduğunu profiller için henüz denemelere başlanmadığını belirtti. Çeviri servisi belirli dillerde yayına başladı ve ilerleyen aylarda daha çok dile destek verecek.

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silver021 7 yıl
facebookun bu gidişle önüne geçilemeyecek. adamlar skype üzerinden görüntülü sohbetide başlattı. wallaha msn e girmeyeli yıllar oluyor. herşey facebookta mevcut zaten :D
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CaSsErDoDo 7 yıl
desenize apaçiler yaşadı
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Recharged 7 yıl
Bu çok iyi bir gelişme.İki farklı dili konuşan ve bir birini anlayamayan insanın bu şekilde anlaşması olumlu bir iş gibi gözüküyor.Bazen yabancı futbol takımlarının hayran sayfalarında gezerken İngilizce dışında çok farklı diller kullanıldığını görüyorum.İnsan ister istemez merak ediyor bu adam ne yazmıştır diye.
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iDenis 7 yıl
realcem
Demekki Facebooka göre iki ayrı dil bilen insan arkadaş olamaz.

Ne alaka şimdi...
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Godolphin 7 yıl iDenis
iDenis

realcem

Demekki Facebooka göre iki ayrı dil bilen insan arkadaş olamaz.


Ne alaka şimdi...

Sadece hayran sayfasında bu uygulama varmış benim Endonezyalı bir arkadaşım varsa ve benim duvarıma yazı yazarsa neden ben çeviremiyorum neden sadece hayran sayfaları ?
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Godolphin 7 yıl
Demekki Facebook'a göre iki ayrı dil bilen insan arkadaş olamaz.
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4Crumby 7 yıl

realcem
Demekki Facebook'a göre iki ayrı dil bilen insan arkadaş olamaz.

Adam aynstayn beyler dağılın !
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