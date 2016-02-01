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Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor

Facebook ağını sürekli kullanan Android cihaz sahipleri için, batarya tüketimi rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Kullanıcıların yaptıkları testler, bunun en büyük göstergesi.
3 yıl
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37
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor


Aktif kullanıcı sayısıyla Çin'in nüfusunu geride bırakan ve geliştiricisini dünyanın en zengin altıncı kişisi yapan Facebook, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bununla birlikte sosyal ağın sürekli gündemde olduğu bir alan var, o da Android uygulamasının aşırı enerji tüketimi.

Facebook mobil tarafı daha akıcı ve verimli hale getirmek için büyük çaba sarf ediyor. Hatta, çalışanların iPhone cihazlarını Android ile değiştirerek, soruna daha hızlı bir şekilde çözüm bulunması hamlesi bile yapıldı ancak henüz kayda değer bir gelişme yok. Bazı kullanıcılar tarafından yapılan denemeler, Android uygulamasının bataryada yüzde 20'ye kadar tüketim yaptığını ve diğer uygulamaların çalışma hızını da düşürdüğünü gösteriyor. 

Reddit üzerinde de paylaşılan test, LG G4 modeli üzerinde gerçekleştirilmiş. Facebook ve Facebook Messenger uygulamalarını silen Russel Holly, diğer uygulamaların yüzde 15 daha hızlı çalışmaya başladığını farketmiş. Holly, 15 farklı uygulamayı denedikten sonra bulgularını rapor haline getirmiş. Reddit üzerinde aynı testi yapan onlarca kişi de aynı sonuçları elde etmiş. 


Nexus 6P üzerinde yapılan yeni bir testte ise, Facebook uygulaması silinerek bataryada yüzde 20 civarında tasarruf ediliyor. Kullanıcı, Facebook uygulamasının yerine enerji tasarrufu odaklı bir alternatif uygulama kullanırken, Facebook Messenger'ı ise silmeye gerek görmemiş. Sadece Facebook uygulaması ile elde edilen değerler oldukça dikkat çekici. 

Facebook uygulaması çalışırken, Android sistem hizmetlerinin de yoğunluğu artmaya başlıyor. Bu bakımdan, Facebook uygulamasının doğrudan bu derece batarya tükettiği veya diğer uygulamaları yavaşlattığı söylenemez ancak dolaylı yoldan sistemi zorlayarak bunlara sebep oluyor. 

Facebook sosyal ağını Android cihazlarında sürekli kullananlar için, aşırı enerji tüketimi oldukça büyük bir dezavantaj. Bazı kaynaklar, uygulama yerine mobil site üzerinden kullanım sağlanmasının daha yararlı olacağını belirtiyor.   

http://www.theguardian.com/technology/2016/feb/01/uninstalling-facebook-app-saves-up-to-20-of-android-battery-life Yorum Yaz
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Predatorz 3 yıl
Hocam bu uygulama aşırı ram ve işlemci kullanıyor. Ben eski versiyonunu yükledim onu kullanıyorum. Birde fake messenger diye bir şey var onun sayesinde facebook messenger yüklemek zorunda kalmıyorsunuz.
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9unkarekoku 3 yıl

  • UC Browser da zaten bildirim vardı

  • Opera Mini de sonradan bildirim özelliği ekledi

  • Şimdi Chrome da bildirimleri gösteriyor

    Yani sonuç olarak bence zaten gereksiz olduğu için uzun zamandır kullanmıyordum

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Haggard1963 3 yıl
Uygulamayi sildim chrome ile uygulamadan daha verimli kullaniyorum. Chrome zaten bildirimleri de almamizi sagliyor. Ozel mesajlari okumak icin messenger dayatmasindan kurtulmak da cabasi...
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alemburda34 3 yıl
Bende sildim ucbrowser kendi icindeki yerlesik facebook eklentisiyle tum bildirimleri alabiliyorum.
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musti35 3 yıl
Uygulamada rehberdeki kişilerle fotoğraf ve durum eşleştirmesi de kaldırıldı.
Bir anlamı da kalmadı iyice.
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rabbitweed 3 yıl
İlacı xposed amplify ve greenify dır.arka planda çalışan bütün uygulamaları kapatabilirsin . Telefon bataryası en az yüzde 20 daha performanslı olur
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maxxis 3 yıl
Merhaba arkadaşlar, bir buçuk yıldır note3 telefonumda facebook uygulamasını masa üstüne eklediğim web browser kısa yolu üzerinden açıyorum; facebook güncelleme sorunu ortadan kalktığı gibi hala orjinal bataryası ile kullanıyorum telefonumu..Yapılan araştırma kessinlikle doğrudur.. Zaten hali hazırda facebook iletileri biraz gecikme ile uygulama yüklenmeden de telefonunuza geliyor..(kapıyı kapatmanız yetmiyor; pencereden yine geliyor :)
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36 3 yıl maxxis
maxxis

Merhaba arkadaşlar, bir buçuk yıldır note3 telefonumda facebook uygulamasını masa üstüne eklediğim web browser kısa yolu üzerinden açıyorum; facebook güncelleme sorunu ortadan kalktığı gibi hala orjinal bataryası ile kullanıyorum telefonumu..Yapılan araştırma kessinlikle doğrudur.. Zaten hali hazırda facebook iletileri biraz gecikme ile uygulama yüklenmeden de telefonunuza geliyor..(kapıyı kapatmanız yetmiyor; pencereden yine geliyor :)

benim gibi kullananda varmış. en mantıklısı bu şekilde
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Çok bilinen birşeydi zaten bu kadar sildim rahatladım mesajlarına şaşırdım açıkçası.. Tabii çok aktif kullananlar için tavsiye Folio for Facebook, Fast for Facebook yada SlimFacebook gibi alternatifler olabilir..
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MegaWolt38 3 yıl
Android kullananlara güzel haber.
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DH Misafiri 3 yıl
Mukemmel bir tespit 2gb ramli cihazim htc a9 da facebook surekli takilarak ve hata vererek calisiyordu sonra kaldirdim facebooka birdaha yuklemek icin denedim karsima soyle bir yazi cikti android 6.0.1 e surum olarak uygun olmayabilir diyor... sonra bu haberi gordum facebook ve mesengeri komple kaldirdim onceden 2gb ramin 1.7 sine kadar kullanilan ram simdi 1.3 en fazla ve dahada azaliyor ram kullanimi ... super tesekurler donanim haber.. ayrica tarayicidan facebook kullanmak daha basit cok daha hizli mukemmel akici ve rahat... herkeze tavsiye ederim
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aycibin 3 yıl
arka plan verisini kapatsanız bile saatlerce aktif duruyor.15dk kullanmışım ama 6 saat aktif durmuş.bildirimleri 2-3 saatte bir yap diyebilsek daha iyi olur bence.o arada wakelock yapıpı duruyor şerefsiz.
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selmand 3 yıl
Note 4 de sildik alet uçmaya başladı :-)
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