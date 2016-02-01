Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor





Aktif kullanıcı sayısıyla Çin'in nüfusunu geride bırakan ve geliştiricisini dünyanın en zengin altıncı kişisi yapan Facebook, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bununla birlikte sosyal ağın sürekli gündemde olduğu bir alan var, o da Android uygulamasının aşırı enerji tüketimi.





Facebook mobil tarafı daha akıcı ve verimli hale getirmek için büyük çaba sarf ediyor. Hatta, çalışanların iPhone cihazlarını Android ile değiştirerek, soruna daha hızlı bir şekilde çözüm bulunması hamlesi bile yapıldı ancak henüz kayda değer bir gelişme yok. Bazı kullanıcılar tarafından yapılan denemeler, Android uygulamasının bataryada yüzde 20'ye kadar tüketim yaptığını ve diğer uygulamaların çalışma hızını da düşürdüğünü gösteriyor.





Reddit üzerinde de paylaşılan test, LG G4 modeli üzerinde gerçekleştirilmiş. Facebook ve Facebook Messenger uygulamalarını silen Russel Holly, diğer uygulamaların yüzde 15 daha hızlı çalışmaya başladığını farketmiş. Holly, 15 farklı uygulamayı denedikten sonra bulgularını rapor haline getirmiş. Reddit üzerinde aynı testi yapan onlarca kişi de aynı sonuçları elde etmiş.









Nexus 6P üzerinde yapılan yeni bir testte ise, Facebook uygulaması silinerek bataryada yüzde 20 civarında tasarruf ediliyor. Kullanıcı, Facebook uygulamasının yerine enerji tasarrufu odaklı bir alternatif uygulama kullanırken, Facebook Messenger'ı ise silmeye gerek görmemiş. Sadece Facebook uygulaması ile elde edilen değerler oldukça dikkat çekici.





Facebook uygulaması çalışırken, Android sistem hizmetlerinin de yoğunluğu artmaya başlıyor. Bu bakımdan, Facebook uygulamasının doğrudan bu derece batarya tükettiği veya diğer uygulamaları yavaşlattığı söylenemez ancak dolaylı yoldan sistemi zorlayarak bunlara sebep oluyor.





Facebook sosyal ağını Android cihazlarında sürekli kullananlar için, aşırı enerji tüketimi oldukça büyük bir dezavantaj. Bazı kaynaklar, uygulama yerine mobil site üzerinden kullanım sağlanmasının daha yararlı olacağını belirtiyor.

http://www.theguardian.com/technology/2016/feb/01/uninstalling-facebook-app-saves-up-to-20-of-android-battery-life