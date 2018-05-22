Facebook ve Qualcomm şehirlere yüksek hızda kablosuz internet bağlantısı getirecek

Sosyal medya devi Facebook, 2016 yılındaki geliştirici konferansında kentsel bölgelere yüksek hızda kablosuz internet sağlayacağını açıklamıştı. Aradan geçen iki yıldan sonra şirket bir başka teknoloji devi Qualcomm ile işbirliği yaparak bu vaadini yerine getirmek için harekete geçti.

Testler 2019 yılında yapılmaya başlanacak

Terragraph olarak adlandırılan bu proje için Facebook, çip üreticisi Qualcomm'un 60 GHz tenknolojisinin kullanacağını açıkladı. Projede kullanılacak ekipmanlara Qualcomm'un yongasetleri entegre edilerek tıkanıklık azaltılacak ve şehirlere yüksek hızda Wi-Fi internet bağlantıları sağlanacak. Yapılan açıklamalara göre bu yeni teknoloji, 802.11ad'ın ardılı olan 802.11ay WLAN standartına dayanıyor.

Terragraph projesi ile kısa mesafelerde, örneğin bir mahallenin etrafındaki lamba direkleri, bina duvarları veya sokaktaki neseneler üzerinde bir ağ kurularak birbirleriyle iletişim kurmaları sağlanması hedefleniyor. Testlerin ise 2019'un Şubat ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılacağı açıklandı. Facebook yöneticisi Yael Maguire konuyla ilgili olarak: "Terragraph ile hedefimiz, kentsel alanlarda yaşayan insanlar için yeni fırsatlar yaratarak, yüksek kaliteli internet bağlantısına erişmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

https://www.theverge.com/2018/5/21/17366462/facebook-qualcomm-high-speed-wireless-internet