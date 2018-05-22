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Trump ve Çin anlaştı: ABD, ZTE'nin satış yasağını kaldırıyor

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ZTE'ye verdiği yedi yıllık ihracat yasağını kaldıracağı açıkladı. Buna ek olarak ZTE'nin daha fazla ceza ödeyeceği belirtiliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Telekominikasyon ekipmanları ve akıllı telefon üreticisi ZTE'nin ABD ambargosu kalkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz verdiği üzere, yedi yıllık ihracat yasağının kaldırılacağı şirket, yönetiminde büyük değişiklikler yapacak ve daha fazla ceza ödemek zorunda kalacak.

ZTE tüm yaptırımları uygulayacak

Çinli ZTE, ABD'nin İran'a yönelik ticari ambargosunu ihlal ederek Qualcomm işlemcili cihazları İran'a sattığı gerekçesiyle 900 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. Şirket her ne kadar bu cezayı ödediyse de, ABD Ticaret Komitesi'nin olaya karışan 35 çalışanını disipline etme kararına uymaması olayların tırmanmasına neden olmuştu. Gelen haberler ZTE'nin, dünyanın en önemli iki ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin daha fazla ileriye gitmemesi için tüm yaptırımları uygulamaya karar verdiği yönünde.
ABD'de ZTE'nin sorumluluklarını yerine getirmesi üzerine Çinli telekominikasyon şirketinin ambargosunun kalkacağını açıkladı. ABD'nin dördüncü büyük akıllı telefon satıcısı olan ZTE ile ilgili ABD Hazine Bakanı ise şirketle ticari anlaşmaların devam edeceğini ifade etti. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıların ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

https://www.cnbc.com/2018/05/22/donald-trump-may-lift-sales-ban-on-zte.html Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Adamlar kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, yaparım dedimi yapıyor.
Bizde ise hep lafta kalıyor, eyyy falan filan.
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hidrojennn 1 yıl
buda gösterdiki amerika da hukuk yok, para var. fazla para ver ceza falan yok olsun. özgür.. pardon paralar ülkesi amerika. amerika iran'a ürün satmayı yasaklıyorum diyor, peki benim ülkemde o ürünlerin satılmaması yüzünden olacak zararları kim karşılıyor? diyorki nükleer silah geliştiriyor iran ondan cezalandırıyorum. amerika dünya da nükleer silah kullanmış, hemde sivillere karşı bir değil iki kere (nagazaki, hiroşima 250bin kişilik sivil soykırım yaptı) kullanmış tek ülke. aslında amerikaya yaptırıp yapmak lazım.
buda gösterdiki amerika da hukuk yok, para var. fazla para ver ceza falan yok olsun. özgür.. pardon paralar ülkesi amerika. amerika iran'a ürün satmayı yasaklıy...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Thesix 1 yıl
Bu nasıl bir saçmalıkdır. Zte satış yapar yapmaz amerikaya ne oluyor? İrana bişey yapamayınca dolaylı yollardan zarar vermeye çalışıyor. Dünyaya bu kadar zarar veren ülke varsa buda amerikadır
1 Yanıt Yanıtla +1
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merm 1 yıl Thesix
Aslında gayet normal, ABD benim teknolojimi İrana satamazsın diyor, satarsan benimle ilişkilerin biter diyor. Yani istersen cezayı ödemeyebilirsin ama bir daha Amerikan patentli hiçbir şey kullanamaz alıp satamazsın...
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General. 1 yıl en beğenilen
Adamlar kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, yaparım dedimi yapıyor.
Bizde ise hep lafta kalıyor, eyyy falan filan.
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hidrojennn 1 yıl
buda gösterdiki amerika da hukuk yok, para var. fazla para ver ceza falan yok olsun. özgür.. pardon paralar ülkesi amerika. amerika iran'a ürün satmayı yasaklıyorum diyor, peki benim ülkemde o ürünlerin satılmaması yüzünden olacak zararları kim karşılıyor? diyorki nükleer silah geliştiriyor iran ondan cezalandırıyorum. amerika dünya da nükleer silah kullanmış, hemde sivillere karşı bir değil iki kere (nagazaki, hiroşima 250bin kişilik sivil soykırım yaptı) kullanmış tek ülke. aslında amerikaya yaptırıp yapmak lazım.
1 Yanıt Yanıtla +13
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interwap 1 yıl hidrojennn
hidrojennn
buda gösterdiki amerika da hukuk yok, para var. fazla para ver ceza falan yok olsun. özgür.. pardon paralar ülkesi amerika. amerika iran'a ürün satmayı yasaklıyorum diyor, peki benim ülkemde o ürünlerin satılmaması yüzünden olacak zararları kim karşılıyor? diyorki nükleer silah geliştiriyor iran ondan cezalandırıyorum. amerika dünya da nükleer silah kullanmış, hemde sivillere karşı bir değil iki kere (nagazaki, hiroşima 250bin kişilik sivil soykırım yaptı) kullanmış tek ülke. aslında amerikaya yaptırıp yapmak lazım.

Amerika yaptırım uygularım dediğinde uyguluyor. Bir başkası dese "git kumunda oyna" ya dönüyor olay.
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ardicli2000 1 yıl
Trump ve Cinping değil yalnız. Bu nasıl bir başlıktır....
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12 Angry Men 1 yıl
Bu olaylar sayesinde ZTE güzel reklam yaptı.
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selahattın ısık 1 yıl 12 Angry Men
Asil reklami her durumda hala patron oldugunu gosteren abd yapti.
Adam zamaninda elini kirtletip kazandigi patentle teknoloji devi olma yolunda ilerleyen ulke+markaya kok sokturdu..
Qualcom un satin alinma hikayeside bu olaylarla ilgili.
Cin arka kapidan girmek istedi ama gevzekligi disinda trump chagal adam..
Yer mi..
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