Trump ve Çin anlaştı: ABD, ZTE'nin satış yasağını kaldırıyor

Telekominikasyon ekipmanları ve akıllı telefon üreticisi ZTE'nin ABD ambargosu kalkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz verdiği üzere, yedi yıllık ihracat yasağının kaldırılacağı şirket, yönetiminde büyük değişiklikler yapacak ve daha fazla ceza ödemek zorunda kalacak.

ZTE tüm yaptırımları uygulayacak

Çinli ZTE, ABD'nin İran'a yönelik ticari ambargosunu ihlal ederek Qualcomm işlemcili cihazları İran'a sattığı gerekçesiyle 900 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. Şirket her ne kadar bu cezayı ödediyse de, ABD Ticaret Komitesi'nin olaya karışan 35 çalışanını disipline etme kararına uymaması olayların tırmanmasına neden olmuştu. Gelen haberler ZTE'nin, dünyanın en önemli iki ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin daha fazla ileriye gitmemesi için tüm yaptırımları uygulamaya karar verdiği yönünde.

ABD'de ZTE'nin sorumluluklarını yerine getirmesi üzerine Çinli telekominikasyon şirketinin ambargosunun kalkacağını açıkladı. ABD'nin dördüncü büyük akıllı telefon satıcısı olan ZTE ile ilgili ABD Hazine Bakanı ise şirketle ticari anlaşmaların devam edeceğini ifade etti. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıların ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

https://www.cnbc.com/2018/05/22/donald-trump-may-lift-sales-ban-on-zte.html