Facebook, veri ihlali yapan on binlerce uygulamayı askıya aldı

Özellikle son iki yıldır Facebook'un kullanıcıların gözünde güvenilirliğini kaybettiğini söylemek yanlış olmaz. Bilerek ya da bilmeyerek kullanıcı verilerini sızdırması ve ardı ardına patlak veren skandallar Facebook'u derinden sarsmış durumda. Şirket bir yandan sicilini düzeltmeye uğraşırken, diğer yandan da platformundaki kullanıcı gizliliğine verdiği önemi göstermeye çalışıyor.

Facebook, sicilini düzeltme peşinde

Sosyal medya devinin yeni yaptığı açıklamalara göre, uygunsuz veri kullanımı ile ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında "on binlerce" uygulamanın askıya alındığı açıklandı. Facebook kaldırılan uygulamaların 400 küçük geliştirici şirkete ait olduğunu belirtirken bu geliştiricilerin Facebook'un radarına girmeden binlerce uygulamayı nasıl yayınladığı ise ayrı bir tartışma konusu.

https://mspoweruser.com/facebook-suspends-tens-of-thousands-of-apps-over-improper-data-handling/

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Adı belirtilmeyen birsözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda ise: "Bir uygulamanın Facebook platformundan kaldırılması, mutlaka o uygulamanın verileri kötüye kullandığını göstermez. Bir uygulama bazı durumlarda bilinen veya şüphelenilen herhangi bir kötüye kullanım nedeniyle değil, uygulamanın politikalarımızı ihlal eden ve Facebook verilerini kötüye kullanabilecek bir kişi veya kuruluşla olan ilişkisi nedeniyle askıya alıyoruz." ifadelerini kullanırken, şirketverilerin nekullanıldığını ise açıklamış değil.