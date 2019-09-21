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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, veri ihlali yapan on binlerce uygulamayı askıya aldı

    Veri ihlalleri ile başı dertte olan Facebook, platformunda yer alan on binlerce uygulamayı, uygunsuz veri işledikleri gerekçesiyle askıya aldığını açıkladı. İşte konunun detayları.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Özellikle son iki yıldır Facebook'un kullanıcıların gözünde güvenilirliğini kaybettiğini söylemek yanlış olmaz. Bilerek ya da bilmeyerek kullanıcı verilerini sızdırması ve ardı ardına patlak veren skandallar Facebook'u derinden sarsmış durumda. Şirket bir yandan sicilini düzeltmeye uğraşırken, diğer yandan da platformundaki kullanıcı gizliliğine verdiği önemi göstermeye çalışıyor.

    Facebook, sicilini düzeltme peşinde

    Sosyal medya devinin yeni yaptığı açıklamalara göre, uygunsuz veri kullanımı ile ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında "on binlerce" uygulamanın askıya alındığı açıklandı. Facebook kaldırılan uygulamaların 400 küçük geliştirici şirkete ait olduğunu belirtirken bu geliştiricilerin Facebook'un radarına girmeden binlerce uygulamayı nasıl yayınladığı ise ayrı bir tartışma konusu.
    Adı belirtilmeyen bir Facebook sözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda ise: "Bir uygulamanın Facebook platformundan kaldırılması, mutlaka o uygulamanın verileri kötüye kullandığını göstermez. Bir uygulama bazı durumlarda bilinen veya şüphelenilen herhangi bir kötüye kullanım nedeniyle değil, uygulamanın politikalarımızı ihlal eden ve Facebook verilerini kötüye kullanabilecek bir kişi veya kuruluşla olan ilişkisi nedeniyle askıya alıyoruz." ifadelerini kullanırken, şirket hangi verilerin ne amaçla kullanıldığını ise açıklamış değil.


    https://mspoweruser.com/facebook-suspends-tens-of-thousands-of-apps-over-improper-data-handling/ Yorum Yaz
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    The Hollow 1 sa.
    Diğer yandan da platformundaki kullanıcı gizliliğine verdiği önemi göstermeye çalışıyor. Gece gece kahkaha attım.
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    Ussuz 3 sa.
    Kendini ne zaman askıya alacaksın fikibuk?
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    yorumculuklar 4 sa.
    İşin en kötü yanının Graph API ile bu tip uygulamaların bir kişi aracılığı ile (o kişinin arkadaşları ve arkadaşlarının arkadaşları olan) yüzlerce kişinin bilgilerine ulaşma imkanı olması. Listedeki bir tanesi yüzünden yüzlercesi gidiyor güme.
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