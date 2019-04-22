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Facebook yapay zeka araştırmacıları standart videolardan oyun karakterleri oluşturdu

Facebook bünyesinde çalışan yapay zeka ekiplerinden bir tanesi, Cornell University'den yayınladıkları makaleye göre sıradan videolardan kontrol edilebilen oyun karakterleri üretmeyi başardı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Facebook’taki bir ekip yapay zeka araştırmacısı tarafından bu haftanın başında yayınlanan makalede anlatılan teknik, gerçek hayattaki videolardan kontrol edilebilen karakterleri makine öğrenmesi desteğiyle ortaya çıkarıyor. 
Oldukça açık bir isim verilen teknik, “Vid2Game”, iki yapay zeka ağından gücünü alıyor. Bir tanesi, Pose2Pose, verilen bir pozu kontrol sinyallerine göre şekillendiriyor. Bu sinyaller bir joystick ya da oyun kolundan alınabiliyor. Diğer yapay zeka Pose2Frame ise ilk ağın ardından yüksek çözünürlüklü çıktı kareleri veriyor ve arkaplanı da dinamik bir şekilde kontrol edebiliyor. 
Makalenin kapanışında anlatıldığı üzere bu teknik sayesinde oyunlarda çok daha gerçekçi ve kişiselleştirilmiş karakterler görmemiz mümkün hâle gelecek.
Araştırmanın tamamına buradaki Cornell University bağlantısından ulaşabilirsiniz. Araştırmacı ekip Oran Gafni, Lior Wolf ve Yaniv Taigman’dan oluşuyor. Alttaki videodan sistemin örnek çalışmasını da izleyebilirsiniz. 

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Progressive288 2 hf.
Zor birşey değil, piksel pozlarını sınıflandırmışlar.
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Morphinz 4 hf.
İnsan hayret ediyor.
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