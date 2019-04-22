Facebook yapay zeka araştırmacıları standart videolardan oyun karakterleri oluşturdu

Facebook’taki bir ekip yapay zeka araştırmacısı tarafından bu haftanın başında yayınlanan makalede anlatılan teknik, gerçek hayattaki videolardan kontrol edilebilen karakterleri makine öğrenmesi desteğiyle ortaya çıkarıyor.

Oldukça açık bir isim verilen teknik, “Vid2Game”, iki yapay zeka ağından gücünü alıyor. Bir tanesi, Pose2Pose, verilen bir pozu kontrol sinyallerine göre şekillendiriyor. Bu sinyaller bir joystick ya da oyun kolundan alınabiliyor. Diğer yapay zeka Pose2Frame ise ilk ağın ardından yüksek çözünürlüklü çıktı kareleri veriyor ve arkaplanı da dinamik bir şekilde kontrol edebiliyor.

Makalenin kapanışında anlatıldığı üzere bu teknik sayesinde oyunlarda çok daha gerçekçi ve kişiselleştirilmiş karakterler görmemiz mümkün hâle gelecek.

Oran Gafni, Lior Wolf ve Yaniv Taigman’dan oluşuyor. Alttaki videodan sistemin örnek çalışmasını da izleyebilirsiniz. Araştırmanın tamamına buradaki Cornell University bağlantısından ulaşabilirsiniz. Araştırmacı ekipve’dan oluşuyor. Alttaki videodan sistemin örnek çalışmasını da izleyebilirsiniz.