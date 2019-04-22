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ABD'nin baskısına rağmen Huawei'nin gelirleri yüzde 39 artarak 27 milyar dolara ulaştı

ABD hükümetinin casuslukla suçlamalarına ve engellemelerine karşın, Çinli teknoloji şirketi Huawei, gelirinin yüzde 39 artarak 27 milyar dolara ulaştığını resmi olacak açıkladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en önemli telekominikasyon şikretlerinden Huawei, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla birlikte, şirketin ilk çeyrek dönemdeki gelirlerinin yüzde 39 artışla birlikte 26.81 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Huawei'nin önlenemez yükselişi

Shenzhen merkezli şirket, net kar marjının geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha artış göstererek yüzde 8'e çıktığını açıkladı. Huawei net kâr rakamını belirtmekten ise kaçındı. Özellikle ABD hükümeti tarafından casuslukla suçlanan şirketin, tüm baskı ve ambargolara karşı her geçen yıl büyümesi, şirket kurucusu Ren Zhengfei'nin "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok." açıklamalarını doğrular nitelikte.
Aynı zamanda dünyanın 3 numaralı akıllı telefon üreticisi olan Çinli şirket, geçen hafta ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen, 5G telekomünikasyon ekipmanı sağlamak için kazandığı sözleşme sayısının daha da arttığını açıklamıştı. Huawei, yaptığı açıklamada ilk çeyrekte 59 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldığı da belirtildi.

https://www.reuters.com/article/us-huawei-results/huawei-first-quarter-revenue-grows-39-percent-to-27-billion-amid-heightened-u-s-pressure-idUSKCN1RY078?rpc=401& Yorum Yaz
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Kolpaçino Özgür 4 hf. en beğenilen
Çin'in yükselişi devam ediyor. Abd inovasyonu devam etmezse Trump ambargo politikasıyla başını alır.Turp başı yani
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TheStarBox 4 hf.
20 yıl sonra :
Amerika birleşik devletleri Huawei gibi yüksek istihdam yaratan firmaları ülkesine davet etti.
Öte yandan dünya ticaret hacminin %70 ini kontrol eden çin bu teklife sıcak bakmıyor.
20 yıl önce Huawei yi ülkeden kovan Amerikan başkanı Donald Trump ise vatana ihanet ile yargılanmaya hazırlanıyor.
.
20 yıl sonra bu konuyu hortlatip "yuh adam kahin miş" dersiniz. Hadi eyvallah.
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Lithaunans 4 hf.
Abd ne yaptığını bilmiyor huawei firmasını ordu ve hükümetten destek almakla suçluyor bu ithamın anlamı nedir acaba abd çin hükümeti ve ordusunu terörist olmakla mı itham ediyor? Devlet desteği'nin olup olmaması konusunda yabancı firmalara abd nasıl karışabilir kaldı ki huawei'nin buna karşılık istihbarat faaliyeti yürüttüğünü iddia etmekten öteye geçemediler cia raporlarında.
Sonuçta abd'nin dediği doğru ama abd'ninde bunu yaptığı açık ve seçik kaldı ki abd kendi ülkesinde hükümet üstü aileler ile mücadele edemiyor, huawei'nin çin hükümetine istihbarat sağladığı açık çünkü orası komünist kökenli bir devlet bunu anlamak zor değil ama sorun abd işler bu hale gelene kadar sesini çıkarmazken ticari olarak çin'e yenileceği zaman ses çıkarması...
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Kolpaçino Özgür 4 hf. en beğenilen
Çin'in yükselişi devam ediyor. Abd inovasyonu devam etmezse Trump ambargo politikasıyla başını alır.Turp başı yani
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