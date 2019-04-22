ABD'nin baskısına rağmen Huawei'nin gelirleri yüzde 39 artarak 27 milyar dolara ulaştı

Dünyanın en önemli telekominikasyon şikretlerinden Huawei, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla birlikte, şirketin ilk çeyrek dönemdeki gelirlerinin yüzde 39 artışla birlikte 26.81 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Huawei'nin önlenemez yükselişi

Shenzhen merkezli şirket, net kar marjının geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha artış göstererek yüzde 8'e çıktığını açıkladı. Huawei net kâr rakamını belirtmekten ise kaçındı. Özellikle ABD hükümeti tarafından casuslukla suçlanan şirketin, tüm baskı ve ambargolara karşı her geçen yıl büyümesi, şirket kurucusu Ren Zhengfei'nin "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok." açıklamalarını doğrular nitelikte.

https://www.reuters.com/article/us-huawei-results/huawei-first-quarter-revenue-grows-39-percent-to-27-billion-amid-heightened-u-s-pressure-idUSKCN1RY078?rpc=401&

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Aynı zamanda dünyanın 3 numaralıolan Çinli şirket, geçen hafta ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen,ekipmanı sağlamak için kazandığı sözleşme sayısının daha da arttığını açıklamıştı. Huawei, yaptığı açıklamada ilk çeyrektesevkiyatı yapıldığı da belirtildi.