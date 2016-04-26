Facebook yeni bir kamera uygulaması geliştiriyor

Yaklaşık iki yıl önce, daha iyi paylaşım yapılabilmesi adına kullanıma sunduğu kamera uygulamasını ani bir şekilde iptal eden Facebook, bu alana yeniden geri dönüyor. Mobil canlı yayın servislerinin ilgi görmesi, firmaya geri adım attırdı.

Gelen bilgilere göre, Facebook yeni bir kamera uygulaması için kolları sıvadı. Ayrıca bir canlı yayın uygulaması da hazırlanıyor. Facebook, ilgi uyandıracak özelliklerin ana uygulama içerisinde kaybolmasını istemiyor. Önceki senelerde de, örneğin Messenger gibi pek çok özellik bağımsız uygulamaya dönüştü. Facebook Live özelliği de aynı yolu izleyecek.

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Yeni kamera ve canlı yayın uygulamasıyla, kullanıcıların hızlı bir şekilde yayına geçmesi amaçlanıyor. Son dönemde, konum veya kişisel içeriklerin paylaşımında azalma görülüyor. Facebook, yeni alanı bu şekilde entegre ederek paylaşımları da artırmayı planlıyor.