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Facebook, yeni patent başvurusunda ücretli bir sosyal ağ öngörüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, yeni patent başvurusunda ücretli bir sosyal ağ öngörüyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, yaptığı yeni bir patent başvurusuyla paralı bir sosyal ağ sisteminin işaretlerini verdi.

Patent başvurusunda yer alan "ücretli profil kişiselleştirme" olarak adlandırılan sistem, belirli bir ücret karşılığında ağ üzerindeki reklamların kontrolünü kullanıcılara bırakmayı öngörüyor. Yani kullanıcılar, ödedikleri ücret sayesinde, Facebook sayfalarında gördükleri reklamların yerine belirledikleri fotoğraflara yer verebilecek. Ayrıca, bu kullanıcılar sistem çerçevesinde sayfalarında özel durum mesajları gösterme, arkadaş sıralama ve özgürleştirilmiş mesajlaşma gibi özelliklerden faydalanabilecek. Böylece kullanıcılar özgür bir kullanım, reklamlardan arındırılmış ve daha çok kişiselleştirilebilen Facebook sayfalarına sahip olabilecekler.

Facebook'un ücretli kullanım karşılığında daha özgür bir sosyal ağ sunacağını öngören patent başvurusunun hayata geçip geçmeyeceği şu an için belli değil. Ancak, şirketin daha fazla gelir elde etmek adına böyle bir adım atabileceği de ihtimal içerisinde yer alıyor. 

http://gigaom.com/2013/03/05/facebook-paid-profile-personalization-patent/ Yorum Yaz
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karaköy_soğancısı 6 yıl en beğenilen
KEŞKE PARALI OLSA KAPATMAK İÇİN BAHANE OLUR
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Technotronic 6 yıl
Kullanmiyorum ,zaman kaybindan baska birsey degil .
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SEO-Uzmanı 6 yıl
kullanıcıların %85'i zaten reklam engelleyici eklentiler kullanıyor ! :)
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KaleyDeskop 6 yıl
zakırbörk bu yıl en zenginler listesinde 36 basamak geriledi para için artık her yol mübahtır
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CWaRRioR 6 yıl
onsos1100
cok başarılı ve rakipsiz olsada facebook sosyal ağ olarak tıkandı. bir benzeri de android in başına da gelicek.INSANLAR YENILIKLERE ÇABUK ALİŞİYOR. BIR YERDEN SONRA ONLARİ MUTLU EDEMIYORSUNUZ.

Android ne alaka? Ayrıca nerede görülmüş açık kaynak kodlu bir işletim sisteminin tıkandığı... iOS'un başına gelmiyorsa Androidin başına hiç gelmez.
Ayrıca facebook'un da tıkandığı falan yok. Her yeri reklam zaten, büyük küçük tüm firmalar facebook sayfası açıyor. Bu girişim tıkanmadan ziyade kar amaçlı. Tıpkı facebook hisselerinin satılması gibi...
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digimon52 6 yıl
parali insanlar 1 sinif mugamelesi görecek. diyer kullanicilerda 2 sinif.
harkes bundan faydalanmali bence. kahrolsun facebook :D
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onsos1100 6 yıl
cok başarılı ve rakipsiz olsada facebook sosyal ağ olarak tıkandı.
bir benzeri de android in başına da gelicek.
INSANLAR YENILIKLERE ÇABUK ALİŞİYOR. BIR YERDEN SONRA ONLARİ MUTLU EDEMIYORSUNUZ.
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::Ashes:: 6 yıl
yıl olmuş 2013 hala doğru düzgün sosyal paylaşım sitesi yok.
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Dwight Stifler 6 yıl
Sırf reklam görmemek için para vermekte saçma olur zaten sosyal paylaşım sitelerine para yatıran varsa para çok geliyor demekki
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murdocklawless 6 yıl
adblock kullanın reklam görmeyin.
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MASTERMIND 6 yıl
Keşke paralı olsa facebook. Milletle çevrimiçi iletişim kurabilmek için kullanmak zorundayım çünkü herkes kullanıyor. Skype'a ne kadar davet etsem de insanları bıraktıramıyoruz şunu.
Bu facebook yöneticilerinin kafası da çok güzelmiş. Hem kişisel bilgilerimizi sat elaleme hem de üstüne para iste.
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