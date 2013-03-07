Facebook, yeni patent başvurusunda ücretli bir sosyal ağ öngörüyor





Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, yaptığı yeni bir patent başvurusuyla paralı bir sosyal ağ sisteminin işaretlerini verdi.





Patent başvurusunda yer alan "ücretli profil kişiselleştirme" olarak adlandırılan sistem, belirli bir ücret karşılığında ağ üzerindeki reklamların kontrolünü kullanıcılara bırakmayı öngörüyor. Yani kullanıcılar, ödedikleri ücret sayesinde, Facebook sayfalarında gördükleri reklamların yerine belirledikleri fotoğraflara yer verebilecek. Ayrıca, bu kullanıcılar sistem çerçevesinde sayfalarında özel durum mesajları gösterme, arkadaş sıralama ve özgürleştirilmiş mesajlaşma gibi özelliklerden faydalanabilecek. Böylece kullanıcılar özgür bir kullanım, reklamlardan arındırılmış ve daha çok kişiselleştirilebilen Facebook sayfalarına sahip olabilecekler.





Facebook'un ücretli kullanım karşılığında daha özgür bir sosyal ağ sunacağını öngören patent başvurusunun hayata geçip geçmeyeceği şu an için belli değil. Ancak, şirketin daha fazla gelir elde etmek adına böyle bir adım atabileceği de ihtimal içerisinde yer alıyor.

http://gigaom.com/2013/03/05/facebook-paid-profile-personalization-patent/