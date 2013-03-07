Facebook, yeni patent başvurusunda ücretli bir sosyal ağ öngörüyor

Haber Editörü
Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, yaptığı yeni bir patent başvurusuyla paralı bir sosyal ağ sisteminin işaretlerini verdi.
Patent başvurusunda yer alan "ücretli profil kişiselleştirme" olarak adlandırılan sistem, belirli bir ücret karşılığında ağ üzerindeki reklamların kontrolünü kullanıcılara bırakmayı öngörüyor. Yani kullanıcılar, ödedikleri ücret sayesinde, Facebook sayfalarında gördükleri reklamların yerine belirledikleri fotoğraflara yer verebilecek. Ayrıca, bu kullanıcılar sistem çerçevesinde sayfalarında özel durum mesajları gösterme, arkadaş sıralama ve özgürleştirilmiş mesajlaşma gibi özelliklerden faydalanabilecek. Böylece kullanıcılar özgür bir kullanım, reklamlardan arındırılmış ve daha çok kişiselleştirilebilen Facebook sayfalarına sahip olabilecekler.
Facebook'un ücretli kullanım karşılığında daha özgür bir sosyal ağ sunacağını öngören patent başvurusunun hayata geçip geçmeyeceği şu an için belli değil. Ancak, şirketin daha fazla gelir elde etmek adına böyle bir adım atabileceği de ihtimal içerisinde yer alıyor.
http://gigaom.com/2013/03/05/facebook-paid-profile-personalization-patent/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android ne alaka? Ayrıca nerede görülmüş açık kaynak kodlu bir işletim sisteminin tıkandığı... iOS'un başına gelmiyorsa Androidin başına hiç gelmez.
Ayrıca facebook'un da tıkandığı falan yok. Her yeri reklam zaten, büyük küçük tüm firmalar facebook sayfası açıyor. Bu girişim tıkanmadan ziyade kar amaçlı. Tıpkı facebook hisselerinin satılması gibi...
harkes bundan faydalanmali bence. kahrolsun facebook :D
bir benzeri de android in başına da gelicek.
INSANLAR YENILIKLERE ÇABUK ALİŞİYOR. BIR YERDEN SONRA ONLARİ MUTLU EDEMIYORSUNUZ.
Bu facebook yöneticilerinin kafası da çok güzelmiş. Hem kişisel bilgilerimizi sat elaleme hem de üstüne para iste.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
561 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, facebook