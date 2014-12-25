Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook yeni video sayfa tasarımıyla Youtube'a rakip olmayı hedefliyor

4 yıl
682
1
37
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook yeni video sayfa tasarımıyla Youtube'a rakip olmayı hedefliyor
Facebook sık sık tasarım değişikliği yapan bir sosyal medya olarak anılıyor, bu seferki değişiklik ise sadece videoların bulunduğu sayfaları ilgilendiriyor. Kullanıcıların haber sitelerini ve televizyon programlarını da kendi bünyesinden takip etmesini isteyen Facebook bu konuda adım atarken Youtube'un tasarımını örnek almış gibi gözüküyor.

Yeni tasarımda son yayınlanan videonun en üstte dururken sağ kısmında ise bu video ile ilgili yorumlar sayfadan çıkmadan okunabiliyor. Hemen altlarında ise sayfanın oluşturduğu oynatma listesinin videoları sıralı bir şekilde görülüyor. Bu yeni tasarımın ilk raslandığı yer ise ABC kanalının haber sayfası olan ABC News'in Facebook sayfası. Bu yeni tasarımın tüm sayfalar için ne zaman kullanıma geçeceği ise henüz belli değil.
Yenilenen sayfa tasarımı aşağıdaki görselde görebilir, ABC NEWS sayfasındaki videolar sekmesine giderek inceleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Google, faceboom varken google+ diye bir saçmalık yaptı, facebook da youtube varken böyle birşey yaparsa fiyasko olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bygirisimci 4 yıl
Facebook bunun gibi sürekli yenilikler yapmasa popüleritesi azalır. Yapmak zorunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZzHERENzZ 4 yıl
aslına bakarsanız çok büyük ihtiyaç var böyle alternatif bişeye zira youtube reklamın suyunu çıkarttı reklamı geç diyorum başka bi reklama geçiyo her müzik arasında reklam çıkıyo her videonun altında bulunan reklamlarda cabası aç gözlülük yapıyolar benide soğutuyolar kendilerinden ciddi bi alternatifi olsa adını almayacam ağzıma o derece sinir oldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayrikoc61 4 yıl
Youtube yerini tutamaz. Bütün ünlüler youtubeye videolarını atıyor buda sağlam bir video sitesi oldugunu gösteriyor.

Facebookun 10 fırın ekmek yemesi lazım bu konuda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlpKhanate 4 yıl
Madem öyle adsense benzeri bir şey koysun. Hep kaymağını facebook yiyor. Kim niye uğraşsın facebook için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ms.vasilis 4 yıl
Birseyinde bokunu cikarmasinlar ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Youtube yerini tutmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 4 yıl
Şu dünyada facebook kadar itici bir şirket var mı? Nefret ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IcyTea Lemon 4 yıl
Gram sevmiyorum failbook
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rew875 4 yıl
Bence rakip olmakda kalmaz geridede birakir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Murphy 4 yıl
Bence YouTube ile yarisamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
682 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, arayüz ve
3 etiket daha yenilik video facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 24 Aralık 2014 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 4 yıl Sony Xperia Z3 Compact video inceleme "Android dünyasının Atom Karıncası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim