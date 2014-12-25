Facebook yeni video sayfa tasarımıyla Youtube'a rakip olmayı hedefliyor

Facebook sık sık tasarım değişikliği yapan bir sosyal medya olarak anılıyor, bu seferki değişiklik ise sadece videoların bulunduğu sayfaları ilgilendiriyor. Kullanıcıların haber sitelerini ve televizyon programlarını da kendi bünyesinden takip etmesini isteyen Facebook bu konuda adım atarken Youtube'un tasarımını örnek almış gibi gözüküyor.

Yenilenen sayfa tasarımı aşağıdaki görselde görebilir, ABC NEWS sayfasındaki videolar sekmesine giderek inceleyebilirsiniz.

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Yeni tasarımda son yayınlanan videonun en üstte dururken sağ kısmında ise bu video ile ilgili yorumlar sayfadan çıkmadan okunabiliyor. Hemen altlarında ise sayfanın oluşturduğu oynatma listesinin videoları sıralı bir şekilde görülüyor. Bu yeni tasarımın ilk raslandığı yer ise ABC kanalının haber sayfası olan ABC News'in Facebook sayfası. Bu yeni tasarımın tüm sayfalar için ne zaman kullanıma geçeceği ise henüz belli değil.