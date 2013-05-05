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Facebook yılın ilk çeyreğinde kar etmeyi sürdürdü

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook yılın ilk çeyreğinde kar etmeyi sürdürdü

 Kullanıcı sayısının milyarı geride bırakmasına rağmen özellikle borsaya açılması sonrasında mali açıdan düşüş yaşamaya başlayan Facebook, nihayet kar elde etmeyi başardı.

Yılın ilk çeyrek raporuna göre elde edilen gelir 1.46 milyar dolar olurken, net gelir de 312 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 38 artış yaşandı. Hisse senedi başına kazanç da 12 cent oldu.

Facebook gelirlerini ağdaki reklam faaliyetlerinden sağlıyor. Bu bakımdan aktif kullanıcı sayısını artırmak önem taşıyor. Graph Search ve Facebook Home gibi hamlelerle aktif kullanıcı sayısını artırmayı hedefleyen firmanın sn çeyrekteki aktif aylık kullanıcı sayısı 665 milyona yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 526 milyondu.

Mobil cihazlardaki aylık aktif kullanıcıları daha fazla olan Facebook, 751 milyona ulaşmış durumda. Firma bir süredir mobil pazara daha çok önem vereceğini dile getiriyor.


http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090 Yorum Yaz
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carter 6 yıl
Adam dükkanı kurmuş elbet kazanacak.
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Mısırlıoğlu 6 yıl
Kazandığını kazandı zaten abimiz. Borsada düşmüş yükselmiş çok koyacağını düşünmüyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
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bkaakco 6 yıl
Her ne kadar saçma şeyler dönse de seviyorum şu siteyi.
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ayyan 6 yıl
Her tarafta reklam var , arkadaşın olmayana mesajı ucretli gonderiyosun falan derken yonja gibi olucak.gold üyelikte gelir yakinda
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K.can.tas 6 yıl
Bir de yeni para kazanma yolları arıyor adamlar
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SEO-Uzmanı 6 yıl
diğer sazanları bilemem ama benim reklam engelliyi cim var ! ( firefox :)
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Kitmaker 6 yıl
son çeyrek yerine sn yazılmış bildireyim dedim
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GoldPunch 6 yıl
Hak ediyor. Facebook'u bozan kullanıcılar. Yoksa Facebook o kadar kompleks ve karışık bir sistem ki akıl sır erdirmek mümkün değil.
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