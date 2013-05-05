Facebook yılın ilk çeyreğinde kar etmeyi sürdürdü





Kullanıcı sayısının milyarı geride bırakmasına rağmen özellikle borsaya açılması sonrasında mali açıdan düşüş yaşamaya başlayan Facebook, nihayet kar elde etmeyi başardı.





Yılın ilk çeyrek raporuna göre elde edilen gelir 1.46 milyar dolar olurken, net gelir de 312 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 38 artış yaşandı. Hisse senedi başına kazanç da 12 cent oldu.





Facebook gelirlerini ağdaki reklam faaliyetlerinden sağlıyor. Bu bakımdan aktif kullanıcı sayısını artırmak önem taşıyor. Graph Search ve Facebook Home gibi hamlelerle aktif kullanıcı sayısını artırmayı hedefleyen firmanın sn çeyrekteki aktif aylık kullanıcı sayısı 665 milyona yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 526 milyondu.





Mobil cihazlardaki aylık aktif kullanıcıları daha fazla olan Facebook, 751 milyona ulaşmış durumda. Firma bir süredir mobil pazara daha çok önem vereceğini dile getiriyor.





http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090