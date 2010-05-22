Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, 50 operatör için ücretsiz mobile erişim imkanı sağladı

Facebook, 50 operatör için ücretsiz mobile erişim imkanı sağladı
9 yıl
46,9b
1
33
Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, 50 operatör için ücretsiz mobile erişim imkanı sağladı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük sosyal iletişim ağlarından biri olan Facebook, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 ülkede toplam 50 GSM operatörünün facebook mobil sayfasına ücretsiz olarak erişim sağlayacağını duyurdu. Turkcell, Vodafone ve Avea'nın dahil olduğu 50 operatör üzerinde Facebook'a erişim artık ücretsiz. 0.facebook.com sitesine ücretsiz erişim sağlanırken, harici bir URL'ye tıklandığı takdirde ücretlendirmenin başlayacağı ile ilgili bir uyarı ekranda belirecek. İşte Facebook mobil sitesine ücretsiz girebilecek ülkeler ve operatörler

 

Facebook, 50 operatör için ücretsiz mobile erişim imkanı sağladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
steveerol 4 yıl
olsun varken ki dönemde o erişim ücretlerini kim ödüyordu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
steveerol 4 yıl
4,5 yıl önceki konu ama çok merak ettiğimden yazıyorum bu erişimin ücretini facebook mu operatörlere ödüyor? Ve bu miktar ne kadar? Cidden çok merak ettim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xAlfonso 4 yıl steveerol
1907adem
4,5 yıl önceki konu ama çok merak ettiğimden yazıyorum bu erişimin ücretini facebook mu operatörlere ödüyor? Ve bu miktar ne kadar? Cidden çok merak ettim

0.facebook kaldirildi benim bildigim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
iphone uygulamasından girdiğimizde üsretlendirme olurmu (facebook 3tl lik paket mevcut)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azizerkan07 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphone uygulamasından girdiğimizde üsretlendirme olurmu (facebook 3tl lik paket mevcut)

Hocam gider büyük ihtimalle.Siz tl yokken deneyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Sağlamasınlarda ne yapsınalr dünya üzerinde o kadar çok kullanıcı varki adamlar kıyak yapmışalr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Sağlamasınlarda ne yapsınalr dünya üzerinde o kadar çok kullanıcı varki adamlar kıyak yapmışalr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar Bu Operatörlerin Ne Yapacagı Belli Olmaz.İyi Bilgi Alıp Girmenizi Tavsiye Ederim.Bayii Gibi...... Bende Girdim 0.Facebook.com Şu Anda Turkcelliyim 1 TL Gitti Doğrumu Şimdi Bu Yaptıkları İnsan Reklamını Yapar TV De Nasıl Girileceğini AltYazıda Anlatır...Hayret Bişey.. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar bi kac saate kadr 0.facebook.com girebiliyordum ne olduysa cıktıktan sonra oldu ve şimdi denemeye calştım
''Özür dileriz. 0.facebook.com gsm operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
Git:m.facebook.com (Standart veri ücretlerine tabi olabilir.) ''
diye bir bilgiyle karsılasıyorum
avea yım bilgisi olan yardım etsn :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frddrst 8 yıl
bu site aıldığı ilk gün aveada bedava oldu. ondan sonra ücretli girmeye başladı. avea zaten bişeyi de doğru yapsa şaşardım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brownness 9 yıl
iyide şimdi bizim bağlantı ücretimizi operatörlere facebok mu ödüyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
artık eroini, kokaini unutun. yeni uyuşturucu daha etkili, hemde kullanımı yasal: feysbuk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrc 9 yıl
girdim denedim güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Budfox 9 yıl
İlginç genelde az gelişmiş ülkeler ve yine ilginç TR 3 operatörle yer alıyor..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
46927 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, avea ve
3 etiket daha vodafone turkcell facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim