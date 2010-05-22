Facebook, 50 operatör için ücretsiz mobile erişim imkanı sağladı

Dünyanın en büyük sosyal iletişim ağlarından biri olan Facebook, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 ülkede toplam 50 GSM operatörünün facebook mobil sayfasına ücretsiz olarak erişim sağlayacağını duyurdu. Turkcell, Vodafone ve Avea'nın dahil olduğu 50 operatör üzerinde Facebook'a erişim artık ücretsiz. 0.facebook.com sitesine ücretsiz erişim sağlanırken, harici bir URL'ye tıklandığı takdirde ücretlendirmenin başlayacağı ile ilgili bir uyarı ekranda belirecek. İşte Facebook mobil sitesine ücretsiz girebilecek ülkeler ve operatörler

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