Facebook'a erişimde problem yaşanıyor

Facebook kısa bir süre önce yaşadığı çöküntünün bir benzerini yeniden yaşıyor. Dünya çapında 1.5 milyara yakın kullanıcısı olan dev platform yaklaşık 40 dakika boyunca hizmet vermedi.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor ancak kullanıcılar Facebook.com'a erişmek istediklerinde fotoğraftaki sayfayla karşılaşıyor. Servis şimdilik yeniden normale dönmüş durumda ancak aynı sorunun ikinci kez yaşanması ve daha uzun sürmesi problemin tam olarak aşılamadığını gösteriyor.



Facebook'un konuyla ilgili açıklaması yayınladığı zaman açıklamayı buradan sizinle paylaşacağız.