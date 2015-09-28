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Facebook'a erişimde problem yaşanıyor

3 yıl
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7
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook'a erişimde problem yaşanıyor
 
Facebook kısa bir süre önce yaşadığı çöküntünün bir benzerini yeniden yaşıyor. Dünya çapında 1.5 milyara yakın kullanıcısı olan dev platform yaklaşık 40 dakika boyunca hizmet vermedi. 
Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor ancak kullanıcılar Facebook.com'a erişmek istediklerinde fotoğraftaki sayfayla karşılaşıyor. Servis şimdilik yeniden normale dönmüş durumda ancak aynı sorunun ikinci kez yaşanması ve daha uzun sürmesi problemin tam olarak aşılamadığını gösteriyor.  

Facebook'un konuyla ilgili açıklaması yayınladığı zaman açıklamayı buradan sizinle paylaşacağız.

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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
Dünya 40 dakika huzura ermiş oldu
1 Yanıt Yanıtla +11
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cntrl 3 yıl
sizlerdende forum her çöktügünde açıklama bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Umutcan 3 yıl
İnsanlar 40dk boyunca beğeni alamadı. Egolarına indireceksiniz, yapmayın.
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Patren 3 yıl
40 dk da ne olcak adamlar bakım yapmıştır büyük çapta
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Umutcan 3 yıl
İnsanlar 40dk boyunca beğeni alamadı. Egolarına indireceksiniz, yapmayın.
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cntrl 3 yıl
sizlerdende forum her çöktügünde açıklama bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +10
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sis651 3 yıl cntrl
Aynen. :D
Yalnız o açıklamaları girmekten haber girmeye vakitleri kalmaz.
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E_Aydin35 3 yıl
Bu tarz aksaklıklar hem yazılımın hem donanımın kitabında var.. Bence doğal karşılamak en doğrusu sonuçta kesintisiz erişim garantisini kimse veremez bilişim sektöründe.. Her ne kadar yedek sunucular, yedek sistemler olsa da nafile.. :)
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl en beğenilen
Dünya 40 dakika huzura ermiş oldu
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Paul Klee 3 yıl
Dislike butonu üzerinde çalışıyolardı onla mı alakalı acaba. Yazılımlarla ilgili bi bilgim yok tamamen sallıyorum
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