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Facebook'dan 2015 özeti

Diğer platformlar gibi sosyal medyanın temelini oluştura Facebook da 2015 yılı içerisinde kullanıcılarının en çok tartıştığı ve paylaştığı konuları açıkladı. 2015'in kısa özeti haberimizde.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'dan 2015 özeti

Sosyal medyanın en büyük platformu Facebook, 2015 yılı içerisinde kullanıcılarının en çok tartıştığı ve paylaştığı konuları açıkladı.
Facebook'a göre 2015 yılında en çok 2016 ABD Başkanlık Seçimi konusu konuşuldu. Seçimler başlamadan sosyal ağı saran bu konuyu Paris'de yaşanan çok kötü terör olayı ve Suriye mülteci krizi takip etti. Nepal'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem ve Yunanistan krizi öne çıkan başlıklar arasında yer alırken, popüler konular arasında eşcinsel evliliği ve IŞİD ile savaş da yer aldı.
Yine Fransa merkezli yaşanan Charli Hebdo saldırıları, ABD'nin South Carolina eyaletinde altısı kadın dokuz kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kilise saldırısı ve Baltimore olayları da 2015 yılı içinde Facebook'un gündeminde üst sıralara çıkan olaylar arasında yer aldı.
Facebook aynı zamanda konu hakkında ufak da bir video hazırladı. Çok daha iyi geçmeyen 2015'in özeti için hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://uk.yearinreview.fb.com/2015/story-of-the-year/ Yorum Yaz
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zx6r 3 yıl
Bizim gibi pislik bir ülkeden neden bahsetsinler ki?
Paramız değersiz, insanlarımız Eğitimsiz, işsizlik yüksek
Devlet vatandaşını korumuyor, ülkeye turist gelse ertesi gün öldürülüyor, Doğuda terör olayları Yüzünden sebepsiz şekilde
şehit asker polis veriliyor, ben bile bıktım bu ülkede yaşamaktan.
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ylmzsngl 3 yıl
Dünyanın nekadar umrunda olduğumuzu bir kere daha anlamış olduk :( Türkiye ile ilgili bir tane olumlu/olumsuz birşey göremedim. Atladım mı acaba?
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Patren 3 yıl
2015 de bukadar eşcinseller bu kadar konuşuldumu
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