Facebook'tan canlı yayınlar için yeni önlemler

Facebook, özellikle geçtiğimiz ay canlı yayınlarda meydana gelen intihar ve cinayet olaylarının ardından bu yayınları zamanında durduramadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Son olarak Tayland'lı bir babanın, 11 aylık kızını öldürdüğü canlı yayın yüz binlerce izleyiciye ulaşırken sosyal medya devinin bu yayına kayıtsız kalarak müdahale etmemesi bardağı taşıran son damla olmuş ve bazı ülkelerde Facebook'un yasaklanabileceği konuşulur hale gelmişti.





Bu iddiaların ardından canlı yayın analiz ekibini güçlendirmek isteyen şirket 3000 kişiyi işe alırken şimdi de yeni güvenlik önlemleri arayışında. Canlı yayın sayısını kontrol altında tutmak ve yayınların kullanıcılar için daha iyi içeriklerden oluşmasını sağlamak isteyen internet devinin ilk hamlesi ise canlı yayın formatına uygun olmayan yayınlara kısıtlama getirmek olacak. Yani bazı resimlerin veya animasyonların döngüsünden oluşan canlı yayınlar artık haber akışında daha az gösterilecek veya kullanıcıların bu tip yayınları sürekli yapması halinde tamamen platformdan kaldırılacak.





Şirketin yasaklayacağı diğer yayınlar ise geri sayım şeklinde olan ve oylama içeren canlı yayınlar olacak. Bu tip yayınların da canlı yayın düşüncesiyle bağdaşmadığını düşünen şirket böylece hem canlı yayınların sayısını azaltarak canlı yayın ekibinin işini kolaylaştıracak hem de kullanıcıların canlı yayın anlayışını yeniden şekillendirecek.





Tabi bu yöntemler Facebook canlı yayınlarında nefret ve şiddet içerikli paylaşımları ne kadar azaltır henüz bilinmiyor ancak son zamanlardakş en büyük problemine karşı Facebook'un hamlelerinin bunlarla sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor.

https://developers.facebook.com/policy/#liveAPI