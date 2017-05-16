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Facebook'tan canlı yayınlar için yeni önlemler

Son zamanlarda Facebook canlı yayınlarında yaşanan intihar ve cinayet vakaları pek çok ülkede sosyal medya devinin sorgulanmasına neden olurken Facebook da yeni önlemler getirmeye başladı.
2 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook, özellikle geçtiğimiz ay canlı yayınlarda meydana gelen intihar ve cinayet olaylarının ardından bu yayınları zamanında durduramadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Son olarak Tayland'lı bir babanın, 11 aylık kızını öldürdüğü canlı yayın yüz binlerce izleyiciye ulaşırken sosyal medya devinin bu yayına kayıtsız kalarak müdahale etmemesi bardağı taşıran son damla olmuş ve bazı ülkelerde Facebook'un yasaklanabileceği konuşulur hale gelmişti.


Bu iddiaların ardından canlı yayın analiz ekibini güçlendirmek isteyen şirket 3000 kişiyi işe alırken şimdi de yeni güvenlik önlemleri arayışında. Canlı yayın sayısını kontrol altında tutmak ve yayınların kullanıcılar için daha iyi içeriklerden oluşmasını sağlamak isteyen internet devinin ilk hamlesi ise canlı yayın formatına uygun olmayan yayınlara kısıtlama getirmek olacak. Yani bazı resimlerin veya animasyonların döngüsünden oluşan canlı yayınlar artık haber akışında daha az gösterilecek veya kullanıcıların bu tip yayınları sürekli yapması halinde tamamen platformdan kaldırılacak.


Şirketin yasaklayacağı diğer yayınlar ise geri sayım şeklinde olan ve oylama içeren canlı yayınlar olacak. Bu tip yayınların da canlı yayın düşüncesiyle bağdaşmadığını düşünen şirket böylece hem canlı yayınların sayısını azaltarak canlı yayın ekibinin işini  kolaylaştıracak hem de kullanıcıların canlı yayın anlayışını yeniden şekillendirecek.


Tabi bu yöntemler Facebook canlı yayınlarında nefret ve şiddet içerikli paylaşımları ne kadar azaltır henüz bilinmiyor ancak son zamanlardakş en büyük problemine karşı Facebook'un hamlelerinin bunlarla sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor. 

https://developers.facebook.com/policy/#liveAPI Yorum Yaz
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alemburda34 2 yıl
Canlı yayına Acil müdahale seçeneği olmalı gereksiz kullanımda kullanıcılar cezalandırılmalı ancak bu şekilde bu yayınlar engellenebilir.
Örneğin ceza olarak:
Facebook canlı yayınlar özelliğinden 1 ay uzaklaştırma.
Defalarca tekrarı halinde canlı yayınlar özelliği kullanıcıya kapatılmalı.
Şikayet doğruysa hemen yayın engellenmeli ancak bunu kullanıcı anlamamalı polis vs irtibat kurup yayının yapan kullanıcıya ulaşılmalı.
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