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Günde bir milyar kişi WhatsApp kullanıyor

Önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın kullanım istatistikleri açıklandı. Uygulamayı her gün bir milyar aktif kullanıcı kullanıyor. Bu rakam, geçen yılın aylık toplam kullanımı ile aynı.
1 yıl
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1
11
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Günde bir milyar kişi WhatsApp kullanıyor
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kulanım istatistikleri açıklandı. Uygulamayı her gün bir milyar aktif kullanıcı kullanıyor.


WhatsApp'ın yükselişi giderek devam ediyor. Geçen yıl uygulamayı aylık bir milyar kişi kullanırken şu anda her gün bir milyar kişi arkadaşlarıyla iletişim kurmak için WhatsApp'ı kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a nihayet gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor"

Facebook, geçtiğimiz Şubat ayında WhatsApp'ı rekor fiyata satın almıştı. O tarihten itibaren WhatsApp'ın kullanım oranında ciddi artış yaşandı. Kullanım oranlarıyla ilgili istatistikler şöyle:


  • Aylık 1.3 milyar aktif kullanıcı
  • Günde 55 milyar mesaj gönderimi
  • Günde 4.5 milyar fotoğraf paylaşımı
  • Günde 1 milyar video paylaşımı
  • Toplam 60 adet dil seçeneği

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bydvd 1 yıl en beğenilen oray
oray

sms kullanan yokki, ben devlet olsam whatsapp data hattini kullanandan vergi alirdim :)

senin Allah balenı vermesin. sil o yorumu
oraysms kullanan yokki, ben devlet olsam whatsapp data hattini kullanandan vergi alirdim :)senin Allah balenı vermesin....
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1 Yanıt Yanıtla +13
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BekirTemel 1 yıl
50 milyar mesajın %30 u bu ve türevi 👉😂😷
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Mr.Fork 1 yıl
Bip varken kim kullanır whatsappı
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mcrew 1 yıl
Wechat in de yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde Çin in bir çok uygulamayi ve web sitesini yasaklama gereği duymasının finansal açıdan ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz.
Çin de wechat olmasaydı şu an belki WhatsApp ile line uygulaması bu 1 milyar Çinli kullanıcıyı paylaşmış olacaktı. Gelirleri bir buçuk katına çıkacaktı.
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Guest-DC8F72E59 1 yıl
Ben WhatsApp kullanıyorum ama içim rahat değil benim için güvenlik ve gizlilik esastır söz konusu facebook gibi bir şirkete ait olan bu yazılım düşündürüyor adamlar bu çağda kullanıcı dataları arşivlemek için yarışıyor samsung facebook apple vs vs yani insnların özelini kişisel bilgilerini arşivlemek artık teknolojinin vazgeçilmezi
Telegram signal tercihimdir..
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KalemKolik 1 yıl
Japonyada 1000 kişi kullanmıyordur. Japonya pazarında silindiler veya hiç başarılı olamadılar. Japonyadaki insanların whatsappdan bile haberi yok. 140 yabancı çalışanlar ile 150 milyon nufuslu ülke whatsapp anlamında koca sıfır.
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Omisis046 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
Japonyada 1000 kişi kullanmıyordur. Japonya pazarında silindiler veya hiç başarılı olamadılar. Japonyadaki insanların whatsappdan bile haberi yok. 140 yabancı çalışanlar ile 150 milyon nufuslu ülke whatsapp anlamında koca sıfır.

Adamlar dırdıra meraklı değil çünkü, çalışıyorlar.
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oray 1 yıl
sms kullanan yokki, ben devlet olsam whatsapp data hattini kullanandan vergi alirdim :)
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gbzlim 1 yıl oray
oray
sms kullanan yokki, ben devlet olsam whatsapp data hattini kullanandan vergi alirdim :)

Karpuz kabuğu düşürmeyin aman hocam.
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Kerim5100 1 yıl oray
oray

sms kullanan yokki, ben devlet olsam whatsapp data hattini kullanandan vergi alirdim :)

Aman hocam tövbe diyin
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bydvd 1 yıl oray
oray

sms kullanan yokki, ben devlet olsam whatsapp data hattini kullanandan vergi alirdim :)

senin Allah balenı vermesin. sil o yorumu
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BekirTemel 1 yıl
50 milyar mesajın %30 u bu ve türevi 👉😂😷
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