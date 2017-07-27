Günde bir milyar kişi WhatsApp kullanıyor

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kulanım istatistikleri açıklandı. Uygulamayı her gün bir milyar aktif kullanıcı kullanıyor.





WhatsApp'ın yükselişi giderek devam ediyor. Geçen yıl uygulamayı aylık bir milyar kişi kullanırken şu anda her gün bir milyar kişi arkadaşlarıyla iletişim kurmak için WhatsApp'ı kullanıyor.

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"WhatsApp'a nihayet gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor"

Facebook, geçtiğimiz Şubat ayında WhatsApp'ı rekor fiyata satın almıştı. O tarihten itibaren WhatsApp'ın kullanım oranında ciddi artış yaşandı. Kullanım oranlarıyla ilgili istatistikler şöyle:





Aylık 1.3 milyar aktif kullanıcı

Günde 55 milyar mesaj gönderimi

Günde 4.5 milyar fotoğraf paylaşımı

Günde 1 milyar video paylaşımı

Toplam 60 adet dil seçeneği