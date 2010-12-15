Facebook'un Android uygulaması güncellendi

Android işletim sistemli cihazlar için hazırlanan resmi Facebook uygulaması güncellendi. Facebook'un 1.5 numaralı versiyonu ile Facebook uygulamasında bazı hatalar giderildi. Bu güncelleme ile gelen en önemli yenilik ise sohbet özelliğinin eklenmesi oldu. Android kullanıcıları bu güncelleme sonrasında Facebook uygulaması üzerinden çevrim içi olan kişi olan kişilerle sohbet edebilecek.

El ile güncelleme yapmanız gereken bu güncellemeye hızlı erişim için aşağıdaki barkodu kullanabilirsiniz.