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Facebook'un Android uygulaması güncellendi

Android işletim sistemli cihazlar için hazırlanan resmi Facebook uygulaması güncellendi. Facebook'un 1.5 numaralı versiyonu ile Facebook uygulamasında bazı hatalar giderildi. Bu güncelleme ile gelen
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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20
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Facebook'un Android uygulaması güncellendi
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Android işletim sistemli cihazlar için hazırlanan resmi Facebook uygulaması güncellendi. Facebook'un 1.5 numaralı versiyonu ile Facebook uygulamasında bazı hatalar giderildi. Bu güncelleme ile gelen en önemli yenilik ise sohbet özelliğinin eklenmesi oldu. Android kullanıcıları bu güncelleme sonrasında Facebook uygulaması üzerinden çevrim içi olan kişi olan kişilerle sohbet edebilecek.

El ile güncelleme yapmanız gereken bu güncellemeye hızlı erişim için aşağıdaki barkodu kullanabilirsiniz.

Facebook'un Android uygulaması güncellendi
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PeerNet* 4 yıl en beğenilen
o zamanlar nasılmış öyle
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PeerNet* 4 yıl en beğenilen
o zamanlar nasılmış öyle
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DH Misafiri 6 yıl
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ysr_99 7 yıl
ben markete girsem indircem benim telde market açılmıo :D
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aziz77 7 yıl
Aman ne iyi...
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Kumandan 7 yıl
...hızlı erişim için aşağıdaki barkodu kullanabilirsiniz.
QR Code demek istediniz sanırım.
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TAVCI 8 yıl
Android in 2.3.3 hala facebooktan bırsey paylastıgında android ile yazıyor
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ClavicuLa NoX 8 yıl
Ah bir de Turkcell'in net hizmeti hızlı olsa.
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Pulstar 8 yıl
1 ay öncesine kadar "Android ile" diyordu. Şimdi demiyor. Acayip sinir bozucu oldu. [>:]

iPhone ve Blackberry'de ise böyle bir sorun yok.
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In-ception 8 yıl
facebook'un iPhone uygulamasında sohbet özelliği/çevrimiçi olanları görebilme yoktu değil mi?
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srxburak 8 yıl
var
SymPhoney

facebook'un iPhone uygulamasında sohbet özelliği/çevrimiçi olanları görebilme yoktu değil mi?

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Miller57 8 yıl
Hiç beğenmedim. Olmamış.
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harmonyoa 8 yıl
ayni sorun bendede var dostum...
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xxxx1 8 yıl

harmonyoa

ayni sorun bendede var dostum...

Bende sorun yok çünkü facebook lu telefonum yok...

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