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Facebook'un ''Bağış Yap'' butonu Avrupa'ya geliyor

Facebook'un; kullanıcıların platformdaki sivil toplum kuruluşlarına, hayır kurumlarına ve bireylere bağış yapmasına olanak sağlayan ''Bağış Yap'' butonu ABD'den iki yıl sonra Avrupa'ya geldi.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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İki milyardan fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya devi Facebook, bu kalabalık topluluk ile yardım toplama ve fon sağlamanın daha kolay olacağını düşünerek yaklaşık iki yıl önce bağış toplama özelliğini platforma taşımıştı. Bugüne kadar sadece ABD'de kullanılan bu özellik sayesinde kullanıcılar ilk etapta sadece sivil toplum kuruluşlarına ve hayır kurumlarına bağış yapabilirken şirket mart ayında getirdiği bir güncelleme ile bireylere yönelik bağışları da mümkün kılmıştı. Şirket son açıklamasında ise bu özelliği Avrupa'daki kullanıcıların da hizmetine sunacağını duyurdu.


Giderek Yaygınlaşacak 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren, İngiltere, İrlanda, İspanya, Fransa ve Almanya'daki hayır kurumları Facebook üzerinden bağış toplayabilecek. ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da bağış programını yavaş yavaş genişletmeyi planlayan Facebook, ekim ayında on ülkede daha bağış toplama özelliğini kullanıma sunacak. Bugüne kadar Facebook üzerinden bağış yapmak istediklerinde  üçüncü taraf web sitelerine gönderilen Avrupa'daki kullanıcılar artık doğrudan platform üzerinden bağış yapabilecek. 


İlerleyen dönemlerde Avrupa'da da bireysel bağış toplamaya imkan sunması beklenen Facebook, bu özelliğin kullanımında hayır kurumlarına öncelik tanımış durumda. Bugünden itibaren bağış toplama imkanının bulunduğu ülkelerdeki hayır kurumları mali bilgilerini Facebook'a göndererek bağış programına kayıt olabilecek ve bu kurumların Facebook sayfalarında ve videolarında ''Bağış Yap'' butonu yer alacak. İlerleyen dönemlerde Avrupa'daki bireysel kullanıcılar için de bağış toplamanın önünü açacağı düşünülen Facebook'un bu özelliği daha yaygın bir hale getirerek özelliğin kullanıldığı ülke ve bölge sayısını artırması bekleniyor. 


https://www.engadget.com/2017/09/12/facebook-donate-now-button-europe/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Glorfindel1907 1 yıl
Yapılan bağışlar direkt olarak kurumlara aktarılacak ise güzel bir proje lakin devletler bunları kayıt altına alalım ayağına önce kendi hesabına geçirip sonra dağıtırız derse sıkıntı.
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