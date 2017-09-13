Facebook'un ''Bağış Yap'' butonu Avrupa'ya geliyor

Giderek Yaygınlaşacak
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren, İngiltere, İrlanda, İspanya, Fransa ve Almanya'daki hayır kurumları Facebook üzerinden bağış toplayabilecek. ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da bağış programını yavaş yavaş genişletmeyi planlayan Facebook, ekim ayında on ülkede daha bağış toplama özelliğini kullanıma sunacak. Bugüne kadar Facebook üzerinden bağış yapmak istediklerinde üçüncü taraf web sitelerine gönderilen Avrupa'daki kullanıcılar artık doğrudan platform üzerinden bağış yapabilecek.
İlerleyen dönemlerde Avrupa'da da bireysel bağış toplamaya imkan sunması beklenen Facebook, bu özelliğin kullanımında hayır kurumlarına öncelik tanımış durumda. Bugünden itibaren bağış toplama imkanının bulunduğu ülkelerdeki hayır kurumları mali bilgilerini Facebook'a göndererek bağış programına kayıt olabilecek ve bu kurumların Facebook sayfalarında ve videolarında ''Bağış Yap'' butonu yer alacak. İlerleyen dönemlerde Avrupa'daki bireysel kullanıcılar için de bağış toplamanın önünü açacağı düşünülen Facebook'un bu özelliği daha yaygın bir hale getirerek özelliğin kullanıldığı ülke ve bölge sayısını artırması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2017/09/12/facebook-donate-now-button-europe/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle