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Adobe, reklamları otomobillere taşıyor

Dijital pazarlama işinde akıllı telefonlar ve bilgisayarlar üzerinde çalışan şirketlere yardımcı olan Adobe, şimdi yeni bir platformda reklam faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Adobe, reklamları otomobillere taşıyor
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Akıllı otomobillerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte araç içi platformlar da çeşitlilik kazanıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında IBM'nin meşhur yapay zeka platformu olan Watson'ı otomobillere taşıyarak sürücünün tercihlerini ve diğer bilgilerini kişiselleştirme amacıyla kayıt altına alan General Motors, otomobillere yönelik yeni bir platform oluşturmuş ve sürücü tercihlerini temel alan reklam faaliyetlerine başlamıştı. Şimdi ise Adobe, General Motors'un platformuna kıyasla çok daha fazla otomobilde yer alabilecek bir platformla araç içi reklam ve kişiselleştirme faaliyetleri yürütecek.


Kişiselleştirme ve Reklam 

Dün yapılan basın toplantısıyla Experience Cloud isimli platformunu tanıtan Adobe, platform sayesinde otomobildeki pek çok noktadan(sesli komutlar, bilgi-eğlence uygulamaları ya da otonom otomobiller tarafından toplanan veriler gibi) elde edilen verileri bir araya getirerek otomobilleri sürücüler için daha kişisel bir hale getireceğini duyurdu. Makine öğrenmesinden faydalanan veri toplama ve verileri analiz etme yeteneği sayesinde platformun asıl amacı otomobildeki işleri sürücüler için daha kolay bir hale getirmek ve adeta sürücünün istekleri önceden öngörebilen otomobiller yaratmak. Tabi bununla birlikte araç içi reklamlarda Adobe'un ilgisini çeken konuların başında geliyor.


Pazarlama hizmetleri konusunda geleneksel cihazların ötesine geçmeye çalışan ve geçtiğimiz aylarda video reklamcılığı startup'ı TubeMogul için yaklaşık 500 milyon dolar harcayan şirket otomobillerin geleceğin reklam alanı olarak görüyor. Dün yapılan basın toplantısında konuşan Experience Cloud biriminin başkan yardımcısı Amit Ahuja'nın ''İnsanların sadece otomobilde geçirdikleri zamanı düşünün. Bu çok uzun.'' ifadeleri de şirketin hedeflerini açıklar nitelikte. Şirket otomobili kişiselleştirmek için topladığı verileri aynı zamanda, sürücünün tercih ve beklentileriyle uyumlu olan, reklamları araç içinde yaymak için de kullanacak.


Sürücünün Beklentilerine Uygun Reklamlar 

Böylece Adobe'un pek çok otomobil üreticisiyle iş birliği yaparak Experience Cloud platformunu otomobillerde yaygın hale getirmesiyle birlikte sürücüler yolculuk esnasında restoran tanıtımları duyabilir ya da kiralanan otomobilin kira süresinin sonuna yaklaşıldığında araç içinde yeni bir kiralama kampanyasıyla karşılaşabilir. Ayrıca sesli verileri de etkili bir şekilde kullanmak isteyen Adobe'un, kullanıcıların müzik tercihine göre yeni bir albüm reklamı da paylaşabileceği düşünülüyor.


Araç içi reklam düşüncesi henüz yolun başında olsa da gerek otomobil üreticilerin gerek otomobil içi yazılım geliştiren şirketlerin faaliyetlerini düşünürsek yakın gelecekte otomobillerin en önemli reklam sahası olduğunu görebiliriz. 


https://www.engadget.com/2017/09/11/adobe-car-data-helps-targeted-ads/ Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Artık araba alınca da ilk iş ed-blokır(sansür yemesin diye) kurmak olacak.
Tıpkı yeni bir bilgisayardan DH'ye girdiğimizde ilk yaptığımız şey gibi.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Arabaların pc'leri de kastıracaklar. Motoru çalıştırmak için 5 saniyelik videolu reklam mı izlicem şimdi :D
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ozmenakif 1 yıl
2008 yılında Afyon'da yeni otobüsler hizmete başlamıştı, hepsinin içinde büyükçe bir ekran vardı ve dışarıdan birkaç kez görünce "televizyon var iyiymiş, yolcuların sıkılmaması için ince düşünmüşler" diye sevinmiştim safça. Sonra bi de bindim ki reklam panosuymuş. Sürekli rezil reklamlar oynuyor. Reklamlardan nefret etmeye başladığım gün o gündür. Reklam görünce kusasım geliyor, inme iniyor. Arabayı yakarım reklam çıkarsa
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sniper23 1 yıl
Araba da kişisel bilgilere elveda diyin (arabanın km'si, sesinizin dinlenmesi vs.)
Çünkü reklamlar genelde bunu yapıyor.
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ozmenakif 1 yıl
Bi orası kalmıştı zaten
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Arabaların pc'leri de kastıracaklar. Motoru çalıştırmak için 5 saniyelik videolu reklam mı izlicem şimdi :D
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maximus8282 1 yıl
Benim tonlarca para vererek aldığım otomobilde bana reklam göstermek için benim alışkanlıklarımı takip edemezler. Ben buna izin vermem.
Reklam göstermek istiyorsa arabayı ücretsiz vermek zorunda.
İnternette de bana reklam göstermek istiyorsa parasını benim verdiğim laptopta her ay faturasını benim ödediğim elektrik ve internetle bunu yapamaz. Göstermek istiyorsa bana ücretsiz laptop, internet ve elektrik vermek zorunda. Ben mecbur değilim onlar daha fazla kazansın diye bu maliyetin altına girmeye.
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Artık araba alınca da ilk iş ed-blokır(sansür yemesin diye) kurmak olacak.
Tıpkı yeni bir bilgisayardan DH'ye girdiğimizde ilk yaptığımız şey gibi.
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