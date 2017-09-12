Adobe, reklamları otomobillere taşıyor

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Akıllı otomobillerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte araç içi platformlar da çeşitlilik kazanıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında IBM'nin meşhur yapay zeka platformu olan Watson'ı otomobillere taşıyarak sürücünün tercihlerini ve diğer bilgilerini kişiselleştirme amacıyla kayıt altına alan General Motors, otomobillere yönelik yeni bir platform oluşturmuş ve sürücü tercihlerini temel alan reklam faaliyetlerine başlamıştı. Şimdi ise Adobe, General Motors'un platformuna kıyasla çok daha fazla otomobilde yer alabilecek bir platformla araç içi reklam ve kişiselleştirme faaliyetleri yürütecek.





Kişiselleştirme ve Reklam

Dün yapılan basın toplantısıyla Experience Cloud isimli platformunu tanıtan Adobe, platform sayesinde otomobildeki pek çok noktadan(sesli komutlar, bilgi-eğlence uygulamaları ya da otonom otomobiller tarafından toplanan veriler gibi) elde edilen verileri bir araya getirerek otomobilleri sürücüler için daha kişisel bir hale getireceğini duyurdu. Makine öğrenmesinden faydalanan veri toplama ve verileri analiz etme yeteneği sayesinde platformun asıl amacı otomobildeki işleri sürücüler için daha kolay bir hale getirmek ve adeta sürücünün istekleri önceden öngörebilen otomobiller yaratmak. Tabi bununla birlikte araç içi reklamlarda Adobe'un ilgisini çeken konuların başında geliyor.





Pazarlama hizmetleri konusunda geleneksel cihazların ötesine geçmeye çalışan ve geçtiğimiz aylarda video reklamcılığı startup'ı TubeMogul için yaklaşık 500 milyon dolar harcayan şirket otomobillerin geleceğin reklam alanı olarak görüyor. Dün yapılan basın toplantısında konuşan Experience Cloud biriminin başkan yardımcısı Amit Ahuja'nın ''İnsanların sadece otomobilde geçirdikleri zamanı düşünün. Bu çok uzun.'' ifadeleri de şirketin hedeflerini açıklar nitelikte. Şirket otomobili kişiselleştirmek için topladığı verileri aynı zamanda, sürücünün tercih ve beklentileriyle uyumlu olan, reklamları araç içinde yaymak için de kullanacak.





Sürücünün Beklentilerine Uygun Reklamlar

Böylece Adobe'un pek çok otomobil üreticisiyle iş birliği yaparak Experience Cloud platformunu otomobillerde yaygın hale getirmesiyle birlikte sürücüler yolculuk esnasında restoran tanıtımları duyabilir ya da kiralanan otomobilin kira süresinin sonuna yaklaşıldığında araç içinde yeni bir kiralama kampanyasıyla karşılaşabilir. Ayrıca sesli verileri de etkili bir şekilde kullanmak isteyen Adobe'un, kullanıcıların müzik tercihine göre yeni bir albüm reklamı da paylaşabileceği düşünülüyor.





Araç içi reklam düşüncesi henüz yolun başında olsa da gerek otomobil üreticilerin gerek otomobil içi yazılım geliştiren şirketlerin faaliyetlerini düşünürsek yakın gelecekte otomobillerin en önemli reklam sahası olduğunu görebiliriz.

https://www.engadget.com/2017/09/11/adobe-car-data-helps-targeted-ads/