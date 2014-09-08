Facebook'un gizlilik seçeneklerine Mavi Dinozor ayar verecek

Gizlilik ayarları her seferinde başına dert olan ve bu nedenle sert eleştirilere maruz kalan Facebook, bu kez olaya Mavi Dinozor ile el koydu.

Aylık aktif 1.3 Milyar’dan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, çok karmaşık oluşundan ve sürekli güncellenmesinden yakınılan gizlilik ayarlarını Mavi Dinozor adını verdiği yeni bir figür ile optimize etmeye çalışacak.

Facebook renklerinde tasarlanan yeni Faceook ikonu, aslında kullanıcılara gizlilik ayarlarının nasıl yapılacağını öğretmeye çalışacak. Bir kaç dakika içinde ve basit adımlarla, hangi gönderilerinizi kimlerin görebileceğini, daha önce hesabınıza erişim izni verdiğiniz uygulamaların paylaştığı gönderilerin gizliliğini ve hatta erişim iptalini, birkaç küçük tıklama ile çözebilmek olanaklı hale gelmiş oldu.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki kilit simgesine tıkladığınızda Mavi Dinozor’u görebileceksiniz. Mart ayından beri test edilen özellik, sınırlı sayıda kullanıcı için açılmıştı. Şimdi ise tüm kullanıcıların erişimine sunulmuş oldu. Yeni uygulama sayesinde özellikle temel seviyedeki kullanıcıların, üçüncü şahıs uygulamalar nedeniyle yaşadığı mağduriyetin de büyük ölçüde giderilmiş olması amaçlanıyor.