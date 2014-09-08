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Facebook'un gizlilik seçeneklerine Mavi Dinozor ayar verecek

Gizlilik ayarları her seferinde başına dert olan ve bu nedenle sert eleştirilere maruz kalan Facebook, bu kez olaya Mavi Dinozor ile el koydu.
4 yıl
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11
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Facebook'un gizlilik seçeneklerine Mavi Dinozor ayar verecek
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Gizlilik ayarları her seferinde başına dert olan ve bu nedenle sert eleştirilere maruz kalan Facebook, bu kez olaya Mavi Dinozor ile el koydu.

Aylık aktif 1.3 Milyar’dan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, çok karmaşık oluşundan ve sürekli güncellenmesinden yakınılan gizlilik ayarlarını Mavi Dinozor adını verdiği yeni bir figür ile optimize etmeye çalışacak.

Facebook renklerinde tasarlanan yeni Faceook ikonu, aslında kullanıcılara gizlilik ayarlarının nasıl yapılacağını öğretmeye çalışacak. Bir kaç dakika içinde ve basit adımlarla, hangi gönderilerinizi kimlerin görebileceğini, daha önce hesabınıza erişim izni verdiğiniz uygulamaların paylaştığı gönderilerin gizliliğini ve hatta erişim iptalini, birkaç küçük tıklama ile çözebilmek olanaklı hale gelmiş oldu.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki kilit simgesine tıkladığınızda Mavi Dinozor’u görebileceksiniz. Mart ayından beri test edilen özellik, sınırlı sayıda kullanıcı için açılmıştı. Şimdi ise tüm kullanıcıların erişimine sunulmuş oldu. Yeni uygulama sayesinde özellikle temel seviyedeki kullanıcıların, üçüncü şahıs uygulamalar nedeniyle yaşadığı mağduriyetin de büyük ölçüde giderilmiş olması amaçlanıyor.


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ALLAME.1 4 yıl
21indeyim bu adamın kafası farklı bir kafa
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JessieJ 4 yıl
Bir sonraki güncellemeyle Göktaşı aktifleştirilecek ve Facebokun devri bitecek.
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bydvd 4 yıl
mavi dinazor..... harbiden çok güldüm yaaa... başka bişey bulamamışlarmı..
gizlilik ayarıymış arkadaş CIA FBI hepsinin elinde ne gizliliği. face boş ver bütün internet alemini kontrol ediyorlardır bence....!! :) :) :) gizlilikmiş...
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XQS 4 yıl bydvd
bydvd
mavi dinazor..... harbiden çok güldüm yaaa... başka bişey bulamamışlarmı..
gizlilik ayarıymış arkadaş CIA FBI hepsinin elinde ne gizliliği. face boş ver bütün internet alemini kontrol ediyorlardır bence....!! :) :) :) gizlilikmiş...

Hocam cia fbi mit v.s bilgileri alsa ne olacak
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thestell 4 yıl
Ayar verecek nedir
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Pi 4 yıl
Ergenler disinda facebok kullanan kaldimi artik (=
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swat882 4 yıl Pi
eren15935

Ergenler disinda facebok kullanan kaldimi artik (=

facebook sadece ergenlerin kullandığı bir platform değil, insanları aşağılamayalım
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Alp Er Timur 4 yıl
Dinozor olmasın o
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0ptimistSoul 4 yıl Alp Er Timur
21indeyim
Dinozor olmasın o

TDK bile bu kadar abartmiyordur.
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TearsForFears 4 yıl
Tarihe karışmış ağzından ateş çıkan dinazor yaaa her şey eskiyor.
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