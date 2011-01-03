Facebook'un hızlı yükselişi sürüyor

Kullanıcı sayısı yakın zamanda 550 milyonu geçen dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, 50 milyar dolarlık bir değer üzerinden yeni bir yatırım aldı. Halka açık bir şirket olmadığı için finansal sonuçlarını açıklamayan ancak geride bıraktığımız 2010 yılında 2 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin edilen Facebook'a, Amerika merkezli yatırım firması Goldman Sachs, 450 milyon dolarlık yeni bir yatırım yaptı. Her iki taraftan da konuyla ilgili net rakamlar açıklanmasa da, görüşmelere tanıklık eden bazı kaynaklar, yatırımın 50 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ediyorlar. Goldman Sachs'a ek olarak, daha önce yarım milyar dolara varan yatırımları bulunan Rus Digital Sky Technologies firması, Facebook'a 50 milyon dolar daha yatırdı. Facebook'un elde ettiği yarım milyar dolarlık yeni geliri, yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanacağı bildiriliyor.
Bu arada internet istatistikleri tutan Experian Hitwise firmasına göre Facebook, ziyaretçi sayısı açısından Google'ı geçmeyi başardı. Ocak-Kasım dönemlerinde Amerika'daki internet trafiğinin %8.9'u Facebook'a akarken, Google'ın ise %7.2'de kaldığı belirtiliyor. Facebook'la birlikte, şirketin kurucusu olan 26 yaşındaki Mark Zuckerberg'in kişisel serveti de artıyor. Şirketin piyasa değeri 23 milyar dolar iken kişisel serveti 6.9 milyar dolar olarak hesaplanan (Forbes'ın rakamlarına göre) Zuckerberg'in, ortaya çıkan son verilere göre servetini 10 milyar doların üzerine çıkardığı tahmin ediliyor. Bu arada Facebook, milyar dolarlık şirketler arasında yönetim kadrosu en genç şirket olarak ta dikkat çekiyor. Şirketin 26 yaşındaki kurucusu Zuckerberg tepe yöneticisi olarak görev yaparken, başkan yardımcılarının bir kısmı ise Zuckerberg'in üniversiteden okul arkadaşları.
Ek bilgi: Facebook, Ağustos 2012'de 1 milyar üyeye sahip olacağını öngörüyor.
Ek bilgi-2: Dünyaca ünlü TIME dergisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i "The Connector" yani bağlayıcı sıfatıyla, 2010'a damgasını vuran kişi olarak seçti.
Ek bilgi-3: Bazı sinema eleştirmenleri, Facebook'un kuruluşunu anlatan "The Social Network" filminin, en iyi film dalında Oscar ödülü alacağını tahmin ediyorlar.
Facebook'la ilgili ilginç istatistikler! Bakın sadece 1 dakika içerisinde Facebook'ta neler oluyor;
- 231,605 mesaj yollanıyor l 510,404 yorum yapılıyor.
- 382,861 paylaşım beğeniliyor l 135,849 fotoğraf ekleniyor.
- 98,604 arkadaşlık isteği onaylanıyor l 82,557 durum güncellemesi yapılıyor.
- 66,168 fotoğraf tag'leniyor l 79,364 duvar mesajı atılıyor.
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Biz teknolojiyi kullanan ve tuketen bi ulkeyiz yaraticiligimiz sinirli.arti her sene yuklu oranda cari açik ekonomizi tehdit ediyor.
üstelik kendımı nıye kataloglaştırayım ki?
facebook çok önemli lüzumluymuş da o yüzden 550 mılyon kişi den teveccüh görüyormuş, halt etsin!Kanımca sigara şirketinden farkı yok...
bu arada milyar dolarlık iş yaratmış ,kişisel serveti 10 mılyar doları aşmış ,o parayı hazmedecek bünye yok ekselanslarında ,o paranın gücünü tasavvur etmekte bazen fenalık geçiriyorum ,lakin beni o kadar para sapıttırmaz da ciddi bir ağırlık yaratır ruhumda...işi gücü bırakır matematik,felsefe ve fiziğe adarım kendimi organik beslenme ve ultra sağlıklı doyumlu bir günlük yaşama çizelgesi de hazırlatır , yurt sathında hastahane ve aşevleri açarım.Yüzsüz herifin filmini de seyrettim (ç)alıntı fikrin meyvesi...
kıymetli arkadaşlar facebook nihayetinde iyi amaç için kullanılacaksa iyi sonuçlar verecek bir enstruman ,belki güzel faydalı bir şeye vesile olur da iyilik ve sağlık dileriz mark'a binaenaleyh size şu kısa şeyi soylıyeyım de daha sabır yontmayayım:
"geçen gün bir iş görüşmemde geçen diyalog aynen şöyleydi :
-x:sizin hakkınız da pek bir bilgiye rastlayamadık.
-y:Lüzum olan bilgiler CV'de yer alıyor beyefendi.İş'le ilgili her türlü bilgiyi imtina etmeden ayrıntısıyla aktardığımı sanıyordum.Eksik bulduklarınızı derhal arz edebilirim.
-x:facebook hesabınız başka sanırım (cv de yazan emaili kontrol etmiş aratmış)
-y:facebook hesabım var farklı bir email kaydıyla ve açıldığı ikinci gününden itibaren özel yaşantımı umuma yaymayı talep ettiğinden ötürü dondurulmuştur beyefendi...
-x:ehuhe eki eki!
Çok kurumsal sandığım o yeri derhal terkettim ,personelindeki mantığa ,şirket kültürüne bak ,yarın öbür gün karına abiye giysi giydir yılbaşı partisine katıl diye dayatmada da bulunurlar...facebookmuş meydana getirdiği düzene bak hele..zuckerg ananı da al git.
1. facebook kullanıcı arabirimi hala kullanıcı dostu değil ! ( sağ kulağınızı sol elinizle göstermek misali )
2. sosyal olmak adına verilen izinler ; çok fazla spam almanıza sebep oluyor !
3. eğer facebook bir kullanıcının 1 den fazla hesap oluşturduğunun analizini edebilecek bir algoritma yazamıyorsa ; üye sayısı olarak gösterdiği kişi sayısı gerçeğin 10 kat abartılmış sahte bir sayıdır. !
1. bir myspace in inteface ine bakın da öyle konuşun. Ben myspace i açar açmaz korkuyorum nasıl bi karmaşadır.
facebookun arayüzü gayet kullanışlı şuan ben şikayetçi olan görmedim hiç
2. bazı gruplardan gereksiz mesajlar geliyor ama onu da üyeliğinizi kaldırarak engelleyebilirsiniz
3.bir kullanıcının birden fazla hesap oluşturmasını nasıl analiz edebilirsiniz bu sizin mantığınıza sığıyor mu? Bir kere genelde tüm bilgisayarlarda dinamik ip var sürekli ipleri değişiyor, ayrıca farklı yerlerden farklı bilgisayarladan da giriş yapabilir fake account sahibi. Bunu izlemek imkansızdır.
Fake hesap olayı her yerde var zaten , facebook çok yaygın olduğu için en fazla burda göze batıyor.
aynen r