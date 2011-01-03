Facebook'un hızlı yükselişi sürüyor

Kullanıcı sayısı yakın zamanda 550 milyonu geçen dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, 50 milyar dolarlık bir değer üzerinden yeni bir yatırım aldı. Halka açık bir şirket olmadığı için finansal sonuçlarını açıklamayan ancak geride bıraktığımız 2010 yılında 2 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin edilen Facebook'a, Amerika merkezli yatırım firması Goldman Sachs, 450 milyon dolarlık yeni bir yatırım yaptı. Her iki taraftan da konuyla ilgili net rakamlar açıklanmasa da, görüşmelere tanıklık eden bazı kaynaklar, yatırımın 50 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ediyorlar. Goldman Sachs'a ek olarak, daha önce yarım milyar dolara varan yatırımları bulunan Rus Digital Sky Technologies firması, Facebook'a 50 milyon dolar daha yatırdı. Facebook'un elde ettiği yarım milyar dolarlık yeni geliri, yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanacağı bildiriliyor.

Bu arada internet istatistikleri tutan Experian Hitwise firmasına göre Facebook, ziyaretçi sayısı açısından Google'ı geçmeyi başardı. Ocak-Kasım dönemlerinde Amerika'daki internet trafiğinin %8.9'u Facebook'a akarken, Google'ın ise %7.2'de kaldığı belirtiliyor. Facebook'la birlikte, şirketin kurucusu olan 26 yaşındaki Mark Zuckerberg'in kişisel serveti de artıyor. Şirketin piyasa değeri 23 milyar dolar iken kişisel serveti 6.9 milyar dolar olarak hesaplanan (Forbes'ın rakamlarına göre) Zuckerberg'in, ortaya çıkan son verilere göre servetini 10 milyar doların üzerine çıkardığı tahmin ediliyor. Bu arada Facebook, milyar dolarlık şirketler arasında yönetim kadrosu en genç şirket olarak ta dikkat çekiyor. Şirketin 26 yaşındaki kurucusu Zuckerberg tepe yöneticisi olarak görev yaparken, başkan yardımcılarının bir kısmı ise Zuckerberg'in üniversiteden okul arkadaşları.

Ek bilgi: Facebook, Ağustos 2012'de 1 milyar üyeye sahip olacağını öngörüyor.

Ek bilgi-2: Dünyaca ünlü TIME dergisi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i "The Connector" yani bağlayıcı sıfatıyla, 2010'a damgasını vuran kişi olarak seçti.

Ek bilgi-3: Bazı sinema eleştirmenleri, Facebook'un kuruluşunu anlatan "The Social Network" filminin, en iyi film dalında Oscar ödülü alacağını tahmin ediyorlar.

Facebook'la ilgili ilginç istatistikler! Bakın sadece 1 dakika içerisinde Facebook'ta neler oluyor;

- 231,605 mesaj yollanıyor l 510,404 yorum yapılıyor.

- 382,861 paylaşım beğeniliyor l 135,849 fotoğraf ekleniyor.

- 98,604 arkadaşlık isteği onaylanıyor l 82,557 durum güncellemesi yapılıyor.

- 66,168 fotoğraf tag'leniyor l 79,364 duvar mesajı atılıyor.