Facebook'un "not" alma süreci güncellendi

Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, önemli bir adım atarak çok fazla kullanılmayan not alma özelliğini güncellendi.

Yapılan bu güncelleme ile Facebook üzerinde oluşturulan notlar daha güzel ve kişiselleştirilebilir hale getirildi. Şimdiye kadar belirli sınırların dışına çıkılamayan not yazma süreci, artık kişilerin içeriklerine kapak fotoğrafları eklemesine imkan tanıyor ve bu sayede blog benzeri bir görsellik elde edilebiliyor. Masaüstünde çalışma gösteren ve mobilde de düzgün şekilde görüntülenen notlar, yine yeni olarak yazıların formatlarına da değişiklik getiriyor ve liste yapma ya da ara başlıklar atma kolaylaşıyor.

Facebook'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Notlar ise burada yer alıyor.

http://newsroom.fb.com/news/2015/09/updates-for-facebook-notes/