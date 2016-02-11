Facebook'un süper-hızlı internet için yeni bir fikri var

Facebook'un internet erişimi ile ilgili yeni girişimi milimetrik dalga teknolojisi ile gelişen dünyaya daha hızlı internet sunma amacı taşıyor. Ortaya çıkan patentlere göre sosyal medya devi son derece yüksek frekans band'larında süper-hızlı internet sunabilir. Üstelik bunların bir kısmının lisansı henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmamış.



Henüz lisanslanmamış 60Ghz band'larda çok az trafik olmasının avantajını kullanmak isteyen facebook bu frekansları hızı gigabit'lere ulaşabilen son derece hızlı milimetrik dalgalar için düşünüyor.Tabi bunun için ABD'deki çeşitli internet service sağlayıcılarıyla rekabete girmesi şart.



Bu teknoloji ile ilgili çalışmalar yapan bir diğer firma Starry şehirlerdeki binaların tepelerine baz istasyonları kurarak bu band'ta internet servisi sunmak isterken, facebook ise milimetrik dalgalar kullanan çok sayıda bilgisayarla aynı şeyi deneyecek. Şu an lisanslama konusunda iki firmanın da kesinleşmiş girişimleri yok.



Facebook hızlı internet sunma konusunda daha önce uydu ve internet drone'larını kullanmak için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Firma bu alanda elinden gelen bütün girişimleri hiç çekinmeden yapacak gibi görünüyor.





http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499138,00.asp