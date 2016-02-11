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Facebook'un süper-hızlı internet için yeni bir fikri var

Gelişen dünyada kullanıcılarına daha hızlı internet hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren facebook'un yeni bir fikri var. 60Ghz bandında süper-hızlı internet servisi yapılabilir.
3 yıl
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14
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Facebook'un süper-hızlı internet için yeni bir fikri var
Facebook'un internet erişimi ile ilgili yeni girişimi milimetrik dalga teknolojisi ile gelişen dünyaya daha hızlı internet sunma amacı taşıyor. Ortaya çıkan patentlere göre sosyal medya devi son derece yüksek frekans band'larında süper-hızlı internet sunabilir. Üstelik bunların bir kısmının lisansı henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmamış.
Henüz lisanslanmamış 60Ghz band'larda çok az trafik olmasının avantajını kullanmak isteyen facebook bu frekansları hızı gigabit'lere ulaşabilen son derece hızlı milimetrik dalgalar için düşünüyor.Tabi bunun için ABD'deki çeşitli internet service sağlayıcılarıyla rekabete girmesi şart.
Bu teknoloji ile ilgili çalışmalar yapan bir diğer firma Starry şehirlerdeki binaların tepelerine baz istasyonları kurarak bu band'ta internet servisi sunmak isterken, facebook ise milimetrik dalgalar kullanan çok sayıda bilgisayarla aynı şeyi deneyecek. Şu an lisanslama konusunda iki firmanın da kesinleşmiş girişimleri yok.
Facebook hızlı internet sunma konusunda daha önce uydu ve internet drone'larını kullanmak için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Firma bu alanda elinden gelen bütün girişimleri hiç çekinmeden yapacak gibi görünüyor. 


http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499138,00.asp Yorum Yaz
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carpenokte 3 yıl
Buradaki asıl mevzu yazım hataları mı şimdi? Değişik..
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kadirirdem 3 yıl
hadi yapsınlar da görelim artık şunları...
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atilasat 3 yıl
bu gün euronews'te bir haber vardı. hindistanda böyle bir hizmet başlatılmış lakin facebook ve birkaç internet sitesi için bedavaymış. sonra hindistan'ın BTK sı yürütmeyi durdurma kararı almış rekabete aykırı olduğundan. ha yaparlar mı bedava internet yapabilirler tabiki ki , o para bende olsa yapardım.
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Spiderhip 3 yıl
Amma takıyorsunuz siz de yazım hatalarına. Tamam haklısınız da. Ama umarım şu Milliyet, Hürriyet gibi diğer gazetelerde de her gün onlarca yazım hatası, hatta devrik cümleler olduğunu biliyorsunuzdur. Ben asıl onlara şaşırıyorum. Yerel internet gazetelerinden hiç bahsetmiyorum bile, zira ilk okul mezunu çocuk daha mantıklı cümle kurar.
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Görmebak 3 yıl
"Yüksek frekans band'larında" "internet service sağlayıcılarıyla". Nasıl bir saçmalıktır bu her önüne geleni haber yazarı yapıyorsanız işimiz var yok mu bu haber yazarlığına koyduğunuz bir standart falan?
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KillerNoob 3 yıl Görmebak
Görmebak
"Yüksek frekans band'larında" "internet service sağlayıcılarıyla". Nasıl bir saçmalıktır bu her önüne geleni haber yazarı yapıyorsanız işimiz var yok mu bu haber yazarlığına koyduğunuz bir standart falan?

Her önüne gelen adam dediğin kaç yıldır BSC ekibinde..
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bodyman700 3 yıl
peki insan sağlığına etkisi nasıl olacak? 60 ghz bantlarının lisanslanmamasının nedeni insan sağlığına etkisinin belirsiz oluşu olmasın?
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kadeve 3 yıl
Şu haberleri türkçeye çevirirken yayınlayanın yanlış yazdıklarını da düzeltecek zekaya sahip olduğunuza inanıyorum.
Mühendislik terminolojisini gözönüne aldığımızda Gigahertz, "Gz" diye kısaltılmaz, "GHz" diye kısaltılır.
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Elsa 3 yıl kadeve
kadeve

Şu haberleri türkçeye çevirirken yayınlayanın yanlış yazdıklarını da düzeltecek zekaya sahip olduğunuza inanıyorum.
Mühendislik terminolojisini gözönüne aldığımızda Gigahertz, "Gz" diye kısaltılmaz, "GHz" diye kısaltılır.


Kolay Gelsin

Yazım hatası bence. Arada normal ufak hatalar.
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trollmaster 3 yıl kadeve
kadeve
Şu haberleri türkçeye çevirirken yayınlayanın yanlış yazdıklarını da düzeltecek zekaya sahip olduğunuza inanıyorum.
Mühendislik terminolojisini gözönüne aldığımızda Gigahertz, "Gz" diye kısaltılmaz, "GHz" diye kısaltılır.
Kolay Gelsin

Bknz. Ben muhendisim deme yolları
1 Yanıt Yanıtla +1
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trooe199 3 yıl
Facebook'tan artık icraat görmek isyorum sürekli yok şöyle hızlı internet yok böyle hızlı internet diye haber çıkıyor ama ortada bir şey yok en son drone felan deniyorlardı ondanda bir şey çıkmadı.
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