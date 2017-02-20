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Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu inanılmaz videoyla göz atın

NASA iş birliğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan SpaceX görev sonunda gerçekleşen iniş denemesinden yine başarıyla ayrıldı. İşte Elon Musk'ın paylaştığı inanılmaz iniş anları:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz ay itibariyle uçuşlara geri dönüş yapan SpaceX, bugün gerçekleştirdiği CRS-10 isimli görevden de başarıyla ayrıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA için kargo taşıyan şirket, geri dönüşte Falcon 9 roketini kusursuz bir şekilde Yeryüzü'ne indirerek tekrar kullanılabilir roket hayaline bir adım daha yaklaştı.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek"

SpaceX, NASA'nın tarihi fırlatma rampasını kullanan ilk özel şirket oldu

NASA ve SpaceX iş birliğinde gerçekleşen onuncu kargo görevi CRS-10'u diğerlerinden ayıran en önemli faktörse Falcon 9'un kalkışa geçtiği fırlatma rampası oldu. 20 Temmuz 1969 günü Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan efsanevi roket Satürn V'in uzaya fırlatıldığı kompleksten kalkışa geçen Falcon 9, tarihi öneme sahip olan bu fırlatma rampasını kullanan özel bir şirkete ait ilk roket oldu. Kalkış Kompleksi 39 isimli bu fırlatma rampası daha önce yalnızca NASA'nın Saturn V roketleri ve uzay mekikleri tarafından kullanılmıştı.

Tabi her ne kadar görevin asıl amacı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal maddeleri taşımak olsa da günün en dikkat çekici anları her zamanki gibi Falcon 9'un iniş anları oldu. Uzun bir sürenin ardından tekrar karaya iniş yapan Falcon 9 inanılmaz videolar ve fotoğrafların yakalanmasına da fırsat verdi. İşte Elon Musk'ın Instagram hesabı üzerinden yayınladığı o muhteşem video:
SpaceX'in Flickr adresi üzerinden yayınlanan muhteşem fotoğraflara da alttaki galerimizden göz atabilirsiniz: 

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plastic_angel 2 yıl
şurdaki sorulara bakıyorum da ülkenin neden bu kadar geride olduğunu anlıyorum :(
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interwap 2 yıl
Feys'te paylaşmışlar. İnanmayan veya dalga geçenler var. Montajmış, geriye sarmışlar falan.
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devilonur 2 yıl interwap
dalgaların yönü incelendiğinde gerçek ortaya çıkıyor.
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aktorun 2 yıl
Paraşüt neden kullanılmıyor sorusuna net cevap verebilmek için 2 şeye bakmak lazım :
1. İnişteki boş roketin ağırlığı nedir?
2. İniş ve kalkışta ne kadar yakıt harcanıyor?
Eğer ağırlık paraşüt için çok fazla ise zaten direk eleniyor olabilir. Tabi tam olarak istediğin noktaya indirebilmek için paraşütte kullansan yine bir miktar yakıt kullanılabilir yönlendirme için.
Ve eminim inişte kalkışa göre çok daha az yakıt kullanılıyordur. Ağırlık baya bir değişiyor, kalkarken engel olan atmosfer inişte yardımcı oluyor vs vs
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V4LKyR 2 yıl
Mantıken bakınca, adamlar aslında boş bir boruyu indiriyorlar :D Fakat demek ki içinde hala benzin var. Demek ki benzini ona göre koyuyorlar.
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Kefelon 2 yıl
Bu roketlerdeki temel amaç Dünya'ya geri indirmek değil. Yani tabii ki oda büyük bir kar ama asıl istenen Mars gibi yüzeylerede bu şekilde inebilmesi ve indikten sonra tekrar kalkabilmesi.
Ay'ın çekimi güçlü olmadığından Apollo görevinde geri dönebiliyorlardı kapsülün iticileriyle. Ancak çekimi güçlü gezegenlerde Dünya'daki gibi dikey kalkış yapmak gerekecek geri dönebilmek için. Bunun sağlanabilmesi için dikey iniş yapmayı öğrenmek lazım mantıken...
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-Altay- 2 yıl
Atmosfere girince neden paraşüt açmıyorlar acaba. Hep merak etmişimdir.
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Batumatu 2 yıl -Altay-
-Altay-

Atmosfere girince neden paraşüt açmıyorlar acaba. Hep merak etmişimdir.


Paraşütle asla kontrollü iniş yapamaz bir roket, soyuz kapsülleri açıyor paraşüt.
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asiruhh1903 2 yıl -Altay-
Adamlar dikine sorunsuz indirebiliyorken neden paraşüt açsınlar ?
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BekirARSLAN 2 yıl -Altay-
-Altay-
Atmosfere girince neden paraşüt açmıyorlar acaba. Hep merak etmişimdir.


Mars vs gibi atmosferin az olduğu gezegenlerde paraşüt pek işe yaramaz o yüzden dikine iniş en garantisi
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spacex, Falcon 9 ve
5 etiket daha uluslararası uzay istasyonu crs-10 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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