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SpaceX'in Falcon 9'u insanoğlunu Ay'a taşıyan roketin yerinden kalkışa geçecek

20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i Ay'a taşıyan Saturn V roketinin yerinden artık SpaceX'in roketleri fırlatılacak. Fırlatma kompleksi en son 2011 yılında kullanılmıştı
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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4.5 aylık aranın ardından nihayet geçtiğimiz ay tekrar sahalara geri dönüş yapan SpaceX, 18 Şubat'taki Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıma görevi için de hazırlıklarını sürdürüyor. SpaceX'in NASA'yla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği onuncu kargo görevi olacak olan CRS-10 isimli bu görevde, Falcon 9 roketi tarihi öneme sahip özel bir fırlatma rampasından kalkışa geçecek.

Ayrıca Bkz. "SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia"

İnsanoğlunu Ay'a taşıyan roket de buradan kalkmıştı

SpaceX'in popüler roketi Falcon 9, Cape Canevaral Uzay Üssünde sürekli kullandığı kalkış kompleksi yerine; 20 Temmuz 1969 günü Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan efsanevi roket Satürn V'in uzaya fırlatıldığı kompleksten kalkışa geçecek. Kennedy Uzay Merkezinde bulunan Kalkış Kompleksi 39 isimli bu efsanevi roket fırlatma alanı, 2011 yılındaki son uzay mekiği görevinden bu yana ilk kez tekrar kullanıma açılacak.

NASA, kalkış kompleksinin yaklaşık 6 yıl boyunca kullanılmadığı bu zaman dilimi içerisinde fırlatma alanını yeni nesil roket ve uzay kapsülleri için hazır hale getiriyordu. Daha önce tam 13 Satürn V kalkışına ve 135 uzay mekiği görevine ev sahipliği yapan kalkış kompleksi, gelecek yıllar içerisindeyse Falcon 9, Falcon Heavy ve NASA'nın SLS (Space Launch System) roketlerinin fırlatma yeri haline gelecek.

SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk da Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu fırlatma rampasını kullanmalarına izin verildiği için büyük onur duyduklarını ifade etti.
SpaceX'in Kalkış Kompleksi 39'u ilk kez kullanacağı CRS-10 isimli görev 18 Şubat'ta Türkiye saatiyle 18.01'de başlayacak. Alçak Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 2500 kilogramlık bilimsel ekipman ve diğer ikmal maddelerinin taşınacağı görevin sonunda Falcon 9 roketi her zamanki gibi bir de iniş denemesi gerçekleştirecek.
http://www.theverge.com/2017/2/10/14580786/spacex-falcon-9-rocket-launch-pad-39a-florida Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl
Marsa giden roketi ordan kaldırırlar artık.
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