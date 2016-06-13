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Fallout 4, sanal gerçekliğe adım atıyor

Bethesda’nın sürükleyici hikayesi ile beğeni toplayan Fallout 4 oyunu, bu hikayeyi oyunculara sanal gerçeklik içerisinde adeta yaşıyormuş gibi sunmayı amaçlıyor.
2 yıl
8,4b
1
8
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bethesda’nın başarılı satış rakamlarına imza atan Fallout 4 oyunu, gelecek yıl itibariyle sanal gerçeklik alanına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma, çalışmaların sürdüğünü ve 12 ay içerisinde de piyasaya süreceklerini açıkladı.

Sürükleyici hikayesi ile beğeni toplayan Fallout 4, bu hikayeyi oyunculara adeta içerisinde yaşıyormuş gibi sunmayı amaçlıyor. Oyuncular sanal gerçeklik içerisinde Pip-Boy cihazını kullanabilecek ve Dogmeat’in kafasını okşayarak çeşitli görevlere yönlendirebilecek.

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Pete Hines, yoğun bir içeriğe sahip oyunlar için sanal gerçeklik alanının çok uygun olduğunu ve deneyim yoğunluğunu daha da artırdığına dikkat çekiyor. Hines ayrıca Fallout 4 VR oyununda Survival modundan çok daha yoğun bir tecrübe yaşanacağının da altını çiziyor.

Fallout 4 VR elbette HTC Vive ve Oculus Rift gibi tam donanımlı sanal gerçeklik kasklarına yönelik olarak satışa sunulacak. Gear VR tarzındaki aksesuar gözlükleri ise bu projenin dışında kalıyor. Belki mobil tarafta da bir Fallout VR görebiliriz. 

 

http://wccftech.com/bethesda-fallout-4-vr-experience-releases-within-12-months/ Yorum Yaz
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joyberk 2 yıl
en sevdiğim oyun
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Spiderhip 2 yıl
Baya güldüm bu işe. Daha ultrawide çözünürlükleri destekleyemeyen Fallout 4 e sanal gerçeklik desteği. Çözünürlük yüzünden oyunu oynayamadım yahu. Ya fullhd pencereli bir şekilde ekranımın ortasında ufacık oynamam gerekiyor. Ya da fullhd halini 2K ultrawide ekranıma kaplattırıp göz ağrısı, bulantı ve kötü görüntüleri görmem gerekiyor. İki şekilde de yarım saatten fazla dayanamadım kaldı oyun.
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A.F.Y.D 2 yıl
Manyak oyun olacak off
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alemburda34 2 yıl
Ben haberi sabah 9 da okudum daha yeni yayinlaniyor :(
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cceviz 2 yıl
VR olayını coşturacak şey böyle ciddi yapımlardır.
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Patren 2 yıl
Efsane olur erken cikartsinlar
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Tugrul_512bit 2 yıl
Mesajım veritabanında bulunsun. Gerektiğinde buraya yazarım.
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