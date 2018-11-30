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Fallout 76’nın güç zırhı sürümünü satın alan müşterilere Bethesda’dan şok

Yüksek bütçeli oyunlar için satış gelirlerini artırmak isteyen yapımcı firmalar, oyunları farklı paketlerle piyasaya sürüyorlar. Fallout 76 için de durum pek farklı değil, küçük bir ayrıntı dışında.
5 ay
11,6b
1
20
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Bethesda şirketinin son oyunu Fallout 76’nın üzerindeki kara bulutlar dağılmayacak gibi duruyor. Şimdi de şirketin satışa sunduğu 175 poundluk (yaklaşık 1.150 lira) “Güç Zırhı Paketi” müşterilerin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bethesda, müşterilerine söz konusu paket içinde kanvas kumaştan yapılmış bir “West Tek taşıma çantası” göndereceği sözünü vermişti. Ancak yerine aşağıda resmi görülen ucuz plastikten üretilmiş bir çanta yolladı.

Şirket müşterilerin eleştirileri üzerine yaptığı açıklamada, taahhüt edilen malzemelerin temin edilememesi yüzünden naylon malzemeyle üretim yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Özrü kabahatinden büyük

Bethesda, para ödedikleri ürünün karşılığını alamadıklarını düşünen müşterilerine adeta sadaka niteliğinde bir de teklif götürdü. Şirket,  gerçek hayatta maliyeti 4 pound (yaklaşık 25 lira) olan ve oyun içinde 500 Atoma karşılık gelen bir tutarı  oyuncuların kullanımına sunduğunu duyurdu.

4 poundluk teklif sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Bethesda, sebep oldukları hayal kırıklığı yüzünden müşterilerinden özür diledi.

 Son olarak aşağıda Bethesda'nın taahhüt edip göndermediği çantanın resmini görebilirsiniz.

https://www.rockpapershotgun.com/2018/11/29/fallout-76-power-armor-edition/ Yorum Yaz
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theJuDGe_41 5 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Fallout 76 almayın
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MustafaC53 5 ay KAZUYA MISHIMA
Bethesda nın sahibi Türk olsaydı bi şekilde bulurdu o canvas malzemeyi.
Türk şirketlerin çözümlerini yabancılar ağzı açık izliyor. Fuar kültürün olsaydı bilirdin bunları.
Bethesda nın sahibi Türk olsaydı bi şekilde bulurdu o canvas malzemeyi.Türk şirketlerin çözümlerini yabancılar ağzı açık izliyor. Fuar kültürün olsaydı bil...
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KAZUYA MISHIMA 5 ay
Sahibi Türk mü kökünü araştırmak lazım.
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XanthiN 5 ay
Rezil oldular şimdi iyice yerin dibine battılar.
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cabriyo 5 ay
maliyet falan hikaye. 10gbp ye adidas çanta var yahu
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SEO-Uzmanı 5 ay
ya BİM in poşetini yollasalar mış !? :) +1
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maxmania 5 ay
bethesda hep mod yapımcıları sayesinde sıyrılıyordu, bug çuvalı oyunların derdinden. bughesda zaten takip edenler tarafından verilen lakabı. fallout 76 da tuttu mod ekleyemezsiniz dedi, yetmedi sizi inek gibi mikro ödemelerle sağacağım dedi. yabancı yayıncılar, youtube kanalları uyardı hiç bir firmadan önsiparişle bir şey almayın diye. fanatikleri "bu kadar insan aptal olamaz" dedi, sonuç çiftlik bankın oyun dünyasındaki karşılığı oldu.
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OverClocK1ng 5 ay
Yuh. Aradaki farka bak. Onların tosunu da bu olmalı.
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QuexSeeL 5 ay
Firmalar sırayla mala bağlıyor önce EA sonra blizzırt şimdide bethesda bakalım sıradaki kim olacak?
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thanatos13 5 ay QuexSeeL
rockstar olmaz umarım

şaka maka bethesda'nın bu duruma düşeceğini söyleseler inanmazdım adamlar resmen insanların gözünde paramparça oldu.
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yorumculuklar 5 ay
Bu dolandiriciliktir resmen. Hadi aynı malzemeden farklı renk göndermiş olsalar (yine dolandirmadir) ama bir nebze kaliteden vs. dolayı kişi insiyatifle tolere edebilir.
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erkanberk 5 ay
İyi BİM yada A101 torbası göndermemiş.
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andelip 5 ay
Aklıma no man' sky geldi. Ne günlerdi o günler. Hello games bethesda gibi bir firma değildi. Yiyemiyeceği lokmayı ağızlarına atmışlardı. Adamlar çalıştı çabaladı oyunu 2 senede anca adam edebildi ama tren kaçmıştı artık. Bir kere rezil olmuştu. Bakalım bethesda nasıl bir yol izleyecek. Umarız kendini affettirir.
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deoks 5 ay
Bizim tosun tokatladığı paralarla bethesta yönetim kuruluna girmiş galiba
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