Fallout 76’nın güç zırhı sürümünü satın alan müşterilere Bethesda’dan şok

Bethesda şirketinin son oyunu Fallout 76’nın üzerindeki kara bulutlar dağılmayacak gibi duruyor. Şimdi de şirketin satışa sunduğu 175 poundluk (yaklaşık 1.150 lira) “Güç Zırhı Paketi” müşterilerin eleştiri oklarının hedefi oldu.
Bethesda, müşterilerine söz konusu paket içinde kanvas kumaştan yapılmış bir “West Tek taşıma çantası” göndereceği sözünü vermişti. Ancak yerine aşağıda resmi görülen ucuz plastikten üretilmiş bir çanta yolladı.
Şirket müşterilerin eleştirileri üzerine yaptığı açıklamada, taahhüt edilen malzemelerin temin edilememesi yüzünden naylon malzemeyle üretim yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Özrü kabahatinden büyük
Bethesda, para ödedikleri ürünün karşılığını alamadıklarını düşünen müşterilerine adeta sadaka niteliğinde bir de teklif götürdü. Şirket, gerçek hayatta maliyeti 4 pound (yaklaşık 25 lira) olan ve oyun içinde 500 Atoma karşılık gelen bir tutarı oyuncuların kullanımına sunduğunu duyurdu.
4 poundluk teklif sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Bethesda, sebep oldukları hayal kırıklığı yüzünden müşterilerinden özür diledi.
Son olarak aşağıda Bethesda'nın taahhüt edip göndermediği çantanın resmini görebilirsiniz.
https://www.rockpapershotgun.com/2018/11/29/fallout-76-power-armor-edition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fallout 76 almayın
Türk şirketlerin çözümlerini yabancılar ağzı açık izliyor. Fuar kültürün olsaydı bilirdin bunları.