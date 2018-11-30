Fallout 76’nın güç zırhı sürümünü satın alan müşterilere Bethesda’dan şok

Bethesda şirketinin son oyunu Fallout 76’nın üzerindeki kara bulutlar dağılmayacak gibi duruyor. Şimdi de şirketin satışa sunduğu 175 poundluk (yaklaşık 1.150 lira) “Güç Zırhı Paketi” müşterilerin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bethesda, müşterilerine söz konusu paket içinde kanvas kumaştan yapılmış bir “West Tek taşıma çantası” göndereceği sözünü vermişti. Ancak yerine aşağıda resmi görülen ucuz plastikten üretilmiş bir çanta yolladı.

https://www.rockpapershotgun.com/2018/11/29/fallout-76-power-armor-edition/